Δώδεκα φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, «πατριωτών» κατά το υπουργείο Πολιτισμού, πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών eBay το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου.

Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών

Η ελληνική πολιτεία έδειξε άμεσα αντανακλαστικά δρομολογώντας την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων.

Εμπειρογνώμονες – στελέχη του ΥΠΠΟ στη Γάνδη

Το υπουργείο Πολιτισμού, με ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί ότι είναι πολύ πιθανόν να πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες και εκκινεί τις διαδικασίες για την απόκτησή τους σημειώνοντας παράλληλα πως υπάρχουν αρκετές νομικές περιπλοκές αναφορικά με τη διεκδίκησή τους.

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα «Χαρακτηρισμός ή μη φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944».

Η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής ως μνημείου «αποτελεί το θεμέλιο για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος», σημειώνει το αρμόδιο υπουργείο.

Εμπειρογνώμονες – στελέχη του ΥΠΠΟ έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον συλλέκτη. Τις επόμενες μέρες θα τον επισκεφθούν στην έδρα του, στη Γάνδη του Βελγίου, προκειμένου να αποτιμήσουν: Την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής.

Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το Υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της.

Επικοινωνία Κακλαμάνη – Μενδώνη

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες απόκτησης των ιστορικών αυτών ντοκουμέντων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση συμφωνήθηκε τη διαδικασία να κινήσει το υπουργείο Πολιτισμού και η Βουλή να είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου οι φωτογραφίες να περιέλθουν στο ελληνικό κράτος και να παραδοθούν στη συνέχεια στη Βουλή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε επισημάνει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού, αλλά η Βουλή θα μπορούσε να προχωρήσει σε ενέργειες απόκτησης των φωτογραφιών, μετά και την ανοιχτή επιστολή που έστειλε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και τα σχετικά αιτήματα που έχουν κατακλύσει τον δημόσιο διάλογο από κόμματα, φορείς και επιστήμονες από τη στιγμή που ήρθαν στο φως τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα ενημερώσει σχετικά τα κόμματα την Πέμπτη (19/02) στη Διάσκεψη των προέδρων.

Μαρινάκης: Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι «οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες».

«Στην περίπτωση αυτή, αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού» τόνισε και πρόσθεσε πως «το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους ή το Ebay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή δεχθούν έλεγχο από τους ειδικούς που θα ορίσει το υπουργείο Πολιτισμού».

Διεκόπη η δημοπρασία

Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών που ανάρτησε τις φωτογραφίες στο eBay διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τον προσέγγισαν ιδιώτες συλλέκτες για την απόκτηση των φωτογραφιών, αλλά «παρότι εκτιμά το ενδιαφέρον» ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώλησή τους και «παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Παράλληλα, ζητεί «με σεβασμό να αναγνωριστεί και να τύχει του ανάλογου σεβασμού και η νόμιμη κυριότητά μου επί των φωτογραφιών», ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνει πως «η απόφαση σχετικά με το σε ποιον και υπό ποιους όρους θα περιέλθουν οι φωτογραφίες σε νέο θεματοφύλακα ανήκει σε εμένα, και σκοπεύω να τη λάβω με προσοχή, υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας».

Επιστολή του δήμου Καισαριανής

Ο δήμος Καισαριανής με επιστολή του σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής και τους αρμόδιους υπουργούς επισημαίνει ότι ανεκτίμητα ιστορικά ντοκουμέντα όπως αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορούν να θεωρούνται εμπόρευμα και η αξία τους δεν μετριέται σε χρήμα.

«Δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενο πλειστηριασμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας τα τεκμήρια αυτά έχουν αποσυρθεί από τη σχετική πλατφόρμα δημοπρασιών, γεγονός που επιδεινώνει την αγωνία μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή και επαναλαμβάνει το αίτημα «τα αρχεία αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, που μέσα από τις γραμμές του έδρασαν οι εκτελεσμένοι».

Πιθανώς ταυτοποιήθηκαν δύο από τους εκτελεσθέντες

Στο 902.gr δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες δύο μελών του ΚΚΕ που πιθανώς απεικονίζονται στις πρόσφατες φωτογραφίες, μετά από έρευνα στο αρχείο της ΚΕ. Ο Περισσός αναφέρει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ταυτοποίησης.

«Μελετώντας προσεκτικά τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρονται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, στην πλειοψηφία τους στελεχών και μελών του ΚΚΕ, την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή καθώς και βιογραφικά στοιχεία και τις φωτογραφίες των εκτελεσμένων που διαθέτει το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια ταυτοποίησης προσώπων. Από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος», αναφέρει το δημοσίευμα του 902.gr και αναφέρει τα βιογραφικά στοιχεία του αγωνιστή που αντλήθηκαν από την έκδοση της ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ με τίτλο «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Νοέμβριος 2016).

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος καταγόταν από τον Πόντο. Απ’ τους παλιότερους και καλύτερους αγωνιστές οικοδόμους. Παίρνει μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα μόλις ήρθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα το 1922-1924. Στα 1928 βγήκε στη διοίκηση της Βιομ. Ένωσης Οικοδόμων, για να ανέβει σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και να γίνει Γενικός Γραμματέας της.

Στα χρόνια αυτά 1928-1936 οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργατών Οικοδόμων. Για τους αγώνες του αυτούς πολλές φορές φυλακίζεται και εξορίζεται. Το 1936 όντας Γραμματέας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων συλλαμβάνεται από τη μοναρχοφασιστική διχτατορία της 4ης Αυγούστου, στέλνεται εξορία και από ‘κει στην Ακροναυπλία. Το 1941 παραδίδεται απ’ τους μοναρχοφασίστες στους Γερμανούς. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι και την 1η Μάη του 1944 τουφεκίζεται μαζί με τους 200 αγωνιστές του λαού.

Θρασύβουλος Καλαφατάκης

Η άλλη περίπτωση αφορά τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη που πιθανώς απεικονίζεται στη σχετική φωτογραφία.

Ο Θρασύβουλος Καλυφατάκης εκτελέστηκε στην Καισαριανή όταν ήταν 30 ετών. Πατέρας του ήταν ο Γρηγόρης και μητέρα του η Πελαγία. «Γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά Χανίων της Κρήτης, από εύπορη και πολυμελή οικογένεια. Ήταν ψηλός, εύσωμος, αρρενωπός και χειροδύναμος. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την γεωργία και τη γαλακτοκομία. Παντρεύτηκε πολύ μικρός την Αικατερίνη Χάλη και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Ιφιγένεια.

Από νέος, μαθητής του γυμνασίου, διακρινότανε για την επιμέλειά του και την καθαρή πολιτική του σκέψη. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ από το μέλος της ΚΕ Βαγγέλη Κτιστάκη και συνεργάστηκε με τους Γιώργη Τσιτίλο, Χαρίλαο Ψυλλάκη, Γιώργη Πατεράκη και τους Νίκο Μαριακάκη και Παναγιώτη Κορνάρο, που εκτελέστηκαν μαζί του την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με τους 200 πατριώτες κομμουνιστές.