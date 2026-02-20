newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
«Ανακουφισμένος» ο Βέλγος συλλέκτης μετά το προσύμφωνο για τις φωτογραφίες της Καισαριανής
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 17:23

«Ανακουφισμένος» ο Βέλγος συλλέκτης μετά το προσύμφωνο για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

Ικανοποιημένος από την εξέλιξη της πώλησης των 262 φωτογραφιών από την Ελλάδα την περίοδο της γερμανικής Κατοχής εμφανίστηκε ο Βέλγος συλλέκτης.

Σύνταξη
A
A
Με μια λιτή δήλωση σχολίασε την εξέλιξη των επαφών που είχε με τους εκπροσώπους του υπουργείου Πολιτισμού για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των φωτογραφικών ντοκουμέντων που έχει στην κατοχή του ο Βέλγος συλλέκτης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή προσυμφώνου μεταξύ των δύο πλευρών, ο Βέλγος Τιμ ντε Κράνε υπογράμμισε: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση» και συμπλήρωσε πως δεν θα πει τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσει η διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε έχει στην κατοχή του φωτογραφικό υλικό από τη διετία 1943-44, με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα να αποτυπώνουν τις γερμανικές θηριωδίες στην Ελλάδα, με αποκορύφωμα την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού θα αναζητήσουν και τα αρνητικά των φωτογραφιών και άλλα στοιχεία για τη διαδρομή τους μέχρι να φτάσουν στον Βέλγο συλλέκτη.

Οι φωτογραφίες κηρύχθηκαν ως «μνημείο»

Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών με τους 200 Έλληνες κομμουνιστές που εκτέλεσαν την Πρωτομαγιά του 1944 στη Καισαριανή οι ναζί, κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού – μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Η απόφαση πάρθηκε λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Σύνταξη
Κακοκαιρία: «Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά – Στο στόχαστρο η Αττική
Κακοκαιρία 20.02.26

«Σπασμένη γραμμή λαίλαπας» 300 χλμ. σαρώνει τα δυτικά - Στο στόχαστρο η Αττική

Στην Αττική αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες μια οργανωμένη φάση αστάθειας και εν συνεχεία μέσα στο Αιγαίο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ – «Είχε διαγράψει από το λεξιλόγιο τη λέξη αδύνατο»
Ελλάδα 20.02.26 Upd: 14:23

Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ – «Είχε διαγράψει από το λεξιλόγιο τη λέξη αδύνατο»

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ η σορός της εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Σύνταξη
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ
Κόσμος 20.02.26

Ουκρανία: Η ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας – Κοινό ανακοινωθέν πέντε Ευρωπαίων ΥΠΑΜ

«Ισχυρές ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μία ειρηνική Ουκρανία», δηλώνουν οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας

Σύνταξη
Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)
Europa League 20.02.26

Γκολάρες και ρεκόρ: To τρομερό ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vids, pics)

MVP με διαφορά, δύο γκολάρες και ισοφάριση ενός στοιχειωμένου ρεκόρ είναι το ρεζουμέ του εντυπωσιακού ευρωπαϊκού ντεμπούτου του Ανδρέα Τεττέη με τον Παναθηναϊκό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)
Ποδόσφαιρο 20.02.26

«Μπαμ» στο ισπανικό πρωτάθλημα: «Ο Άλβαρες έχει αποφασίσει να υπογράψει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Βόμβα μεγατόνων στο ισπανικό πρωτάθλημα, με ρεπορτάζ του Radio La Red να αναφέρει πως ο Χούλιαν Άλβαρες έχει αποφασίσει να αφήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα μετά το Μουντιάλ!

Σύνταξη
«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Ενόψει των εκλογών 20.02.26

«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται κατά πολύ των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις στο γερμανικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, όπου προγραμματίζονται εκλογές αργότερα φέτος

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΣΥΡΙΖΑ 20.02.26

Φάμελλος: Η ακρίβεια Μητσοτάκη λειτουργεί εις βάρος και των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη και την Ιχθυαγορά της Βαρβάκειου, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»
Μπάσκετ 20.02.26

Φουρνιέ: «Να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, αυτή που το θέλει περισσότερο»

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο Γάλλος σούπερσταρ δήλωσε ότι παιχνίδια ειδικών συνθηκών σαν ένα ντέρμπι «αιωνίων» που κρίνει τρόπαιο, δεν κρίνεται στα καθαρά... μπασκετικά στοιχεία.

Σύνταξη
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ρωσία: Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας – Τουλάχιστον 7 νεκροί
Ρωσία 20.02.26

Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί

Ο κινεζικός τουρισμός στη Ρωσία έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω της πολιτικής προσέγγισης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και της στρατηγικής συνεργασίας «χωρίς όρια»

Σύνταξη
Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης
Τελική ευθεία 20.02.26

Έναν χρόνο μετά επιστρέφουν στη σκηνή των Όσκαρ – Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές στη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης

Κάτι λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει για την 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ και σταδιακά μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τη μεγάλη βραδιά. Αυτοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές.

Σύνταξη
Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+

ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Ξεκάθαρο μήνυμα για άμεση ενίσχυση με προσωπικό στους Δήμους, με διασφάλιση και ενίσχυση του προγράμματος 55+.

Σύνταξη
