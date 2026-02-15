Κουτσούμπας από την εκδήλωση της ΚΝΕ: «Συγκλονιστικά ντοκουμέντα» οι φωτογραφίες από την Καισαριανή

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΣ της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριό της με τίτλο «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, η ΚΝΕ η Οργάνωσή μας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε: «Είμαστε σήμερα εδώ, για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριο της ΚΝΕ, όπου αυτά τα χρόνια η ΚΝΕ διέγραψε μια ηρωική πορεία για τα δικαιώματα της νεολαίας στην εργασία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, για μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία, σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό τον δρόμο συνεχίζει και σήμερα, στο πλάι του ΚΚΕ, φωτισμένη από τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ έτσι ώστε να πάμε στην επαναστατική ανατροπή, για να ζήσουμε μια ομορφιά, μια ευτυχισμένη ζωή σε μία κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει φτώχεια, πόλεμοι, βία, καταστολή και η νεολαία θα δημιουργεί μαζί με όλο τον λαό».

«Αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε:

«Πρόκειται για συγκλονιστικά ντοκουμέντα, αφού αποτυπώνουν τις τελευταίες ηρωικές στιγμές των 200 μελών και στελεχών του ΚΚΕ, που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου τους εκτέλεσαν οι Ναζί κατακτητές. Πρόκειται για ήρωες, μέλη, στελέχη του ΚΚΕ και αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους, σε ιδιώτες. Πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το ΚΚΕ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές και άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε το κράτος, η Βουλή των Ελλήνων να μπορέσει να αποδώσει αυτά στον δήμο Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου, στο ΚΚΕ έτσι ώστε να κρατιέται ζωντανή η ιστορική μνήμη και γνώση».