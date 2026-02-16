Το ΚΚΕ προσπαθώντας να συμβάλει στην προσπάθεια ταυτοποίησης των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή που φαίνονται στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, δημοσιεύει φωτογραφίες και βιογραφικό δύο αγωνιστών.

Όπως αναφέρει το 902.gr, «μελετώντας προσεκτικά τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρονται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, στην πλειοψηφία τους στελεχών και μελών του ΚΚΕ, την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή καθώς και βιογραφικά στοιχεία και τις φωτογραφίες των εκτελεσμένων που διαθέτει το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια ταυτοποίησης προσώπων. Από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης.

Δημήτρης Παπαδόπουλος και Θρασύβουλος Καλαφατάκης

«Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, καταγόταν από τον Πόντο. Απ’ τους παλιότερους και καλύτερους αγωνιστές οικοδόμους. Παίρνει μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα μόλις ήρθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα το 1922-1924. Στα 1928 βγήκε στη διοίκηση της Βιομ. Ένωσης Οικοδόμων, για να ανέβει σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και να γίνει Γενικός Γραμματέας της.

Στα χρόνια αυτά 1928-1936 οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργατών Οικοδόμων. Για τους αγώνες του αυτούς πολλές φορές φυλακίζεται και εξορίζεται. Το 1936 όντας Γραμματέας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων συλλαμβάνεται από τη μοναρχοφασιστική διχτατορία της 4ης Αυγούστου, στέλνεται εξορία και από ‘κει στην Ακροναυπλία. Το 1941 παραδίδεται απ’ τους μοναρχοφασίστες στους Γερμανούς. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι και την 1η Μάη του 1944 τουφεκίζεται μαζί με τους 200 αγωνιστές του λαού», αναφέρει το 902.gr.

Η δεύτερη πιθανή ταυτοποίηση αφορά τον άνδρα με το λευκό πουκάμισο που από άλλους έχει αναγνωριστεί ως ο Βασίλης Παπαδήμας. Σύμφωνα με την έρευνα του ΚΚΕ πιθανώς πρόκειται για τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη.