Κουτσούμπας από την εκδήλωση της ΚΝΕ: «Συγκλονιστικά ντοκουμέντα» οι φωτογραφίες από την Καισαριανή
Η ΚΝΕ οργάνωσε εκδήλωση για τα 50 χρόνια από το Α' Συνέδριό της - Το «παρών» έδωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- Δώδεκα χωριά μέσα στον Φεβρουάριο λέει ότι κατέλαβε η Ρωσία - Δείτε χάρτη
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κυκλοφορούσε με μαχαίρι
Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΣ της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριό της με τίτλο «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, η ΚΝΕ η Οργάνωσή μας».
Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής
Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε: «Είμαστε σήμερα εδώ, για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριο της ΚΝΕ, όπου αυτά τα χρόνια η ΚΝΕ διέγραψε μια ηρωική πορεία για τα δικαιώματα της νεολαίας στην εργασία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, για μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία, σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό τον δρόμο συνεχίζει και σήμερα, στο πλάι του ΚΚΕ, φωτισμένη από τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ έτσι ώστε να πάμε στην επαναστατική ανατροπή, για να ζήσουμε μια ομορφιά, μια ευτυχισμένη ζωή σε μία κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει φτώχεια, πόλεμοι, βία, καταστολή και η νεολαία θα δημιουργεί μαζί με όλο τον λαό».
«Αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους»
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε:
«Πρόκειται για συγκλονιστικά ντοκουμέντα, αφού αποτυπώνουν τις τελευταίες ηρωικές στιγμές των 200 μελών και στελεχών του ΚΚΕ, που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου τους εκτέλεσαν οι Ναζί κατακτητές. Πρόκειται για ήρωες, μέλη, στελέχη του ΚΚΕ και αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους, σε ιδιώτες. Πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το ΚΚΕ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές και άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε το κράτος, η Βουλή των Ελλήνων να μπορέσει να αποδώσει αυτά στον δήμο Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου, στο ΚΚΕ έτσι ώστε να κρατιέται ζωντανή η ιστορική μνήμη και γνώση».
- Καισαριανή: Φασιστική πρόκληση – Βανδάλισαν το μνημείο των εκτελεσθέντων μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών
- Ο Στρακόσα απέκρουσε πέναλτι του Γιακουμάκη (vid)
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα των πράσινων για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ
- Κουτσούμπας από την εκδήλωση της ΚΝΕ: «Συγκλονιστικά ντοκουμέντα» οι φωτογραφίες από την Καισαριανή
- ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»
- «Μόνο ένας τρελός δεν θα κρατούσε τον Μαγκουάιρ» – Τι λένε στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ για τον dirty Ηarry
- ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις
- Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις