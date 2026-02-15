newspaper
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Κουτσούμπας από την εκδήλωση της ΚΝΕ: «Συγκλονιστικά ντοκουμέντα» οι φωτογραφίες από την Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 15 Φεβρουαρίου 2026, 20:23

Κουτσούμπας από την εκδήλωση της ΚΝΕ: «Συγκλονιστικά ντοκουμέντα» οι φωτογραφίες από την Καισαριανή

Η ΚΝΕ οργάνωσε εκδήλωση για τα 50 χρόνια από το Α' Συνέδριό της - Το «παρών» έδωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΣ της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριό της με τίτλο «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου, η ΚΝΕ η Οργάνωσή μας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε: «Είμαστε σήμερα εδώ, για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια από το Α’ Συνέδριο της ΚΝΕ, όπου αυτά τα χρόνια η ΚΝΕ διέγραψε μια ηρωική πορεία για τα δικαιώματα της νεολαίας στην εργασία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, για μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία, σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό τον δρόμο συνεχίζει και σήμερα, στο πλάι του ΚΚΕ, φωτισμένη από τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ έτσι ώστε να πάμε στην επαναστατική ανατροπή, για να ζήσουμε μια ομορφιά, μια ευτυχισμένη ζωή σε μία κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει φτώχεια, πόλεμοι, βία, καταστολή και η νεολαία θα δημιουργεί μαζί με όλο τον λαό».

«Αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους»

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε:

«Πρόκειται για συγκλονιστικά ντοκουμέντα, αφού αποτυπώνουν τις τελευταίες ηρωικές στιγμές των 200 μελών και στελεχών του ΚΚΕ, που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου τους εκτέλεσαν οι Ναζί κατακτητές. Πρόκειται για ήρωες, μέλη, στελέχη του ΚΚΕ και αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε εμπόρους, σε ιδιώτες. Πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό. Το ΚΚΕ θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές και άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε το κράτος, η Βουλή των Ελλήνων να μπορέσει να αποδώσει αυτά στον δήμο Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου, στο ΚΚΕ έτσι ώστε να κρατιέται ζωντανή η ιστορική μνήμη και γνώση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμών να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής
Επιστολή στον ΠτΒ 15.02.26

Παρέμβαση Τσίπρα για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή: «Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί, να αγοραστούν από το ίδρυμα της Βουλής.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου
Πυρά 15.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία αναφορά Μητσοτάκη στο «τιρκουάζ» σκάνδαλο υπουργών της ΝΔ και του Παναγόπουλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εξαπολύει πυρά κατά του πρωθυπουργού για την Κυριακάτικη ανασκόπησή του. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει μια κουβέντα γι’ αυτή τη νέα "βόμβα" διαφθοράς», τονίζει

Σύνταξη
Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Ενίσχυση των ΣΣΕ είδε ο Μητσοτάκης, όταν μόνο το 10,6% των Ελλήνων εργαζομένων καλύπτεται από αυτές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «ημιτελές», όπως το χαρακτήρισε η αντιπολίτευση, νομοσχέδιο για τα εργασιακά που «πέρασε» από τη Βουλή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη
Νέα Αριστερά 15.02.26

Χαρίτσης: Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τίποτα, μετέτρεψε τη συγκάλυψη σε επιστήμη

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση - Κριτική στον Γιάννη Στουρνάρα για τη συνέντευξη στον επικοινωνιακό βραχίονα της ΝΔ, «Ομάδα Αλήθειας»

Σύνταξη
Φάμελλος για φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή: Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τις αποκτήσει
200 Κομμουνιστές 15.02.26

Φάμελλος για φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή: Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τις αποκτήσει

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως «αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα», καλώντας την ελληνική Πολιτεία να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»
«Αφετηρία αγώνα» 15.02.26 Upd: 13:30

Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»

«Θα δώσουμε τον αγώνα με ευθύνη και αξιοπρέπεια ως το τέλος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τον προοδευτικό κόσμο της χώρας «να έρθει κοντά μας»

Σύνταξη
Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Δεν βλέπουν να βγαίνει στην κυβέρνηση η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας «γαλάζιες» φωνές

«Γαλάζια» στελέχη βλέπουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει δική της ατζέντα μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, και να ξεφύγει από το επιβαρυμένο, από τις αλλεπάλληλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, κλίμα, να πέφτει στο κενό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 15.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το άρθρο 298 στο ν. Δένδια ανοίγει τη συζήτηση περί ελληνικής ιθαγένειας

Η Χρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ μιλώντας στο in χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική σημειώνοντας ωστόσο πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως δεν είναι ορθή.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός

Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.

Σύνταξη
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία
Προοδευτική συμπόρευση 14.02.26

Φάμελλος: Δεν αποτελεί λύση καμία κομματική περιχαράκωση – Δεν αποτελεί λύση η κομματική αυτονομία

«Πιστεύουμε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο πολιτικός και προγραμματικός διάλογος πρέπει να επιταχυνθεί. Δεν υπάρχει χρόνος. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την επιλογή και ζητάμε να πάρουν όλοι καθαρά θέση για την αναγκαιότητα συνεργασίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες
Μυτιλήνη 14.02.26

Δούκας: Η προγραμματική συμφωνία προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο – Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει χθες

Ο Χάρης Δούκας ζήτησε τη συμπόρευση των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, λέγοντας ότι ο σχετικός διάλογος έχει αργήσει και «σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες»

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες (vid)

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης …έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης (12/2) με την Μπαρτσελόνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε βαθμολογική ανάσα στη La Liga με δυο γκολ σε 5’ (40’ και 45’, αντίστοιχα)

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμών να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι
Woman 15.02.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι

Η σύγκρουση για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης δεν ανέδειξε μόνο πολιτική ένταση, αλλά –σύμφωνα με τη Ρουθ Μάρκους– μια βαθύτερη κρίση στη λειτουργία των θεσμών και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής
Επιστολή στον ΠτΒ 15.02.26

Παρέμβαση Τσίπρα για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή: «Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί, να αγοραστούν από το ίδρυμα της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες
Μεσολάβηση Ομάν 15.02.26

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ήδη ταξιδεύουν», δήλωσε για τους Γουίτοκφ-Κούσνερ ο Ρούμπιο.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουίγκαν για τη φάση των «32» του FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο
Ελλάδα 15.02.26

Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο

Την οργή τους προς το πρόσωπο του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, μετά το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
«Καθιερωμένος» όρος 15.02.26

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»
Μπάσκετ 15.02.26

Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός στοFinal 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για ένα νέο σερί που θέλει να χτίσει η ομάδα του.

Σύνταξη
