Καθαρά Δευτέρα: Πώς πήρε το όνομά της και γιατί πετάμε χαρταετό
Ελλάδα 22 Φεβρουαρίου 2026, 11:30

Καθαρά Δευτέρα: Πώς πήρε το όνομά της και γιατί πετάμε χαρταετό

Τι σηματοδοτεί η Καθαρά Δευτέρα και το πέταγμα του χαρταετού για τους Χριστιανούς - Πώς υποδέχονται την ημέρα τα νησιά και άλλες περιοχές της Ελλάδας

Σύνταξη
Η Καθαρά Δευτέρα ή Κούλουμα σηματοδοτεί την αφετηρία της Μεγάλης Σαρακοστής και από τους λαογράφους θεωρείται ο επίλογος των βακχικών εορτών της Αποκριάς. Στην Ελλάδα γιορτάζεται κατά κύριο λόγο με διάφορα σαρακοστιανά εδέσματα, με την παραδοσιακή λαγάνα, την ταραμοσαλάτα και τις ελιές.

Το πέταγμα του χαρταετού συμβολίζει το ανάταση της ανθρώπινης ψυχής προς το θείο

Για τους Χριστιανούς, αυτή την ημέρα ξεκινάει η μεγάλη νηστεία (Μεγάλη Τεσσαρακοστής), δηλαδή η κάθαρση – εξ ου και Καθαρά Δευτέρα – του ανθρώπου σωματικά και πνευματικά στην πορεία του προς το Πάσχα. Η νηστεία διαρκεί 40 μέρες, όσο διήρκεσε και η νηστεία του Χριστού στην έρημο.

Σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, την Καθαρά Δευτέρα «καθαρίζουν» ό,τι απόμεινε από το φαγοπότι της Αποκριάς και όλα τα σκεύη από τα λίπη των κρεάτων που καταναλώθηκαν τις Απόκριες. Στην Ήπειρο, ειδικότερα, οι νοικοκυρές καθαρίσουν τις κατσαρόλες με ζεστό σταχτόνερο και βάφουν άσπρα τα πεζοδρόμια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορές στη λαγάνα γίνονται από τον Αριστοφάνη στις «Εκκλησιάζουσες» («Λαγάνα πέττεται»), ενώ ο Οράτιος αναφέρει στα κείμενά του τη λαγάνα ως «το γλύκισμα των φτωχών». Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της 48 μέρες πριν από το Ελληνορθόδοξο Πάσχα και προφανώς την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

Πέταγμα χαρταετού: Ο συμβολισμός του εθίμου

Σύμφωνα με την ελληνική χριστιανική παράδοση, το πέταγμα του χαρταετού συμβολίζει το ανάταση της ανθρώπινης ψυχής προς το θείο. Το μήνυμα είναι ότι ο προορισμός του πνεύματος του ανθρώπου είναι στον ουρανό δίπλα στον δημιουργό του.

Δεν είναι τυχαίο ότι το έθιμο αναβιώνει κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα, στο ξεκίνημα της Σαρακοστής, οπότε οι χριστιανοί «καθαρίζονται» σωματικά και πνευματικά τους μέσω της νηστείας.

Πέρα από τη θρησκευτική του διάσταση, ο χαρταετός στο παρελθόν είχε και άλλες χρήσεις μιας και χρησιμοποιούνταν για μετεωρολογικές προβλέψεις, στρατιωτική κατασκοπεία, ακόμα και για μεταφορά αντικειμένων σε δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ ο αμερικανός εφευρέτης Βενιαμίν Φραγκλίνος ανακάλυψε το αλεξικέραυνο χάρη σε πειράματα που έκανε με έναν χαρταετό και ένα κλειδί.

Μια πρώιμη μορφή χαρταετού απαντάται στον ελληνικό χώρο και στην αρχαιότητα, καθώς υπάρχουν απεικονίσεις σε αγγεία. Σε ένα ένα από αυτά, της κλασικής περιόδου, διακρίνεται μια κόρη που κρατά στα χέρια της λευκή σαΐτα δεμένη με νήμα και την οποία ετοιμάζεται να πετάξει.

Η ονομασία του διαφέρει από χώρα σε χώρα, ενώ στην Ελλάδα πέρα από το χαρταετός, απαντάται το «πετάκι» στη Θράκη και η «φυσούνα» στα Επτάνησα. Άλλες ονομασίες είναι «μύλοι», «ψαλίδα», «φωτοστέφανο», κλπ. Παλιά οι χαρταετοί κατασκευάζονταν από παιδιά – με ή χωρίς τη βοήθεια των μεγάλων – με απλά υλικά όπως χαρτί, καλάμι ή λεπτό πηχάκι, σπάγγο και εφημερίδες, καθώς και περισσεύματα από τις αποκριάτικες κορδέλες για την ουρά.

Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
Πάτρα: Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα
Τροχαίο 22.02.26

Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα

Από το τροχαίο στην Πάτρα έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στα αυτοκίνητα και σε τι κατάσταση βρίσκονται

Σύνταξη
Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία
Ελλάδα 22.02.26

Όλα όσα αλλάζουν στη στρατιωτική θητεία

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών στη στρατιωτική θητεία αποτελεί η βασική εκπαίδευση που πλέον θα διαρκεί 10 εβδομάδες αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή – Συννεφιασμένη αναμένεται η Καθαρά Δευτέρα
Καιρός 22.02.26

Πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή - Συννεφιασμένη η Καθαρά Δευτέρα σε αρκετές περιοχές

Αυξημένες νεφώσεις την Καθαρά Δευτέρα στην Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα βόρεια ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
Culture Live 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
