«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή

Άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη, αυτόπτες μάρτυρες, συγγενείς εκτελεσθέντων φωνάζουν για να ακουστεί και πάλι η ιστορία, για να μάθουν όσοι δεν ξέρουν, αλλά και να θυμηθούν όσοι παρασυρμένοι από το «ποτάμι» της καθημερινότητας έχουν βάλει τις μνήμες στο κάτω συρτάρι των αναμνήσεων.

Η αποκάλυψη των φωτογραφικών ντοκουμέντων από τις εκτελέσεις κομμουνιστών στην Καισαριανή έχει προκαλέσει συγκίνηση αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον από τους επιστήμονες καθώς οι μαρτυρίες για το έγκλημα των εκτελέσεων στην Καισαριανή όχι μόνο επιβεβαιώνονται αλλά αποκτούν «πρόσωπο».

Με τη δική τους φωνή, τη δική τους μνήμη, τη δική τους οπτική, μιλούν στο «Live News» συγγενείς και αυτόπτες μάρτυρες.

Γυναίκα, που ήταν παρούσα στην εκτέλεση των 200, περιγράφει:

«Παίζαμε σαν παιδιά εκεί, ξαφνικά είδαμε κόσμο να μαζεύεται στο άλσος γιατί είχαν μάθει ότι γίνεται η εκτέλεση, οπότε καθίσαμε και παρακολουθήσαμε. Τους είχανε βάλει σε σειρά απέναντι και ήτανε στημένοι στον τοίχο καμιά εικοσαριά. Τους εκτελούσανε, τελείωνε αυτό και παίρνανε μετά οι άλλοι είκοσι. Δεν τους βάλανε όλους μαζί γιατί ο τοίχος δεν ήτανε μακρύς. Φωνάξανε αλλά εμείς δεν ακούσαμε. Και οι γυναίκες κλαίγανε, φωνάζανε και κλαίγανε, και εγώ σαν παιδί έλεγα αφού δεν είναι παιδιά δικά τους γιατί κλαίνε; Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σας λέω σαν τσουβάλια».

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη, ενός ναζιστικού εγκλήματος για το οποίο κανείς δεν λογοδότησε ποτέ. «Ήταν πάππους μου από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν τον γνώρισε, τον είδε μία φορά στη ζωή της, διότι έλειπε στο βουνό μόνιμα στο αντάρτικο. Μετά το αντάρτικο, τον πιάσανε», αναφέρει ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, Θρασύβουλος Μαράκης, μιλώντας στο «Live News».

«Ήταν άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ πίσω και πήγαινε πάντα μπροστά. Δεν φοβόταν. Θέλω και φωτογραφίες και αρχείο, ό,τι μπορέσουν να μαζέψουν», σημειώνει, ζητώντας να σωθεί κάθε ίχνος μνήμης από εκείνη την ημέρα που σημάδεψε την ιστορία.

Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες

Εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ θα μεταβούν στη Γάνδη που είναι η έδρα του κατόχου των φωτογραφιών που δημοσιεύτηκαν στο eBay προκειμένου να αποτιμήσουν την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής.

Εάν διαπιστωθεί η γνησιότητά τους, πράγμα που το ΥΠΠΟ εκτιμά ότι θα γίνει, θα οριστικοποιηθεί η νομική οδός για την απόκτησή τους.

Κρίσιμο βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο χαρακτηρισμός της συλλογής των φωτογραφιών από την Καισαριανή ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων που θα συνεδριάσει την, Τετάρτη, για αυτόν τον λόγο.