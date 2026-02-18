Τεράστιες ζημιές στη Λέρο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

«Κλειστός θα παραμείνει ο δρόμος στο Δρυμώνα από την παιδική χαρά ως τον Άη Γιώργη. Οι ζημιές σε όλο το παραλιακό δίκτυο του νησιού, μεγάλες! Τα συνεργεία της Τεχνικής μας Υπηρεσίας δίνουν αγώνα σε πρώτη φάση για την ομαλή διέλευση από τα κεντρικά σημεία, για την αποφυγή ατυχημάτων. Παρακαλούμε για την κατανόηση σας».

Με αυτά τα λόγια ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο παραλιακό μέτωπο του νησιού ζητώντας σε άλλη του ανάρτηση να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας αναφέροντας:

«Όλοι γνωρίζετε ότι ο δήμος μας είναι με ΦΕΚ (νόμος του κράτους) από 02/12/2025 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Δυστυχώς με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και μετά από επικοινωνία με το υπουργείο κλιματικής αλλαγής, προ ολίγου έστειλα αίτημα για να κηρυχθεί το νησί μας σε έκτακτη κατάσταση, ώστε πάλι με νόμο του κράτους και για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί».

