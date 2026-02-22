Προσοχή, σωστή προετοιμασία και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες απαιτεί το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr παρουσιάζει χάρτη ανέμων με αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα με τις περιοχές στις οποίες η ένταση ευνοεί ή δεν ευνοεί το έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά.

Οι εντάσεις των ανέμων

Στον χάρτη παρουσιάζονται με αποχρώσεις του κίτρινου οι περιοχές στις οποίες περιμένουμε εντάσεις ανέμων πάνω από 3 μποφόρ ενώ με γκρι χρώμα οι περιοχές στις οποίες η ένταση των ανέμων δεν ευνοεί το πέταγμα του χαρταετού.

Σύμφωνα με τον χάρτη, το πέταγμα του χαρταετού θα είναι εύκολη υπόθεση στο μεγαλύτερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου, στη Βόρεια Κρήτη, στα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου, καθώς και στα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας.

Αντιθέτως, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια, ενώ στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι ισχυροί άνεμοι έως το μεσημέρι θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες.

Προσοχή

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) συνιστά σε όλους αυξημένη προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι να κάνουμε αν βρεθούμε σε δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πολίτες δεν πρέπει να πετούν χαρταετό κοντά σε πυλώνες και γραμμές υψηλής τάσης ή κοντά σε υποσταθμούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.