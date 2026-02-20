Πρωτοβουλία της ΕΦΕ για συλλογή υπογραφών σχετικά με τις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή
Η πρωτοβουλία έχει βρει πολύ μεγάλη απήχηση και έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 170 υπογραφές
Πρωτοβουλία για τη συλλογή υπογραφών από τα μέλη της Ένωσης, αλλά και ευρύτερα από εργαζόμενους και επαγγελματίες φωτογράφους, για το ιστορικό φωτογραφικό ντοκουμέντο των εκτελεσμένων στην Καισαριανή έχει αναλάβει το ΔΣ της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.
Η πρωτοβουλία έχει βρει πολύ μεγάλη απήχηση και έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 170 υπογραφές στο κείμενο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας στο οποίο σημειώνεται πώς «το εν λόγω φωτογραφικό ντοκουμέντο οφείλει να πραγματοποιήσει τον σκοπό του που δεν είναι άλλος από το να αποτελέσει πηγή ιστορικής γνώσης και έμπνευσης για το σήμερα, το αύριο, για τις νέες γενιές».
Μεταξύ άλλων το κείμενο ανέφερε πως «Ένα φωτογραφικό υλικό με αυτή την σπουδαιότητα δεν μπορεί να ανήκει σε καμία ιδιωτική συλλογή, ούτε να αντιμετωπίζεται ως ένα εμπορεύσιμο βιβλίο προς δημοπράτηση, όπως συνέβη μέχρι να παυθεί η δημοπρασία ή τουλάχιστον προσωρινά».
Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας εκφράζει την άποψη ότι «το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Εσωτερικών και η Βουλή των Ελλήνων οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκτηθούν και να αποδοθούν τα φωτογραφικά αρχεία, στον Δήμο Χαϊδαρίου, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, αλλά και στο ΚΚΕ, για να είναι προσιτά σε όλο τον λαό και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για το σήμερα και το αύριο».
