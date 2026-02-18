newspaper
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεράστιες ζημιές στη Λέρο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
Αυτοδιοίκηση 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:53

Τεράστιες ζημιές στη Λέρο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί, με τις υπηρεσίες του Δήμου και την Δημοτική Αρχή να κάνουν ότι μπορούν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

«Κλειστός θα παραμείνει ο δρόμος στο Δρυμώνα από την παιδική χαρά ως τον Άη Γιώργη. Οι ζημιές σε όλο το παραλιακό δίκτυο του νησιού, μεγάλες! Τα συνεργεία της Τεχνικής μας Υπηρεσίας δίνουν αγώνα σε πρώτη φάση για την ομαλή διέλευση από τα κεντρικά σημεία, για την αποφυγή ατυχημάτων. Παρακαλούμε για την κατανόηση σας».

Με αυτά τα λόγια ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο παραλιακό μέτωπο του νησιού ζητώντας σε άλλη του ανάρτηση να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας αναφέροντας:

«Όλοι γνωρίζετε ότι ο δήμος μας είναι με ΦΕΚ (νόμος του κράτους) από 02/12/2025 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Δυστυχώς με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και μετά από επικοινωνία με το υπουργείο κλιματικής αλλαγής, προ ολίγου έστειλα αίτημα για να κηρυχθεί το νησί μας σε έκτακτη κατάσταση, ώστε πάλι με νόμο του κράτους και για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί».

*πηγή φωτογραφιών:https://www.facebook.com/lerosmunicipality

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream newspaper
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Αίτημα Περιφερειάρχη για κατάπλου της Φρεγάτας «Κίμων» στη Ρόδο για την 78η Επέτειο Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κίνηση υψηλού εθνικού συμβολισμού ο κατάπλους της φρεγάτας Belharra, της ναυαρχίδας της νέας εποχής του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο Νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών
Αυτοδιοίκηση 17.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που μεταφέρει με συνέπεια τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης από γενιά σε γενιά, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα
«Προοδευτικό ψηφοφέλτιο» 18.02.26

Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα

«Η κοινωνία μάς λέει πλειοψηφικά 'βρείτε τα' και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παραδέχθηκε ωστόσο ότι «υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την ανταπόκριση των άλλων κομμάτων»

Σύνταξη
Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα
Σλοβακία - Ουκρανία 18.02.26

Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»

O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Πλζεν αλλά και για την προσπάθεια που κάνει στους πράσινους, ώστε να αρχίσουν να διεκδικούν τίτλους.

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
Δάσκαλοι 18.02.26

Κ. Θ. Δημαράς: Χειροθεσία

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα
«Τι στο διάολο;» 18.02.26

«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα

Μια ασυνήθιστη και άκρως αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία για κάλεσμα σε εκγύμναση έλαβε ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο γυμναστικής στο πλευρό του MAGA μουσικού Kid Rock

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία
Στα Διαβατά 18.02.26

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 11:30, ενώ κατακαίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης που βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
Δύσκολες και τεταμένες 18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο