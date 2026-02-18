Ψυχρό μέτωπο θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της Αποκριάς – Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Η επέλαση ενός ψυχρού μετώπου θα χωρίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς σε δύο διακριτές φάσεις.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των μετεωρολόγων Γιώργου Τσατραφύλλια και Θοδωρή Κολυδά, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρόσκαιρη αλλά αισθητή κακοκαιρία, που όμως αναμένεται να υποχωρήσει εγκαίρως, επιτρέποντας στους καρναβαλιστές και τους λάτρεις των εθίμων να απολαύσουν την κορύφωση των εορτασμών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την καιρική μεταβολή ξεκινά μετά από την πρόσκαιρη ηρεμία της Πέμπτης. Ενώ μέχρι τότε ο ήλιος θα κυριαρχεί και οι άνεμοι θα παρουσιάζουν εξασθένηση, από το πρωί της Παρασκευής το σκηνικό αλλάζει άρδην.

Ένα δυναμικό ψυχρό μέτωπο θα εισβάλει από τα δυτικά, φέρνοντας μαζί του βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν γρήγορα στην υπόλοιπη επικράτεια.

Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται από χιονοπτώσεις στα ορεινά και μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί γύρω στους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά για την Αττική, οι βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως το βράδυ της Παρασκευής, δίνοντας μια πρόγευση της αστάθειας που θα επικρατήσει.

Το Σάββατο θα αποτελέσει την ημέρα των μεγαλύτερων προκλήσεων, καθώς η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Εύβοια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Παρά την ένταση, τα φαινόμενα αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το βράδυ του Σαββάτου, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη ανατροπή της Κυριακής.

Η Κυριακή της Αποκριάς προμηνύεται ως η ημέρα της σταδιακής βελτίωσης. Οι μεγάλες παρελάσεις σε εμβληματικά κέντρα του καρναβαλιού, όπως η Πάτρα, η Ξάνθη και το Γαλαξίδι, αναμένεται να διεξαχθούν χωρίς το εμπόδιο της βροχής.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Βελτιωμένος καιρός θα επικρατήσει αυριο σε όλη τη χώρα ενω από το απόγευμα θα ξεκινήσουν βροχές από τα ΒΔ που την Παρασκευή σταδιακά θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας . Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, ενω το… pic.twitter.com/CjxWzWxqWY — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 18, 2026

Η μοναδική εξαίρεση εντοπίζεται στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ρεθύμνου, όπου ο καιρός θα παραμείνει άστατος με πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας κατά 1-2 βαθμούς και τους ισχυρούς βοριάδες που θα επιμείνουν στα πελάγη, η γενική αίσθηση θα είναι αυτή της βελτίωσης, επιτρέποντας στο εορταστικό κλίμα να κυριαρχήσει.

Η κορύφωση του τριημέρου, η Καθαρά Δευτέρα, αναμένεται να αποζημιώσει όσους υπομονετικά περίμεναν την πλήρη αποκατάσταση του καιρού.

Η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα. Το πέταγμα του χαρταετού φαίνεται πως θα γίνει με σύμμαχο τον ήλιο, αν και οι ισχυροί βοριάδες (έως 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο) απαιτούν προσοχή στις θαλάσσιες περιοχές.