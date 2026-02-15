Φάμελλος για φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή: Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τις αποκτήσει
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως «αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα», καλώντας την ελληνική Πολιτεία να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- Δώδεκα χωριά μέσα στον Φεβρουάριο λέει ότι κατέλαβε η Ρωσία - Δείτε χάρτη
- ΚΚΕ: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής δείχνουν το ηθικό μεγαλείο των κομμουνιστών
- Δρόμος υποχώρησε στα Τζουμέρκα και «κατάπιε» ΙΧ - Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός
«Αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, για τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από την εκτέλεση 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.
Οι φωτογραφίες φέρονται σύμφωνα με τον πωλητή να προέρχονται από την συλλογή του Γερμανού λοχία Χέρμαν Χόϊερ, που υπηρετούσε σε τάγμα με έδρα τη Μαλακάσα. Η δημοπρασία έγινε γνωστή το βράδυ του Σαββάτου από μια σελίδα στο Facebook που ονομάζεται Greece at WWII Archives. Από εκεί ανιχνεύθηκε ο πωλητής και επιπλέον δύο φωτογραφίες. Φωτογράφος πρέπει να θεωρείται εφόσον δεν υπάρξει κάποια διευκρίνηση, ο Γερμανός λοχίας.
«Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών της 1ης Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής αποτελούν ιστορική κληρονομιά όλου του ελληνικού λαού. Και μια σπουδαία υπενθύμιση ότι η ιστορία της χώρας μας γράφτηκε με αγώνες, αντίσταση και ιδανικά. Και με προσφορά και κόστος ζωής», τόνισε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Φάμελλος.
«Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνέχισε λέγοντας πως «οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του ΕΑΜ, στάθηκαν όρθιοι απέναντι στον ναζισμό, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και το δίκιο του Λαού. Αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι εμπόρευμα. Είναι η ιστορία μας. Η ελληνική Πολιτεία οφείλει να τα αποκτήσει και να τα αναδείξει ως αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας και της Παιδείας».
Καταληκτικά o κ. Φάμελλος ανέφερε πως «για εμάς η μνήμη είναι ευθύνη και δύναμη στον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη που παραμένει πάντα επίκαιρος και αναγκαίος».
Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:
- Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
- Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0: «Πάρτι» και πρόκριση στους «16» του FA Cup για τους Κανονιέρηδες
- ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τραυματίστηκαν και αντικαταστάθηκαν οι Μεϊτέ και Μουκουντί
- Έφτασε ο μεγάλος τελικός για την Eurovision 2026 – Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα;
- Οι πρώτες σκέψεις του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την Καισαριανή
- Αφρικανική σκόνη: «Πορτοκαλί εισβολέας» σκοτείνιασε τη χώρα – Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
- Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις