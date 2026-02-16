newspaper
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 15:32

Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η ελληνική πολιτεία θα προχωρήσει σε κινήσεις απόκτησης των φωτογραφικών ντοκουμέντων που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές φυλακισμένων κομμουνιστών πριν εκτελεστούν από τους γερμανούς ναζί στην Καισαριανή την πρωτομαγιά του 1944, ένα από τα πιο φρικαλέα εγκλήματα της περιόδου της κατοχής.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, επικοινώνησε με την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες απόκτησης των ιστορικών αυτών ντοκουμέντων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση συμφωνήθηκε τη διαδικασία να κινήσει το υπουργείο Πολιτισμού και η Βουλή να είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου οι φωτογραφίες να περιέλθουν στο ελληνικό κράτος και να παραδοθούν στη συνέχεια στη Βουλή.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε επισημάνει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού, αλλά η Βουλή θα μπορούσε να προχωρήσει σε ενέργειες απόκτησης των φωτογραφιών, μετά και την ανοιχτή επιστολή που έστειλε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και τα σχετικά αιτήματα που έχουν κατακλύσει τον δημόσιο διάλογο από κόμματα, φορείς και επιστήμονες από τη στιγμή που ήρθαν στο φως τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα ενημερώσει σχετικά τα κόμματα την Πέμπτη στη Διάσκεψη των προέδρων.

Μαρινάκης: Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι «οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος εφόσον είναι γνήσιες».

«Στην περίπτωση αυτή, αποτελούν μοναδικά τεκμήρια, άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένο τραγικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, άρα και τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού λαού» τόνισε και πρόσθεσε πως «το υπ. Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες διεκδίκησης της απόκτησης τους υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους ή το Ebay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή δεχθούν έλεγχο από τους ειδικούς που θα ορίσει το υπουργείο Πολιτισμού».

Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών που ανάρτησε τις φωτογραφίες στο eBay διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τον προσέγγισαν ιδιώτες συλλέκτες για την απόκτηση των φωτογραφιών, αλλά «παρότι εκτιμά το ενδιαφέρον» ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώλησή τους και «παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Παράλληλα, ζητεί «με σεβασμό να αναγνωριστεί και να τύχει του ανάλογου σεβασμού και η νόμιμη κυριότητά μου επί των φωτογραφιών», ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνει πως «η απόφαση σχετικά με το σε ποιον και υπό ποιους όρους θα περιέλθουν οι φωτογραφίες σε νέο θεματοφύλακα ανήκει σε εμένα, και σκοπεύω να τη λάβω με προσοχή, υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας».

Εντωμεταξύ από τη στιγμή που οι φωτογραφίες είδαν το φως της δημοσιότητας έχει ξεκινήσει προσπάθεια ταυτοποίησης των αγωνιστών (200 συνολικά την 1η Μαΐου του 1944) που οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα ως αντίποινα για τη δολοφονία ενός γερμανού υποστράτηγου στη Λακωνία από μέλη του ΕΛΑΣ, μία προσφιλή τακτική στις δυνάμεις κατοχής.

Επιστολή του δήμου Καισαριανής

Ο δήμος Καισαριανής με επιστολή του σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής και τους αρμόδιους υπουργούς επισημαίνει ότι ανεκτίμητα ιστορικά ντοκουμέντα όπως αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορούν να θεωρούνται εμπόρευμα και η αξία τους δεν μετριέται σε χρήμα. «Δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενο πλειστηριασμού. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας τα τεκμήρια αυτά έχουν αποσυρθεί από τη σχετική πλατφόρμα δημοπρασιών, γεγονός που επιδεινώνει την αγωνία μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή και επαναλαμβάνει το αίτημα «τα αρχεία αυτά να αποκτηθούν και να  αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, το Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ, που μέσα από τις γραμμές του έδρασαν οι εκτελεσμένοι».

Πιθανώς ταυτοποιήθηκαν δύο από τους εκτελεσθέντες

Στο 902.gr δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες δύο μελών του ΚΚΕ που πιθανώς απεικονίζονται στις πρόσφατες φωτογραφίες, μετά από έρευνα στο αρχείο της ΚΕ. Ο Περισσός αναφέρει ότι συνεχίζεται η προσπάθεια ταυτοποίησης.

«Μελετώντας προσεκτικά τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και φέρονται να απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, στην πλειοψηφία τους στελεχών και μελών του ΚΚΕ, την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή καθώς και βιογραφικά στοιχεία και τις φωτογραφίες των εκτελεσμένων που διαθέτει το αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια ταυτοποίησης προσώπων. Από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Δημήτρης Παπαδόπουλος», αναφέρει το δημοσίευμα του 902.gr και αναφέρει τα βιογραφικά στοιχεία του αγωνιστή που αντλήθηκαν από την έκδοση της ΤΟ Ανατολικών Συνοικιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ με τίτλο «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Νοέμβριος 2016).

Καισαριανή

Πηγή: 902.gr

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος καταγόταν από τον Πόντο. Απ’ τους παλιότερους και καλύτερους αγωνιστές οικοδόμους. Παίρνει μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα μόλις ήρθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα το 1922-1924. Στα 1928 βγήκε στη διοίκηση της Βιομ. Ένωσης Οικοδόμων, για να ανέβει σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και να γίνει Γενικός Γραμματέας της.

Στα χρόνια αυτά 1928-1936 οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργατών Οικοδόμων. Για τους αγώνες του αυτούς πολλές φορές φυλακίζεται και εξορίζεται. Το 1936 όντας Γραμματέας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων συλλαμβάνεται από τη μοναρχοφασιστική διχτατορία της 4ης Αυγούστου, στέλνεται εξορία και από ‘κει στην Ακροναυπλία. Το 1941 παραδίδεται απ’ τους μοναρχοφασίστες στους Γερμανούς. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι και την 1η Μάη του 1944 τουφεκίζεται μαζί με τους 200 αγωνιστές του λαού.

Θρασύβουλος Καλαφατάκης

Η άλλη περίπτωση αφορά τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη που πιθανώς απεικονίζεται στη σχετική φωτογραφία.

Καισαριανή

Πηγή: 902.gr

Ο Θρασύβουλος Καλυφατάκης εκτελέστηκε στην Καισαριανή όταν ήταν 30 ετών. Πατέρας του ήταν ο Γρηγόρης και μητέρα του η Πελαγία. «Γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά Χανίων της Κρήτης, από εύπορη και πολυμελή οικογένεια. Ήταν ψηλός, εύσωμος, αρρενωπός και χειροδύναμος. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την γεωργία και τη γαλακτοκομία. Παντρεύτηκε πολύ μικρός την Αικατερίνη Χάλη και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Ιφιγένεια.

Από νέος, μαθητής του γυμνασίου, διακρινότανε για την επιμέλειά του και την καθαρή πολιτική του σκέψη. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ από το μέλος της ΚΕ Βαγγέλη Κτιστάκη και συνεργάστηκε με τους Γιώργη Τσιτίλο, Χαρίλαο Ψυλλάκη, Γιώργη Πατεράκη και τους Νίκο Μαριακάκη και Παναγιώτη Κορνάρο, που εκτελέστηκαν μαζί του την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με τους 200 πατριώτες κομμουνιστές. Οι πιέσεις που δεχότανε σαν πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος ήταν πολλές και ιδιαίτερα από τον Ενωμοτάρχη του Σταθμού Χωροφυλακής Πλατανιάς, για να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ. Απέρριπτε συνεχώς όλες τις προτάσεις και τις απειλές που του έκαναν. Στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζοντας τη δράση του, οργάνωσε πολλούς νέους στο χωριό του και στα γύρω χωριά. Σαν μέλος της νομαρχιακής επιτροπής έλαβε μέρος μαζί με άλλους στο αντιδικτατορικό κίνημα τον Ιούλη του 1938. Αντέδρασαν επίσης με την ρίψη προκηρύξεων στην υποδοχή του αγγλικού πλοίου στο λιμάνι της Σούδας που είχε προσκληθεί από τον βασιλιά Γεώργιο και τον Μεταξά.

Πράξη που απαιτούσε για την εποχή εκείνη μεγάλη γενναιότητα. Συνελήφθη το 1939 δικάστηκε 5 χρόνια φυλακή και τον έκλεισαν στην επανορθωτική φυλακή Χανίων. Αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρωφ της Αθήνας και από κει στην Ακροναυπλία. Στη συνέχεια πήγε στο ιταλικό στρατόπεδο της Λάρισας και στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1943 ήρθε μαζί με τους Ακροναυπλιώτες στο Χαϊδάρι. Σαν μάγειρας του στρατοπέδου φρόντιζε τους μικρούς κρατούμενους με προσεγμένο και περισσότερο φαγητό. Προς τιμή του αξέχαστου αγωνιστή ο δήμος Χανίων έδωσε το όνομά του σ’ ένα δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά».

Vita.gr
