Δηλώσεις για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή που δημοσιεύτηκαν σε δημοπρασία στο eBay, έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον απόηχο των αλλεπάλληλων αιτημάτων φορέων και κομμάτων ώστε τα ιστορικά ντοκουμέντα να αποκτηθούν από την ελληνική πολιτεία.

Ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ να προσπαθήσει να διαπιστώσει τη γνησιότητα των φωτογραφιών, ωστόσο η Βουλή εάν δεν υπάρξουν κωλύματα θα επιχειρήσει να τις πάρει.

Απαγορεύεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου

«Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό», είπε ο κ. Κακλαμάνης σχολιάζοντας την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού ενώ αναφέρθηκε και στην ανοιχτή επιστολή που έστειλε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας που χαρακτήρισε «σωστή».

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο ίδιος θα ζητήσει την Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσει η διάσκεψη των προέδρων ώστε να «ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών».

Σημείωσε ακόμα ότι υπάρχει διεθνής νομοθεσία που απαγορεύει στην συγκεκριμένη πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι σταμάτησε η δημοπρασία στο eBay χωρίς να είναι γνωστό εάν οι φωτογραφίες πωλήθηκαν ή εάν έχει γίνει κάποια κίνηση από την ελληνική πολιτεία για να εξασφαλίσει το υλικό.

Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944, που οι τελευταίες στιγμές τους φέρεται να αποτυπώνονται στις εν λόγω φωτογραφίες ήταν μία από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Αποτελούσε… αντίποινα για τη δολοφονία ενός γερμανού υποστράτηγου στη Λακωνία από μέλη του ΕΛ.ΑΣ.