Η ιστορία και και το βάρος της
Opinion 22 Φεβρουαρίου 2026, 14:53

Η ιστορία και και το βάρος της

Η ιστορία κάποιες στιγμές υπενθυμίζει ότι δεν είναι «αφήγημα» αλλά ανοιχτό ρήγμα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στην αριστουργηματική – κα συχνά παραγνωρισμένη καθώς είναι ανάμεσα στον μνημειώδη «Θίασο» και τον επίσης μνημειώδη «Μεγαλέξανδρο» – ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Κυνηγοί» το βασικό αφηγηματικό εύρημα είναι η εύρεση στα χιόνια του πτώματος ενός αντάρτη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που παραδόξως έχει διατηρηθεί άθικτο («το αίμα δείχνει φρέσκο» είναι μια επαναλαμβανόμενη διαπίστωση), που λειτουργεί ως αφετηρία για μια απεικόνιση όλων των τρόπων που το μετεμφυλιακό σύστημα εξουσίας διαμορφώθηκε και επί της ουσίας διατηρήθηκε και μετά τη Μεταπολίτευση. Ότι η ταινία καταλήγει με την επιλογή το πτώμα να ξαναθαφτεί στα χιόνια δείχνει ακριβώς πώς η ιστορία είναι κάτι παραπάνω από την απλή μνήμη και γι’ αυτό μπορεί να είναι και παραπάνω από ενοχλητική.

Στη μεθεπόμενη ταινία του Αγγελόπουλου, το «Ταξίδι στα Κύθηρα», βασικό νήμα είναι ο τρόπος που ο αντάρτης που επιστρέφει στη χώρα από την πολιτική προσφυγιά, που τον ερμηνεύει συγκλονιστικά ο Μάνος Κατράκης, διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να μην έχει θέσει σε αυτή, παρά την υποτιθέμενη εθνική συμφιλίωση και τη μετάβαση από τα ερωτήματα του «διχασμού» σε αυτά της «ανάπτυξης». Το τέλος της ταινίας, όπου εγκαταλείπεται στον μη τόπο μιας σχεδίας, υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη δυσκολία πραγματικής αναμέτρησης με την ιστορία και το βάθος του τραύματός της.

Κάτι που καταγράφηκε και πρόσφατα στο πώς αντιμετωπίστηκε σε τμήμα της δημόσιας σφαίρας – κυρίως της άτυπης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που κάποιες φορές δεν είναι μόνο «τοξική» αλλά και πιο αντιπροσωπευτική – η εύρεση των φωτογραφιών που απεικονίζουν ορισμένους από αυτούς που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. Γιατί μπορεί να έγιναν αναφορές στη σημασία των συγκεκριμένων φωτογραφιών ως τεκμηρίων της εθνικής ιστορίας, όμως υπήρξε και η υπενθύμιση ότι εκείνη η εκτέλεση ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρέθηκαν κρατούμενοι των κατακτητών ως αποτέλεσμα της αντικομμουνιστικής «συνέχειας του κράτους», συνδυάστηκε με την υπόμνηση – που αναφέρεται στην ίδια την ανακοίνωση του Γερμανού Στρατιωτικού Διοικητή  – ότι «Έλληνες εθελονταί εφόνευσαν αυτοβούλως άλλους κομμουνιστάς».

Το γεγονός ότι η μεταξική δικτατορία – που εσχάτως τυγχάνει διαφόρων προσπαθειών «ιστορικής αποκατάστασης» – παρέδωσε πολιτικούς κρατούμενους στους κατακτητές, όπως και το γεγονός ότι δεν δολοφονούσαν μόνο οι Γερμανοί, αλλά και τα Τάγματα Ασφαλείας και υπηρεσίες ασφαλείας στελεχωμένες από Έλληνες (όπως η διαβόητη «Ειδική Ασφάλεια»), αλλά και η διαπίστωση ότι ο δωσιλογισμός εν τέλει όχι μόνο δεν διώχτηκε αλλά στελέχωσε το μετεμφυλιακό σύστημα εξουσίας, απλώς υπογραμμίζουν το ίδιο το γεγονός ότι στην Ελλάδα της Κατοχής ξεκίνησε μια εμφύλια σύγκρουση που αφορούσε το μέλλον της χώρας και το είδος της κοινωνικής οργάνωσης που θα είχε. Ένα βαθύ ιστορικό ρήγμα που σε τελική ανάλυση είχε να κάνει με το εάν την εξουσία θα είχαν στρώματα συνηθισμένα να είναι κυρίαρχα – έως και σήμερα… – ή όλο το φάσμα των «από κάτω». Ένα ρήγμα που παρά τις μεγάλες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία έκτοτε παραμένει ενεργό.

Business
Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Opinion
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;
Opinion 18.02.26

Εχει μέλλον ο φιλελευθερισμός;

Πολλοί από εμάς έχουν πολεμήσει πολύ στο παρελθόν για την υπεράσπιση της φιλελεύθερης ιδεολογίας. Που όμως τώρα τελευταία αντιμετωπίζει σοβαρά σκοτεινές προοπτικές. Ετσι πολλοί συνειδητοποιούν σήμερα πως ο φιλελευθερισμός υφίσταται πολιτικές πιέσεις και είναι ουσιαστικά υπό διωγμό. Από τη Δεξιά έως την Αριστερά ελάχιστοι πλέον νοιάζονται για τις τύχες του. Στα δεξιά, πολλοί τον θεωρούν […]

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!
Πανεπιστημιακός δάσκαλος 15.02.26

Κάτω τα χέρια από τον Γιάνη Μαΐστρο!

Ο Γιάνης Μαΐστρος πρώην αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ αντιμετωπίζει ενδεχόμενη δίωξη για διατύπωση γνώμης και κριτικής

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας
Opinion 14.02.26

Τέσσερις πράξεις θεσμικής αλαζονείας

Προστίθενται σε μια ήδη μακρά αλυσίδα γεγονότων, που συνθέτουν την εικόνα μιας σταδιακής αυταρχικής διολίσθησης, άρρηκτα δεμένης με την αντίληψη ότι κάθε έκφανση της δημόσιας και πολιτικής ζωής αποτελεί πεδίο μονομερούς ελέγχου.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Η Άγκυρα και εμείς
Ζωτική ανάγκη 11.02.26

Η Άγκυρα και εμείς

Είναι ανάγκη από την πλευρά μας, με σταθερότητα βέβαια και με αυστηρότητα, να εφαρμοσθεί μια ενεργότερη πολιτική ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
