Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την Καθαρά Δευτέρα, οπότε μικροί και μεγάλοι θα ξεχυθούν στην εξοχή για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού. Ωστόσο, αυτό το εύκολο και αθώο έθιμο, που περνά από γενιά σε γενιά, μπορεί το ίδιο εύκολα να εξελιχθεί σε καταστροφή.

Το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα απαιτεί αυξημένη προσοχή και σωστή προετοιμασία

Γι’ αυτό, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) συνιστά σε όλους αυξημένη προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να αποφεύγουμε και τι να κάνουμε αν βρεθούμε σε δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πολίτες δεν πρέπει να πετούν χαρταετό κοντά σε πυλώνες και γραμμές υψηλής τάσης ή κοντά σε υποσταθμούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή.

Εάν ο χαρταετός μπλεχτεί σε καλώδια, οι πολίτες δεν πρέπει επουδενί:

να επιχειρήσουν να τον απελευθερώσουν τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα,

να προσπαθήσουν να αναρριχηθούν πάνω σε πυλώνες υψηλής τάσης ή και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Πέταγμα χαρταετού: Πώς θα προετοιμαστείτε σωστά

Τα βασικά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το πέταγμα του χαρταετού είναι τρία.

Βρείτε το σωστό σημείο. Φροντίστε να εντοπίσετε μια τοποθεσία όπου δεν θα υπάρχουν κτίρια, δέντρα, κολώνες, ηλεκτροφόρα καλώδια και δρόμοι. Εάν μένετε στην πόλη, μην χάνετε τον χρόνο σας ψάχνοντας ένα καθαρό σημείο.

Κάντε προέλεγχο. Προτού πετάξετε τον χαρταετό σας, είτε τον φτιάξατε μόνοι είτε τον αγοράσατε, κάνετε έναν καλό έλεγχο. Ελέγξτε μήπως έχει σκισίματα. Αν ναι, μπαλώστε καλά με σελοφάν. Ελέγξτε αν τα ξύλινα ή τα πλαστικά στηρίγματά του και αν έχουν σπάσει, κολλήστε τα με καλή κόλλα ή με ισχυρή κολλητική ταινία.

Δείτε εάν έχετε αρκετό σκοινί και προμηθευτείτε μία δεύτερη καλούμπα σε περίπτωση που ο χαρταετός σας χρειάζεται περισσότερο. Ξεμπερδέψτε καλά την ουρά του εάν είναι μακριά και απλώστε την στο έδαφος μέχρι να ξεκινήσετε.

Αποφασίστε το σωστό μέγεθος του χαρταετού. Οι επιδόσεις και το πέταγμα του χαρταετού εξαρτώνται από το υλικό του, το δέσιμο, το σχέδιο, μα κυρίως το μέγεθος και φυσικά τις καιρικές συνθήκες. Μερικές φορές, ενώ τα έχετε κάνει όλα σωστά, μπορεί ο χαρταετός σας να μη θέλει να πετάξει.

Για παράδειγμα, αν είναι πολύ μεγάλος μπορεί να μην τον σηκώσει εύκολα ο άνεμος. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν ο χαρταετός σας κάνει στριφογυρίσματα και ανεβοκατεβαίνει, σημαίνει ότι ο άνεμος είναι πολύ δυνατός ή ο χαρταετός πολύ μικρός. Γι’ αυτό καλό είναι – αν μπορείτε – να έχετε μαζί σας έναν μεγάλο και έναν μικρό χαρταετό για κάθε πιθανό άνεμο.

Σε ποιες περιοχές θα πετάξετε εύκολα χαρταετό

Στον χάρτη του meteo.gr (δείτε ΕΔΩ) παρουσιάζονται με αποχρώσεις του κίτρινου οι περιοχές τις χώρας και οι εντάσεις των ανέμων που αναμένονται μέσα στο επόμενο τρίωρο. Με τα βελάκια ή κλικάροντας στα «t+» αριστερά, ο χάρτης αλλάζει ανά τρίωρο μέχρι και δύο ημέρες μετά.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε αν και πού οι άνεμοι θα είναι σύμμαχός σας στο πέταγμα του χαρταετού.