Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι ‘Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου
- Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί
- Σε «Red Code» ο νομός Έβρου - «Υψηλός κίνδυνος» για πλημμυρικά φαινόμενα - Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας
- Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν
- Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αναμένεται να διαμορφωθεί η επιβατική κίνηση το προσεχές τριήμερο για την Καθαρά Δευτέρα, καθώς σημαντικός αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών έχει ήδη προγραμματίσει τις αποδράσεις του.
Στην κορυφή των προτιμήσεων καταγράφονται οι προορισμοί του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έντονο παραμένει το ενδιαφέρον και για δημοφιλείς προορισμούς εντός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ταξιδιωτικής ζήτησης για τη συγκεκριμένη αργία.
Αυξημένη η επιβατική κίνηση για την Καθαρά Δευτέρα
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιβατική κίνηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τόσο από τη βάση της Αθήνας όσο και από τη βάση της Θεσσαλονίκης της Aegean διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τους συντελεστές πληρότητας να υπερβαίνουν το 80%.
Ειδικότερα, στο δίκτυο εξωτερικού από τη μεγαλύτερη βάση της Aegean στην Αθήνα, οι πληρότητες ξεπερνούν το 85%, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινούνται και οι επιδόσεις από τη βάση του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.
Αντίστοιχα, θετική είναι η εικόνα και στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πληρότητες από την Αθήνα αγγίζουν το 80%, με τη Θεσσαλονίκη να καταγράφει ακόμη υψηλότερα ποσοστά, ξεπερνώντας το 85%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση για την περίοδο.
Η υψηλότερη δυναμική στις πληρότητες, τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφεται τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Καθαρά Δευτέρα, με την επιβατική κίνηση από και προς τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της εταιρείας να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.
Oι Top προορισμοί εξωτερικού
Με βάση τα στοιχεία από τη βάση της εταιρείας στην Αθήνα τις προτιμήσεις σε ότι αφορά στο εξωτερικό κερδίζουν πέντε πόλεις και συγκεκριμένα η Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Κωνσταντινούπολη. Από τη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζουν κατά σειρά οι Βρυξέλες, η Βαρκελώνη, η Ρώμη, το Μόναχο και η Λάρνακα.
Οι Top προορισμοί εσωτερικού
Σε ότι αφορά στο εσωτερικό της χώρας από τη βάση της Αθήνας οι δημοφιλέστεροι προορισμοί αναδεικνύονται η Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, η Χίος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Από τη βάση της Θεσσαλονίκης ξεχωρίζουν η Χίος, η Λήμνος, η Κως, Ηράκλειο και η Ρόδος.
Όπως προκύπτει, λοιπόν φέτος, οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως δημοφιλείς, διαχρονικούς προορισμούς του εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού ιδιαίτερα υψηλά στη λίστα προτιμήσεων βρίσκονται κυρίως νησιωτικοί προορισμοί, που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την περίοδο.
Οι εναλλακτικοί προορισμοί για την Καθαρά Δευτέρα
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι υψηλές πληρότητες καταγράφουν και προορισμοί εναλλακτικοί και λιγότερο δημοφιλείς, όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ, αλλά και η Τζέντα, το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι.
Διαχρονικά και ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ταξιδιωτικής ζήτησης όπως οι αργίες, η πλειονότητα των ταξιδιωτών προγραμματίζει και ολοκληρώνει τις κρατήσεις της αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τη δεδομένη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές σε διάφορους προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Τιφλίδα, το Γιερεβάν και το Κισινάου.
