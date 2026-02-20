Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών με τους 200 Έλληνες κομμουνιστές που εκτέλεσαν την Πρωτομαγιά του 1944 στη Καισαριανή οι ναζί, κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού – μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Μια από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της ελληνικής αντίστασης απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα

Η απόφαση πάρθηκε λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.

Η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής ως μνημείου «αποτελεί το θεμέλιο για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος».

Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες και στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού

Η επιχείρηση για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό των συγκλονιστικών φωτογραφιών εισέρχεται στην τελική ευθεία.

Εμπειρογνώμονες – στελέχη του ΥΠΠΟ έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον ιστορικό-δημοπράτη που έχει στην κατοχή τα φωτογραφικά τεκμήρια και μεταβαίνουν την Παρασκευή (20/02) στο Έβεργκεμ του Βελγίου προκειμένου να αποτιμήσουν: Την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής.

Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως «μνημείο» της χώρας.

Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών που ανάρτησε τις φωτογραφίες στο eBay διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Το ΥΠΠΟ αποκτά έρεισμα για την απόκτηση των φωτογραφιών στην Καισαριανή

Με την ανακήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα.

Η συλλογή δεν μπορεί να σπάσει σε κομμάτια (π.χ. να πουληθούν μεμονωμένες φωτογραφίες σε διαφορετικούς αγοραστές). Πρέπει να παραμείνει ενιαία. «Παγώνει» πιθανότητα πώλησης ή δημοπρασίας της συλλογής σε τρίτους. Απαγορεύει οποιαδήποτε επέμβαση, αλλοίωση ή καταστροφή των αρχείων. Διασφαλίζει ότι η συλλογή θα επιβιώσει στο μέλλον ως ενιαίο ιστορικό σύνολο, προστατευμένο από την εμπορευματοποίηση και τη φθορά.

Πλέον, το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η απόκτηση των φωτογραφιών θα γίνει μέσω απευθείας αγοράς ή αν ιστορικός-δημοπράτης θα υποχρεωθεί σε παραχώρηση, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα.