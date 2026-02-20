«Ανακουφισμένος» ο Βέλγος συλλέκτης μετά το προσύμφωνο για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

Με μια λιτή δήλωση σχολίασε την εξέλιξη των επαφών που είχε με τους εκπροσώπους του υπουργείου Πολιτισμού για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των φωτογραφικών ντοκουμέντων που έχει στην κατοχή του ο Βέλγος συλλέκτης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή προσυμφώνου μεταξύ των δύο πλευρών, ο Βέλγος Τιμ ντε Κράνε υπογράμμισε: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα και δεν θα κάνω άλλη δήλωση» και συμπλήρωσε πως δεν θα πει τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσει η διαδικασία.

<br />

Υπενθυμίζεται ότι ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε έχει στην κατοχή του φωτογραφικό υλικό από τη διετία 1943-44, με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα να αποτυπώνουν τις γερμανικές θηριωδίες στην Ελλάδα, με αποκορύφωμα την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού θα αναζητήσουν και τα αρνητικά των φωτογραφιών και άλλα στοιχεία για τη διαδρομή τους μέχρι να φτάσουν στον Βέλγο συλλέκτη.

Οι φωτογραφίες κηρύχθηκαν ως «μνημείο»

Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών με τους 200 Έλληνες κομμουνιστές που εκτέλεσαν την Πρωτομαγιά του 1944 στη Καισαριανή οι ναζί, κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού – μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Η απόφαση πάρθηκε λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.