Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Τα μυστικά του χαρταετού και σε ποιες περιοχές θα πετάξει πιο εύκολα
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 08:54

Τα μυστικά του χαρταετού και σε ποιες περιοχές θα πετάξει πιο εύκολα

Πώς οι άνεμοι θα βοηθήσουν στο πέταγμα του χαρταετού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Χιλιάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι σε ηλικία, θα επιχειρήσουν σήμερα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα, να πετάξουν τον χαρταετό τους.

Είναι μια προσπάθεια που άλλες φορές πετυχαίνει και άλλες όχι, καθώς το πέταγμα δεν βασίζεται μόνο στις ικανότητες του χειριστή, αλλά σε μεγάλο βαθμό στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα τους ανέμους.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, «το σήκωμά του απαιτεί υπομονή, σωστή κατεύθυνση απέναντι στον άνεμο και λίγη γνώση των καιρικών συνθηκών».

«Ο χαρταετός είναι, ουσιαστικά, ένα απλό αεροδυναμικό σώμα. Όπως το φτερό ενός αεροπλάνου, δημιουργεί άνωση όταν ο αέρας ρέει ομαλά πάνω και κάτω από την επιφάνειά του» συμπληρώνει ο κ. Κολυδάς.

Για το σωστό πέταγμα του χαρταετού η ιδανική ένταση ανέμου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 18 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή περίπου 3 με 4 μποφόρ. Σε αυτές τις συνθήκες, η πίεση επαρκεί για να νικηθεί το βάρος του σκελετού, χωρίς να απειλείται η αντοχή του σχοινιού. Αντίθετα, οι απότομες ριπές ανέμου που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική αστάθεια ή από εμπόδια στο έδαφος, μπορούν να ανατρέψουν την ισορροπία.

Το εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ ύψους

Το απόλυτο ρεκόρ στο πέταγμα χαρταετού ανήκει στον Ρόμπερτ Μουρ ο οποίος, το 2014, κατάφερε να οδηγήσει έναν χαρταετό στο ύψος των 4.879 μέτρων, επίδοση που έχει καταγραφεί και στα Ρεκόρ Γκίνες.

Μάλιστα, για να επιτευχθεί το συγκεκριμένο κατόρθωμα, χρησιμοποιήθηκε ένας ειδικά σχεδιασμένος αεροδυναμικός αετός με συνθετικό νήμα μήκους 8 χιλιομέτρων.

Ο χαρταετός και συμβουλές για ασφαλές πέταγμα

Για ένα πετυχημένο αποτέλεσμα, επιλέξτε τοποθεσίες μακριά από δέντρα, κτήρια και ηλεκτροφόρα καλώδια. Στην Αττική, σημεία όπως η Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου και το Άλσος Στρατού θεωρούνται ιδανικά.

Μπορείτε να αρχίσετε ακουμπώντας τον χαρταετό στο έδαφος και παίρνοντας φόρα ή ζητώντας από κάποιον βοηθό να τον κρατήσει ψηλά πριν τον αφήσει. Εν συνεχεία, μόλις πάρει ύψος, αφήστε σταδιακά την «καλούμπα» προσέχοντας να κρατάτε το σχοινί άνετα. Η χρήση γαντιών είναι απαραίτητη, καθώς η τριβή του νήματος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα χέρια.

Πού ευνοούνται οι συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρή Δευτέρα 2026

To Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δημοσίευσε χάρτη με τις εντάσεις των ανέμων ανά περιοχή την Καθαρή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, δείχνοντας σε ποιες περιοχές το πέταγμα του χαρταετού θα είναι πιο εύκολο.

Mε αποχρώσεις του κίτρινου οι περιοχές στις οποίες περιμένουμε εντάσεις ανέμων πάνω από 3 μποφόρ την Καθαρή Δευτέρα, ενώ με γκρι χρώμα οι περιοχές στις οποίες η ένταση των ανέμων δεν ευνοεί το πέταγμα του χαρταετού.

Σύμφωνα με τον χάρτη, το πέταγμα του χαρταετού θα είναι εύκολη υπόθεση στο μεγαλύτερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου, στη Βόρεια Κρήτη, στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και στα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας.

Αντιθέτως, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, ενώ στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι ισχυροί άνεμοι έως το μεσημέρι θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες.

Οι οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ για τους πολίτες

Από την πλευρά του, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προειδοποιεί για τους κινδύνους που κρύβει το πέταγμα κοντά σε καλώδια.

Σε περίπτωση που η κατασκευή σας μπλεχτεί στο δίκτυο, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής: «Για την ασφάλειά σας, μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αντικείμενο, ακόμη και ξύλινο. Μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού και μην πλησιάζετε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια».

Αν υπάρξει ανάγκη, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή βλαβών στο 800 400 4000, να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή MyDEDDIEApp ή την ιστοσελίδα www.deddie.gr. Εναλλακτικά, μπορούν να ειδοποιήσουν το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, ο οργανισμός θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 23.02.26

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Καισαριανή: Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς – Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων
Καισαριανή 22.02.26

Επιστροφή στο θυσιαστήριο της λευτεριάς - Πλήθος κόσμου στο μνημείο των εκτελεσμένων

Η αποκάλυψη των ιστορικών ντοκουμέντων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944, στην Καισαριανή, έφεραν ξανά τον κόσμο στο θυσιαστήριο της λευτεριάς.

Σύνταξη
Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή
Ελλάδα 22.02.26

Σπάτα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη εταιρείας με αθλητικά είδη – Μεγάλη καταστροφή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο, ωστόσο αντιμετωπίστηκε, χωρίς να λάβει περαιτέρω διαστάσεις, χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ελλάδα 22.02.26

Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά

Σύνταξη
Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη

Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός, Μιχάλης Γρηγορίου φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η επικρατέστερη λύση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο
Στα μανταλάκια 23.02.26

Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο

Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δεν έχει τέλος, με ακτιβιστές να «εκθέτουν» τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Λούβρο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23.02.26

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό - Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
