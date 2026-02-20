Σε εφαρμογή τίθενται από σήμερα, Παρασκευή, στις 16:00 το απόγευμα τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζει η Τροχαία για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων του τριημέρου για την Καθαρά Δευτέρα. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς έρχονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ενώ η έξοδος αναμένεται μαζική.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο όγκος των οχημάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες προς τις εθνικές οδούς και το αεροδρόμιο

Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα σε σημεία του οδικού δικτύου όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, καθώς και αυξημένα μέτρα ελέγχου σε εισόδους και εξόδους των πόλεων, αλλά και σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και τρένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συγκρότηση συνεργείων ελέγχων σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, με στόχο τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα.

Παράλληλα, θα ισχύσουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Συγκεκριμένα, για σήμερα η απαγόρευση ισχύει από τις 16:00 έως τις 21:00, ενώ αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή ώστε η μετακίνηση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Καθαρά Δευτέρα: Ξεκίνησε η έξοδος – Αυξημένη κίνηση

Η πρώτη μεγάλη έξοδος της χρονιάς βρίσκεται σε εξέλιξη με την κίνηση να είναι ήδη αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ρεύμα προς Πειραιά και Κόρινθο παρατηρείται μεγαλύτερος όγκος οχημάτων σε σχέση με το ρεύμα προς Λαμία.

Φαίνεται ότι, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, οι εκδρομείς επιλέγουν κυρίως προορισμούς της Πελοποννήσου και παραλιακές περιοχές, ενώ προσώρας μικρότερη είναι η κίνηση προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο όγκος των οχημάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες τόσο προς τις εθνικές οδούς όσο και προς το αεροδρόμιο.

Σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της εξόδου παίζει η ολοκλήρωση των εργασιών στην Αττική Οδό δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Τα έργα είχαν επηρεάσει κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ αυτών και τον Κηφισό, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά.

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού, οι περισσότεροι εκδρομείς έχουν προορισμό την Πάτρα όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από τις 5:30 το πρωί έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, με αναχωρήσεις ανά 10 έως 15 λεπτά, ενώ σε ώρες αιχμής η συχνότητα φτάνει ακόμη και ανά 5 λεπτά. Μέχρι το μεσημέρι είχαν ήδη αναχωρήσει 40 πούλμαν, όλα με πληρότητα 100%.

Οι υπεύθυνοι του σταθμού εκτιμούν ότι έως το βράδυ θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 170 πούλμαν με προορισμό την Πάτρα. Κάθε λεωφορείο μεταφέρει από 49 έως 51 επιβάτες, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από 8.000 ταξιδιώτες – στην πλειονότητά τους φοιτητές – αναμένεται να φτάσουν στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφεται αυξημένη επιβατική κίνηση από τις πρωινές ώρες. Αρκετοί εκδρομείς έχουν προορισμό την Πάτρα και την Ξάνθη αλλά και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, είτε για διασκέδαση είτε για να επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Έχουν ήδη δρομολογηθεί έκτακτα λεωφορεία για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, ενώ η συχνότητα των δρομολογίων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.