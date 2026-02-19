Φωτογραφίες κομμουνιστών από την Καισαριανή: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών

Κεντρικό μουσείο Εθνικής Αντίστασης προτείνει η Ελληνική Ένωση Ιστορικών, με αφορμή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών με τους 200 αντιστασιακούς που εκτέλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής προκάλεσε δικαιολογημένα ένα τεράστιο κύμα ενδιαφέροντος και συγκίνησης, καθώς είναι τα πρώτα φωτογραφικά τεκμήρια που διαθέτουμε για το ιστορικό αυτό γεγονός.

Η άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Πολιτισμού για την απόκτηση αυτών των φωτογραφιών είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών εγείρει και δύο άλλα ζητήματα, στα οποία η Ελληνική Ένωση Ιστορικών θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή.

Το πρώτο είναι ότι η διαδικτυακή δημοπράτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών στο εξωτερικό θέτει το ευρύτερο ζήτημα της αναζήτησης και απόκτησης ανάλογων τεκμηρίων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα πρέπει με συστηματικό τρόπο να εργαστούν για να εντοπίσουν, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα των ιστορικών, εάν ανάλογα τεκμήρια βρίσκονται προς δημοπρασία ή προς πώληση από ιδιώτες είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, ώστε η Πολιτεία να τα αποκτήσει ως μνημεία της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με τη διαφύλαξη και προβολή τεκμηρίων από τα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης. Δυστυχώς, αν και η Ελλάδα είχε ένα από τα μαζικότερα κινήματα αντίστασης στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν υπάρχει ένα κεντρικό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών προτείνει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μουσείο, το οποίο θα τιμά τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά των κατακτητών στα χρόνια 1941-1944, θα εκθέτει υλικό για όσους και όσες επισκέπτονται το Μουσείο και, τέλος, θα συγκεντρώνει και θα διαφυλάσσει τα ιστορικά τεκμήρια ώστε να είναι διαθέσιμα στην ιστορική έρευνα. Οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των 200 αντιστασιακών μπορούν να αποτελέσουν την ευκαιρία και την αφετηρία για τη δημιουργία του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. Η Ελληνική Ένωση Ιστορικών είναι διαθέσιμη να συνδράμει, με όποιον τρόπο μπορεί, σε αυτή την προσπάθεια.

Τέλος, ο απολύτως καταδικαστέος βανδαλισμός που σημειώθηκε στο μνημείο του Σκοπευτηρίου είναι ένα ακόμη δείγμα της ανάγκης για μέριμνα του κράτους και των πολιτών σε θέματα ιστορικής μνήμης και δημοκρατικής επαγρύπνησης».