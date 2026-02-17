Η ιστορία των εκτελεσμένων κομμουνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελεί μια από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της ελληνικής αντίστασης απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Οι ατομικοί φάκελοι των 200 αγωνιστών αναμένεται να συμβάλλουν στην ταυτοποίηση των αγωνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από Βέλγο ιστορικό-δημοπράτη.

Πρόκειται για υλικό που για πρώτη φορά μετά από 82 ολόκληρα χρόνια βλέπει το φως της δημοσιότητας

Ο φωτογραφικός φακός του Ορέστη Παναγιώτου, φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ – ΜΠΕ κατέγραψε τους ατομικούς αυτούς φακέλους, πειστήρια της εκτέλεσης ενώ εμπειρογνώμονες και στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού θα μεταβούν «τις επόμενες μέρες» στη Γάνδη του Βελγίου, όπου βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του υλικού, προκειμένου να εξετάσουν από κοντά τα στοιχεία και να προχωρήσουν στη διασταύρωση της αυθεντικότητας.

Συνεδριάζει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

Το ΥΠΠΟ, με ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί ότι είναι πολύ πιθανόν να πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες και έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για την απόκτησή τους σημειώνοντας παράλληλα πως υπάρχουν αρκετές νομικές περιπλοκές αναφορικά με τη διεκδίκησή τους.

Την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα «Χαρακτηρισμός ή μη φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944».

Η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής ως μνημείου «αποτελεί το θεμέλιο για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος», σημειώνει το αρμόδιο υπουργείο.

Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το Υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της.

Διεκόπη η δημοπρασία

Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών που ανάρτησε τις φωτογραφίες στο eBay διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τον προσέγγισαν ιδιώτες συλλέκτες για την απόκτηση των φωτογραφιών, αλλά «παρότι εκτιμά το ενδιαφέρον» ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώλησή τους και «παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Παράλληλα, ζητεί «με σεβασμό να αναγνωριστεί και να τύχει του ανάλογου σεβασμού και η νόμιμη κυριότητά μου επί των φωτογραφιών», ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνει πως «η απόφαση σχετικά με το σε ποιον και υπό ποιους όρους θα περιέλθουν οι φωτογραφίες σε νέο θεματοφύλακα ανήκει σε εμένα, και σκοπεύω να τη λάβω με προσοχή, υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας».