Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ
- Στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε το Ιράν
- Φορολογικά έσοδα 6,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
- Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
- Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Δηλώσεις για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή που δημοσιεύτηκαν σε δημοπρασία στο eBay, έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στον απόηχο των αλλεπάλληλων αιτημάτων φορέων και κομμάτων ώστε τα ιστορικά ντοκουμέντα να αποκτηθούν από την ελληνική πολιτεία.
Ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ να προσπαθήσει να διαπιστώσει τη γνησιότητα των φωτογραφιών, ωστόσο η Βουλή εάν δεν υπάρξουν κωλύματα θα επιχειρήσει να τις πάρει.
Απαγορεύεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου
«Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό», είπε ο κ. Κακλαμάνης σχολιάζοντας την επιστολή του πρώην πρωθυπουργού ενώ αναφέρθηκε και στην ανοιχτή επιστολή που έστειλε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας που χαρακτήρισε «σωστή».
Πρόσθεσε ακόμα ότι ο ίδιος θα ζητήσει την Πέμπτη να τον εξουσιοδοτήσει η διάσκεψη των προέδρων ώστε να «ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών».
Σημείωσε ακόμα ότι υπάρχει διεθνής νομοθεσία που απαγορεύει στην συγκεκριμένη πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου.
Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι σταμάτησε η δημοπρασία στο eBay χωρίς να είναι γνωστό εάν οι φωτογραφίες πωλήθηκαν ή εάν έχει γίνει κάποια κίνηση από την ελληνική πολιτεία για να εξασφαλίσει το υλικό.
Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944, που οι τελευταίες στιγμές τους φέρεται να αποτυπώνονται στις εν λόγω φωτογραφίες ήταν μία από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.
Αποτελούσε… αντίποινα για τη δολοφονία ενός γερμανού υποστράτηγου στη Λακωνία από μέλη του ΕΛ.ΑΣ.
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Πώς τα κρυπτονομίσματα έγιναν εργαλείο για τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων
- Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
- Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
- Από τον ελαιώνα στην καρδιά της Αθήνας: Το «Ooo-live!» βρήκε τον τραπεζικό σύμμαχο που έψαχνε
- Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι στον προημιτελικό όμιλο του Champions League ανδρών
- Έγκλημα στο Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν και οι τρεις για τη δολοφονία του 40χρονου
- «Η κάλπη θα έρθει»: Στο εδώλιο ξανά ο Ιμάμογλου στη δίκη για το «πλαστό» πτυχίο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις