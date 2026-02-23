Τα μυστικά του χαρταετού και σε ποιες περιοχές θα πετάξει πιο εύκολα

Χιλιάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι σε ηλικία, θα επιχειρήσουν σήμερα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα, να πετάξουν τον χαρταετό τους.

Είναι μια προσπάθεια που άλλες φορές πετυχαίνει και άλλες όχι, καθώς το πέταγμα δεν βασίζεται μόνο στις ικανότητες του χειριστή, αλλά σε μεγάλο βαθμό στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα τους ανέμους.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, «το σήκωμά του απαιτεί υπομονή, σωστή κατεύθυνση απέναντι στον άνεμο και λίγη γνώση των καιρικών συνθηκών».

«Ο χαρταετός είναι, ουσιαστικά, ένα απλό αεροδυναμικό σώμα. Όπως το φτερό ενός αεροπλάνου, δημιουργεί άνωση όταν ο αέρας ρέει ομαλά πάνω και κάτω από την επιφάνειά του» συμπληρώνει ο κ. Κολυδάς.

Για το σωστό πέταγμα του χαρταετού η ιδανική ένταση ανέμου θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 18 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή περίπου 3 με 4 μποφόρ. Σε αυτές τις συνθήκες, η πίεση επαρκεί για να νικηθεί το βάρος του σκελετού, χωρίς να απειλείται η αντοχή του σχοινιού. Αντίθετα, οι απότομες ριπές ανέμου που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική αστάθεια ή από εμπόδια στο έδαφος, μπορούν να ανατρέψουν την ισορροπία.

Το εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ ύψους

Το απόλυτο ρεκόρ στο πέταγμα χαρταετού ανήκει στον Ρόμπερτ Μουρ ο οποίος, το 2014, κατάφερε να οδηγήσει έναν χαρταετό στο ύψος των 4.879 μέτρων, επίδοση που έχει καταγραφεί και στα Ρεκόρ Γκίνες.

Μάλιστα, για να επιτευχθεί το συγκεκριμένο κατόρθωμα, χρησιμοποιήθηκε ένας ειδικά σχεδιασμένος αεροδυναμικός αετός με συνθετικό νήμα μήκους 8 χιλιομέτρων.

Ο χαρταετός και συμβουλές για ασφαλές πέταγμα

Για ένα πετυχημένο αποτέλεσμα, επιλέξτε τοποθεσίες μακριά από δέντρα, κτήρια και ηλεκτροφόρα καλώδια. Στην Αττική, σημεία όπως η Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου και το Άλσος Στρατού θεωρούνται ιδανικά.

Μπορείτε να αρχίσετε ακουμπώντας τον χαρταετό στο έδαφος και παίρνοντας φόρα ή ζητώντας από κάποιον βοηθό να τον κρατήσει ψηλά πριν τον αφήσει. Εν συνεχεία, μόλις πάρει ύψος, αφήστε σταδιακά την «καλούμπα» προσέχοντας να κρατάτε το σχοινί άνετα. Η χρήση γαντιών είναι απαραίτητη, καθώς η τριβή του νήματος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα χέρια.

Πού ευνοούνται οι συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρή Δευτέρα 2026

To Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δημοσίευσε χάρτη με τις εντάσεις των ανέμων ανά περιοχή την Καθαρή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, δείχνοντας σε ποιες περιοχές το πέταγμα του χαρταετού θα είναι πιο εύκολο.

Σύμφωνα με τον χάρτη, το πέταγμα του χαρταετού θα είναι εύκολη υπόθεση στο μεγαλύτερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου, στη Βόρεια Κρήτη, στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και στα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας.

Αντιθέτως, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, ενώ στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι ισχυροί άνεμοι έως το μεσημέρι θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες.

Οι οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ για τους πολίτες

Από την πλευρά του, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προειδοποιεί για τους κινδύνους που κρύβει το πέταγμα κοντά σε καλώδια.

Σε περίπτωση που η κατασκευή σας μπλεχτεί στο δίκτυο, ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει τα εξής: «Για την ασφάλειά σας, μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε αντικείμενο, ακόμη και ξύλινο. Μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού και μην πλησιάζετε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια».

Αν υπάρξει ανάγκη, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή βλαβών στο 800 400 4000, να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή MyDEDDIEApp ή την ιστοσελίδα www.deddie.gr. Εναλλακτικά, μπορούν να ειδοποιήσουν το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, ο οργανισμός θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.