Γαλλία: Εκτεταμένες πλημμύρες από την κακοκαιρία Nils – Εκκενώνονται κατοικίες, ενώ οι βροχές συνεχίζονται

Σε κατάσταση «εκτεταμένων πλημμυρών» είναι η Γαλλία, μετά την κακοκαιρία Nils, η οποία έχει επηρεάσει τόσο την Ισπανία όσο και την Πορτογαλία.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη νότια Γαλλία, ενώ το βράδυ της Παρασκευής πάνω από 70.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η καταιγίδα σάρωσε όλη την περιοχή στα σύνορα της Γαλλίας με την Ισπανία και τη βόρεια Πορτογαλία, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα. Δέντρα ξεριζώθηκαν και δρόμοι πλημμύρισαν .

«Δεν έχει τελειώσει»

Η Γαλλία βιώνει «εκτεταμένες πλημμύρες» και «το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει», ανακοίνωσε η Λουσί Σαντούρν-Φασόν, διευθύντρια της Vigicrues, του δημόσιου φορέα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των πλημμυρών.

«Οι επερχόμενες καιρικές διαταραχές θα επιδεινώσουν τις πλημμύρες», είπε. «Επομένως, δεν βρισκόμαστε καθόλου σε μια κατάσταση όπου τα πράγματα θα επιστρέψουν στο φυσιολογικό τις επόμενες ημέρες», προειδοποίησε.

Δύο διαμερίσματα, τα Λοτ-Ε-Γκαρόν και Ζιρόντ, έχουν χαρακτηριστεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους κατά μήκος του ποταμού Γκαρόν.

Tempête Nils : Auvillar dans le Tarn-et-Garonne (82) en situation de « crue » vues du port vers 17H30 le 13 février 2026 pic.twitter.com/F1Db9nXkhj — Dominique Cagnati (@DGCagnati) February 13, 2026



Η άνοδος της στάθμης του νερού του ποταμού έγινε η αιτία να πλημμυρίσουν αρκετές πόλεις στα δύο αυτά διαμερίσματα.

Έρχονται κι άλλες βροχές

Η γενική διευθύντρια της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, Βιρζινί Σβαρτς, δήλωσε ότι αναμένονται «νέες, λιγότερο έντονες διαταραχές», που θα φέρουν περαιτέρω βροχοπτώσεις. Είναι πιθανό να επιδεινωθούν οι πλημμύρες, σημείωσε.

❄ Risque d’épisode #neigeux prévu ce dimanche! Avec l’arrivée d’un air plus #frais sur le pays ce week-end, l’atmosphère deviendra nettement plus #froide, avec des #températures inférieures aux normales de saison. À partir de dimanche, une perturbation pluvieuse associée au… pic.twitter.com/PCA2tNG4Ky — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) February 13, 2026



Στην Εγκιγιόν, μια πόλη περίπου 4.000 κατοίκων, ο δήμαρχος Κριστιάν Ζιραρντί, έδωσε εντολή εκκένωσης. Δύο γειτονιές με 900 κατοίκους απειλούνται από την άνοδο των υδάτων.

«Είναι καλύτερο να προετοιμαστείς για το χειρότερο παρά να βρεθείς αναγκασμένος να ενεργήσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», εξήγησε. «Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τους ανθρώπους να φύγουν, αλλά για όσους θέλουν, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε επιτάξει το γυμναστήριο, έχουμε στήσει κούνιες και έχουμε παραγγείλει δίσκους με γεύματα», είπε. «Μέχρι τα μέσα του απογεύματος, μόνο περίπου τριάντα άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο εκεί».

EN IMAGES – Les dégâts de la tempête Nils et des inondations en #Dordogne

➡ https://t.co/CENwh0nz18 pic.twitter.com/RbpW35uVpL — ICI Périgord (@iciperigord) February 13, 2026

Ισπανία και Πορτογαλία

Οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση προκάλεσαν χάος στη νότια Γαλλία, τη βόρεια Ισπανία και περιοχές της Πορτογαλίας. Πτήσεις και δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, καθώς και πορθμεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένας οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο χτύπησε το παρμπρίζ του την Πέμπτη. Ακόμη ένα άτομο σκοτώθηκε, όταν έπεσε από σκάλα στον κήπο του. Δεκάδες τραυματίστηκαν σε περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες στην Ισπανία και μια οδογέφυρα στην Πορτογαλία κατέρρευσε εν μέρει λόγω πλημμυρών.

Στην Ισπανία, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν κατέρρευσε η οροφή μιας βιομηχανικής αποθήκης.

Ασυνήθιστα ισχυρή καταιγίδα

Οι Γάλλοι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι η καταιγίδα, με την ονομασία Nils, ήταν «ασυνήθιστα ισχυρή».

🔴 Toujours en vigilance rouge, la Garonne continue de monter à Tonneins. Elle atteint 9,46m ce soir et dépassera la crue de 2021 samedi ! 🌊 (© Jérem Bespéa) pic.twitter.com/haGsfglduH — Météo Express (@MeteoExpress) February 13, 2026



Η καταιγίδα Nils έρχεται μετά από τρία άλλα επεισόδια ακραίων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, στοίχισαν τη ζωή σε αρκετές ζωές και ανάγκασαν την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι κάτοικοι σε όλη τη νότια Γαλλία δήλωσαν σοκαρισμένοι από την αγριότητα των φαινομένων.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, άκουγες πλακάκια να σηκώνονται, κάδους απορριμμάτων να κυλούν στον δρόμο – ήταν τρελό», δήλωσε η 32χρονη Ευγενία Φεριέ από το χωριό Ρουαγιάν κοντά στο Μπορντό στα νοτιοδυτικά.

Οι επιστήμονες λένε ότι η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων οφείλεται στην κλιματική αλλαγή που συνδέεται με την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.