Οι φωτογραφίες, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σε μια ιστοσελίδα δημοπρασιών, από την Πρωτομαγιά του ’44, και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή, συγκλονίζουν.

Εικόνες που για 82 χρόνια δεν γνωρίζαμε καν ότι υπήρχαν, ξαφνικά, έρχονται μπροστά μας σαν μια καθυστερημένη μαρτυρία της Ιστορίας.

Οι φωτογραφίες φέρονται να προέρχονται από άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Bataillon με έδρα τη Μαλακάσα. Ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας στο eBay, από Βέλγο πωλητή, χωρίς να είναι γνωστός ο φωτογράφος, και αναρτήθηκαν στη σελίδα Greece at WWII Archives.

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Στα πρόσωπα των κομμουνιστών που οδηγούνται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, δεν διακρίνεται φόβος, αλλά αξιοπρέπεια. Ένας από αυτούς ο ψηλός με το λευκό πουκάμισο είναι ο Παπαδήμας Βασίλειος. Εκτελέστηκε, όντως στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής:

Ποιος ήταν ο Βασίλης Παπαδήμας

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909. Το 1938 πήρε πτυχίο πρακτικού μηχανικού. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας (ΑΕΟΠ) στη Γιάλοβα Μεσσηνίας.

Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες με βάση καταστάσεις ονομάτων που είχε παραδώσει η ελληνική κυβέρνηση στους κατακτητές. Μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και στη συνέχεια της Λάρισας. Ήταν αδελφός του εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα