Στη Γάνδη μεταβαίνει σήμερα ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού όπου θα συναντηθεί με τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές κομμουνιστών λίγο πριν από την εκτέλεσή τους από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944.

Η συλλογή φωτογραφιών που φέρεται να τραβήχτηκαν από γερμανό αξιωματικό χαρακτηρίστηκε μνημείο μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της.

Το πρώτο βήμα για να αποκτηθούν οι φωτογραφίες είναι να πιστοποιηθεί η γνησιότητά τους και στη συνέχεια η νομιμότητα της προέλευσής τους. Μέχρι στιγμής οι ειδικοί αναφέρουν ότι το πιο πιθανό είναι οι φωτογραφίες να είναι γνήσιες.

Πιθανόν υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αποκάλυψε χθες ότι οι φωτογραφίες αυτές που αναρτήθηκαν αρχικά στο eBay αλλά κατέβηκαν από τον κάτοχο μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, δεν είναι οι μοναδικές. Πιθανότατα ο συλλέκτης έχει στην κατοχή του ολόκληρο άλμπουμ με υλικό και φωτογραφίες από την επίμαχη περίοδο.

Η αναγνώριση των φωτογραφιών ως μνημείων αλλάζει πλήρως τη διαπραγματευτική βάση, καθώς θέτει αυστηρά νομικά πλαίσια. Η κίνηση αυτή πρακτικά «παγώνει» για πάντα οποιαδήποτε πιθανότητα πώλησης ή δημοπρασίας της συλλογής σε τρίτους.

Πλέον, το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η απόκτηση των φωτογραφιών θα γίνει μέσω απευθείας αγοράς ή αν ο κάτοχος θα υποχρεωθεί σε παραχώρηση, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα.

Παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο, πηγές αναφέρουν ότι επικρατεί πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο κάτοχος φαίνεται να έχει αντιληφθεί την τεράστια ιστορική σημασία της συλλογής για την Ελλάδα. Η όλη διαδικασία της αυτοψίας αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε με έξι ώρες και θα ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την έκβαση της αποστολής θα γίνουν από το υπουργείο Πολιτισμού.