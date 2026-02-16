newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Δηλώσεις για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή που δημοσιεύτηκαν σε δημοπρασία στο eBay, έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον απόηχο των αλλεπάλληλων αιτημάτων φορέων και κομμάτων ώστε τα ιστορικά ντοκουμέντα να αποκτηθούν από την ελληνική πολιτεία.

Ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ να προσπαθήσει να διαπιστώσει τη γνησιότητα των φωτογραφιών, ωστόσο η Βουλή εάν δεν υπάρξουν κωλύματα θα επιχειρήσει να τις πάρει.

Απαγορεύεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου

«Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό», είπε ο κ. Κακλαμάνης σχολιάζοντας την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού ενώ αναφέρθηκε και στην ανοιχτή επιστολή που έστειλε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας που χαρακτήρισε «σωστή».

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο ίδιος θα ζητήσει την Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσει η διάσκεψη των προέδρων ώστε να «ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών».

Σημείωσε ακόμα ότι υπάρχει διεθνής νομοθεσία που απαγορεύει στην συγκεκριμένη πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι σταμάτησε η δημοπρασία στο eBay χωρίς να είναι γνωστό εάν οι φωτογραφίες πωλήθηκαν ή εάν έχει γίνει κάποια κίνηση από την ελληνική πολιτεία για να εξασφαλίσει το υλικό.

Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944, που οι τελευταίες στιγμές τους φέρεται να αποτυπώνονται στις εν λόγω φωτογραφίες ήταν μία από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Αποτελούσε… αντίποινα για τη δολοφονία ενός γερμανού υποστράτηγου στη Λακωνία από μέλη του ΕΛ.ΑΣ.

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ: Άπιαστο όνειρο η στέγη επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό και με τις πολιτικές της επιδοτεί την ακρίβεια - την κερδοσκοπία - την υπέρμετρη αύξηση των τιμών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της
Στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Να βελτιώσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της

Η Ελλάδα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για Παπαληγούρα - «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Ρεπορτάζ του BFM TV αποκαλύπτει στη Γαλλία μαζική προσέγγιση γυναικών – ακόμη και ανήλικων – από «managers» του OnlyFans, με υποσχέσεις γρήγορου κέρδους και προμήθειες έως 60%, ενώ εξετάζονται αυστηρότερες ποινές

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

