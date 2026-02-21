newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
Ελλάδα 21 Φεβρουαρίου 2026, 09:23

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Στον τοίχο της Καισαριανής εκτελεστήκαν και 17 Ηπειρώτες. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που βλέπουν 82 χρόνια μετά το φως της δημοσιότητας, αποτελούν για τις οικογένειες των εκτελεσθέντων αγωνιστών, πολύτιμη κληρονομιά του τόπου τους και επιβεβαίωση της μαρτυρικής αλήθειας.

Στα χωριά τους, από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας. Η οικογένεια που ξεκληρίστηκε από τη Ζίτσα, ο ιδεολόγος δάσκαλος από το Μιχαλίτσι, ο εργάτης από τα Θεοδώριανα που αναζήτησε μεροκάματο στην Αθήνα, μιλούν για την ιστορία τους μέσα από τις διηγήσεις δικών τους ανθρώπων.

Δημήτρης Κοσμάς, δάσκαλος από το Μιχαλίτσι Τζουμέρκων

H προτομή στην πλατεία του χωριού Mιχαλίτσι στα Τζουμέρκα και ένας δρόμος στα Γιάννενα, αποτελούν «μνημόσυνο» στο δάσκαλο Δημήτρη Κοσμά, έναν συνεπή αγωνιστή, όπως διηγούνται οι συγχωριανοί του. Εκτελέστηκε στην Καισαριανή την ματωμένη Πρωτομαγιά.

Για την Αδελφότητα Μιχαλιτσίου, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος Χρήστος Τσουμάνης, η προτομή τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγινα το 1986, ήταν χρέος τιμής στην ηρωική μορφή του συγχωριανού τους. Επί Νομαρχίας Βασιλείου Μπρακατσούλα τα Ιωάννινα, το 1984, δόθηκε το όνομα του Δημήτρη Κοσμά, σε οδό της πόλης. Ο μοναδικός εν ζωή συγγενής του, εξάδελφος του από την πλευρά της μητέρας του, υπερήλικας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Λαγός μιλά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ με συγκίνηση για την προσωπικότητα του Δημήτρη Κοσμά.

«Ο Δημήτρης, ο Μήτσος όπως τον φώναζαν, ήταν ένα παλικάρι, γενναίος και πανέξυπνος. Μαχητικός και ορμητικός, πρώτος στους κοινωνικούς αγώνες. Ξεχώριζε στην κοινωνία του χωριού μας. Λόγω της ιδεολογίας του εξαφανίστηκε από το χωριό. Τα μάτια τα δικά μου τον είδαν μια δυο φορές…έχω θολή την εικόνα. Ήμουν 7 χρόνων όταν εκτελέστηκε. Ο Δημήτρης ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας, η οποία είχε αποκτήσει, δύο αγόρια και τρία κορίτσια. Την ιδεολογία του, δεν την άλλαζε, είχε ζήσει τη φτώχεια στο χωριό. Ήξερε, τι ζωή περνούσε ο κόσμος στο ορεινό και άγονο χωριό των Τζουμέρκων. Θυμάμαι την καμπάνα που κτυπούσε πένθιμα καθημερινά, από την πείνα πέθαιναν άνθρωποι. Ήθελε να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο».

Όπως μας πληροφορεί, ο Μήτσος, πήγε στο Σχολαρχεία στο Συρράκο και παράλληλα, δούλευε σαν εργάτης, μαστορόπουλο, κουβαλούσε λάσπη για το μεροκάματο μαζί με μαστόρους. Ένας θείος του, ο δάσκαλος ο Παπαβασίλης Κοσμάς, είχε διακρίνει την εξυπνάδα του, την ευφυΐα του και για αυτό τον είχε υπό την προστασία του.

Αποφοίτησε από το Σχολαρχείο το 1926 και συνέχισε στο «Διδασκαλείο Ιωαννίνων», όπου άρχισε να μελετά τον μαρξισμό και έγινε μέλος του ΚΚΕ. Αποφοίτησε το 1931 και τον επόμενο χρόνο κατέβηκε στην Αθήνα αναζητώντας δουλειά ως δάσκαλος, όμως μάταια.

«Η προδοσία πάντα λειτουργούσε. Ο κόσμος ήταν διχασμένος. Ο Μήτσος έδινε μάχες. Η δράση του ήταν πλέον γνωστή. Ήταν κομμουνιστής. Επιστρέφει στα Γιάννενα…», σημειώνει ο κ. Λαγός.

Στα Ιωάννινα, παίρνει απολυτήριο από την Ζωσιμαία Σχολή Ήθελε να συνεχίσει σπουδές στην Φιλοσοφία και τη Νομική. Ένα θεατρικό του έργο, το οποίο είχε υπογράψει με ψευδώνυμο, παίχτηκε εκείνα τα χρόνια στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και είχε μεγάλη επιτυχία.

Τον Μάρτη του 1936, διοργάνωσε τη «μαθητική απεργία της Ζωσιμαίας», που ήταν η πιο αγωνίστρια της εποχής και κράτησε 10 μέρες.

Λίγες ημέρες μετά την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αύγουστου 1936, στις 10 του μήνα, συλλαμβάνεται από τις Μεταξικές αρχές, εξορίζεται στην Ανάφη, από εκεί το 1937, μεταφέρεται στην Ακροναυπλία, στην Αίγινα, στη Λάρισα, στο Χαιδάρι. Οι επιστολές του προς την οικογένεια του από τις φυλακές, μαρτυρούν το ήθος και τις αξίες του δάσκαλου από το Μιχαλίτσι.

«Δεν έκανε ποτέ δήλωση μετανοίας». Όταν κάποτε ο πατέρας του, ύστερα από πιέσεις της Μεταξικής δικτατορίας, του έγραφε να υπογράψει δήλωση μετανοίας, για να βγει από το κάτεργο της Ακροναυπλίας, η απάντησή του ήταν, «τις ιδέες μου δεν τις προδίδω, ούτε και το λαό μου», ενώ έκλεινε το γράμμα του με το αρχαίο ρητό «Κάλλιον εντάφιον, η τιμή. Ναι. Κάλλιον εντάφιον η τιμή».

Απευθύνεται πάντα με σεβασμό στην οικογένεια. Το κάθε γράμμα του, ξεκινούσε με την πρόταση «Σεβαστοί μου γονείς….»

Στις 12 Ιουλίου (Αλωνάρη) του 1941, από την Ακροναυπλία θα γράψει:

«…η ζωή μας από κάθε άποψη είναι μαρτυρική. Τρώμε 60 δράμια ψωμί την ημέρα… Οι ντομάτες και οι πατάτες τα μόνα πράγματα που βρίσκουμε για την ώρα έχουν 20 δραχμές η οκά. Ζούμε,είναι ένα λόγος μοναχά….».

Σε άλλη επιστολή παρακαλεί τους γονείς του και τα αδέλφια του να μην στεναχωριούνται…«για τους τοίχους της φυλακής που τον κρατούν σκλάβο….Ας είναι… Όλα θα περάσουν. Αν ζήσω και βγω από εδώ καλά, δεν θα ζήσω, τι να γίνει; Ο καθένας μας μια ζωή χρωστάει. Άλλοι την δίνουν σήμερα, άλλοι θα την δώσουν αύριο.

Ο Δημήτρης Κοσμάς, ήταν από τους έξι δασκάλους που εκτελέστηκαν στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Λάμπρος Καραγιώργος, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας

Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ο Λάμπρος Καραγιώργος γεννήθηκε στα ορεινά Θεοδώριανα στην Άρτα. Συνελήφθη από τις Γερμανικές αρχές Κατοχής, για αντιστασιακή δράση μέσα από της γραμμές του ΕΑΜ. Την 1η του Μάη το 1944 εκτελέστηκε στον τοίχο της Καισαριανής. Στα 33 του χρόνια.

«Πες στην μάνα να μην κλάψει… κάναμε το χρέος για την πατρίδα…» Αυτά τα λόγια, είπε λίγες ώρες πριν από την εκτέλεση του, την τελευταία νύχτα, στον φίλο του Κωνσταντίνο Νάκη που πήγε στο Χαϊδάρι να τον αποχαιρετήσει.

«Λαμπράκη μου σ’ άφησα μικρό και δεν γύρισες ποτέ..», είναι το μοιρολόι της μαυροντυμένης μητέρας του, της γιαγιάς Μαρίας, που πάντα θυμάται ο ανηψιός του, ο οποίος πήρε και το όνομα του. Ο Λάμπρος Καραγιώργος, με συγκίνηση ξεδιπλώνει σήμερα στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, όλα όσα σαν οικογένεια δεν τολμούσαν να αναφέρουν, ούτε και μέσα στο σπίτι, όπως λέει, γιατί πάντα στη μικρή κοινωνία της Άρτας, των σκοτεινών 10ετιών του ’50, του ’60, της Χούντας, ο φόβος στραγγάλιζε το συναίσθημα.

«Ο πατέρας μου, ποτέ δεν ανέφερε τίποτα για τον αδικοχαμένο αδελφό του. Σιωπή, μόνο σιωπή. Μοιρολογούσε η γιαγιά Μαρία, απέραντη θλίψη. Ο καημός της ήταν που έφυγε μικρός και δεν ξαναγύρισε. Όμως, κανένας δεν μιλούσε… Εγώ γεννήθηκα το 1948. Τέσσερα χρόνια μετά την εκτέλεση του θείου μου. Γι’ αυτό μου έδωσαν και το όνομα του. Πολλά χρόνια μετά έμαθα από τον άλλο αδελφό του πατέρα μου, για την αντιστασιακή δράση του θείου Λάμπρου και την εκτελεστή του».

Όπως αναφέρει ο κ. Καραγιώργος, ο γενναίος θείος του Λάμπρος, βρέθηκε στην Αθήνα του Μεσοπολέμου στα 16 του χρόνια, μόλις τελείωσε το Σχολαρχείο. Δούλευε σε κλωστοϋφαντουργία. Πήρε τον δρόμο για μία καλύτερη ευκαιρία στη ζωή, που δεν πρόλαβε να ζήσει.

Στον τοίχο της Καισαριανής, εκείνη την Πρωτομαγιά, ξεκληρίστηκε η οικογένεια Ροζάνη, από τη Ζίτσα Ιωαννίνων. Ο πατέρας Γεώργιος 52 ετών και ο Γιάννης, μονάκριβο παιδί του 22 χρόνων, εκτελέστηκαν στο σκοπευτήριο. Η πίκρα από το πρόσωπο της τραγικής μητέρας Ελένης Ροζάνη, που έμεινε ολομόναχη πίσω, δεν έσβησε ποτέ, μέχρι τη στιγμή που πέθανε το 1977.

Η οικογένεια του Γεωργίου Ροζάνη, είχε μεταναστεύσει από την Ζίτσα στην Αθήνα, την περίοδο του Μεσοπολέμου για ένα καλύτερο μέλλον, ακολουθώντας κάποιους συγγενείς. Στην Πεντέλη, άνοιξαν ένα μπακάλικο, όπου εργάζονταν όλοι και ξεκίνησαν μια νέα ζωή.

Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, η συγγραφέας Βούλα Λεοντίδη Πλάτωνος, μίλησε για την θεία Ελένη, που όσο ζούσε, είχε την ψευδαίσθηση, πως θα ξαναδεί το γιό της. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την θυμάται στο σπίτι της ανιψιάς της στα Μελίσσια, όπου την φιλοξενούσαν τα τελευταία χρόνια της ζωής της,

«Πάντα… περίμενε, δεν ήθελε να πιστέψει μέσα της, πως έχασε τον Γιάννη και τον Γιώργη της, ήλπιζε….

Είχε την “ανίκητη” ελπίδα, να ξαναδεί τον γιό της», αναφέρει η κ. Λεοντίδη Πλάτωνος, η οποία μας μεταφέρει με συγκίνηση ό,τι θυμάται από τις συναντήσεις με την θεία Ελένη, εικόνες και κουβέντες που την συγκλονίζουν ακόμη και σήμερα.

«Καθόταν πάντα σε μια πολυθρόνα απέναντι από το τζάκι. Σχεδόν αμίλητη και αφηρημένη. Έχω την εικόνα. Είχε πίσω της, την πόρτα… Όταν την άκουγε να ανοίγει, ταραζόταν και ρωτούσε… το παιδί μου ήρθε; Πάντα περίμενε, δεν ήθελε να πιστέψει μέσα της πως έχασε τον Γιάννη, ήλπιζε σε ένα ψέμα ή σε ένα θαύμα….».

Η Βούλα Λεοντίδη Πλάτωνος περιγράφει όσα η θεία Ελένη της είχε πει για τις συλλήψεις του άνδρα και του παιδιού. Όπως αναφέρει, ο Γιάννης κάποιο πρωί, έφυγε από την Πεντέλη για να κατεβεί στην Αθήνα, προκειμένου να ψωνίσει για το παντοπωλείο. Όμως, έπεσε σε γερμανικό μπλόκο, πιθανόν στον Κολωνό και η οικογένεια τον έχασε. Ο πατέρας του άρχισε να τον αναζητεί, ώσπου πληροφορήθηκε πως είχε συλληφθεί από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Προσπάθησε πολύ για να τον αφήσουν ελεύθερο και ζήτησε να συλληφθεί ο ίδιος, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι το παιδί του. Η εξέλιξη ήταν απρόσμενη. Οι Γερμανοί συνέλαβαν και τον πατέρα…

«Αυτές είναι οι από καρδιάς διηγήσεις της μάνας που, δεν θέλησε ποτέ να πιστέψει, πως άδειασε η αγκαλιά της για πάντα», συμπληρώνει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Τράπεζες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο της αγοράς – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

inWellness
inTown
Stream newspaper
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου
Ελλάδα 20.02.26

Πάτρα: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 44χρονου που αγνοείται – Είχε πάει για ψάρεμα στις εκβολές του Γλαύκου

Σύμφωνα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιό του, περίπου 13 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε αμέσως την μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Σύνταξη
Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων
Ελλάδα 20.02.26

Γνωστή εκπαιδευτικός από την Πάτρα η γυναίκα που παρασύρθηκε από μηχανή και σκοτώθηκε στην Πατησίων

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή - Ο 28χρονος οδηγός διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
Ελλάδα 20.02.26

Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με φόντο το κρίσιμο θέμα των εκταφών των θυμάτων στα Τεμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα
Ελλάδα 20.02.26

Μεγάλο δέντρο έπεσε σε μάντρα πολυκατοικίας στη Δροσιά – Ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στη Δροσιά όταν έπεσε ένα τεράστιο δέντρο προκαλώντας ζημιές - Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 20.02.26

Βρέχει στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία – Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλο δέντρο έπεσε στη Δροσιά - Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη
Έρευνα σε εξέλιξη 21.02.26

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα σενάρια για τέταρτο πρόσωπο στη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Οι ισχυρισμοί του Βούλγαρου κρατούμενου και του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού δεν έπεισαν τις Αρχές και, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Σύνταξη
Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους
Ελλάδα 21.02.26

Τραγωδία ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης: Τρεις νεκροί μετανάστες, αναφορές για αγνοούμενους

Διασώθηκαν 20 άτομα, ενώ υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Το έργο των σωστικών συνεργείων κρίνεται ως αρκετά δύσκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ακίνητα: Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης – Πότε εκδικάζονται
Ακίνητα 21.02.26

Έξι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μπόνους δόμησης - Πότε εκδικάζονται

Οι προσφεύγοντες ζητούν να κηρυχθεί το Προεδρικό Διάταγμα αντισυνταγματικό και να μην εφαρμοστεί. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και συνταγματικών αρχών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις
Ενημέρωση ασθενών 21.02.26

Στο φαρμακείο της γειτονιάς αναζητούν όλα τα ακριβά φάρμακα οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φάρμακα υψηλού κόστους στο φαρμακείο, επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί και ξεκινούν εκστρατεία ενημέρωσης των ασθενών                                

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ένοπλες δυνάμεις – Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας
Ποσά-μαμούθ 21.02.26

«Χορός δισεκατομμυρίων» για τις ένοπλες δυνάμεις - Οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες και η θέση της Ελλάδας

Οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ,παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων
Διαρκής συρρίκνωση 21.02.26

Σιδηρόδρομος δύο ταχυτήτων

Το δίκτυο της περιφέρειας «θυσιάζεται» συστηματικά με αναστολές δρομολογίων - Προτεραιότητα στον βασικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Κώστας Ντελέζος
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ
Λιανεμπόριο ΕΛΣΤΑΤ 21.02.26

Η ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της κατανάλωσης: Τα 3 στα 10 ευρώ πάνε στο σουπερμάρκετ – Μείωση τζίρου για ΜμΕ

Η ακρίβεια έχει αλλάξει τις συνήθειες των νοικοκυριών, που περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα. Σε τρόφιμα-σουπερμάρκετ το 27,3% του τζίρου του λιανεμπορίου το 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο