Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην Αττάλεια προκάλεσαν υπερχείλιση του φράγματος Ντιμ. Η περιοχή πλήττεται από πλημμύρες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, με τα νερά να κατακλύζουν γειτονιές, καλλιέργειες και υποδομές, παρασύροντας ακόμη και ένα εστιατόριο.

Πλημμύρες και καταστροφές στην Αττάλεια

Antalya Alanya’da yağışın etkisiyle Dim Çayı taştı. Çayın üzerindeki bir restoran sulara kapıldı. pic.twitter.com/lEcrl9yhko — TRT HABER (@trthaber) February 14, 2026

Αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης προειδοποίησαν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τα πλημμυρισμένα σημεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και τον απεγκλωβισμό των πληγέντων.

Alanya’da tam doluluğa ulaştığı için su taşkını yaşanan Dim Barajı’nın çevresindeki evler boşaltıldı Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre ⤵ ➔ 314 kişi bölgeden tahliye edildi

➔ 48 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi

➔ 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı… pic.twitter.com/aeCsFIRq2Z — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 14, 2026

Alanya’da Dim Çayı’na düşme tehlikesi geçiren bir köpek, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.pic.twitter.com/eJpGqOEX74 — Tiraj (@tirajnews) February 14, 2026

Η υπερχείλιση του φράγματος Ντιμ έθεσε σε κίνδυνο κατοικίες και οδικό δίκτυο, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε παραποτάμιες περιοχές. Εκπρόσωποι των τοπικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, 314 άτομα έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή και 48 φιλοξενούνται σε δημόσιους ξενώνες, ενώ εκκενώθηκαν 132 κατοικίες και 73 επιχειρήσεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει τις επόμενες ώρες, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.