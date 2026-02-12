Kαταιγίδα Nils: Σαρώνει τη Γαλλία – Ένας νεκρός και 850.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό λόγω της καταιγίδας Nils
- Η καταιγίδα Nils σαρώνει τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που είχε σχέση με το πέρασμα της καταιγίδας Nils, που σημαδεύτηκε από ανέμους άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα και περίπου 850.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στη χώρα, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.
Το δυστύχημα κοντά στην Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου» σύμφωνα με εκπρόσωπο της νομαρχίας. Στο διαμέρισμα αυτό, οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφθασαν τα 162 χλμ/ώρα στην Μπισκαρός στην ακτή.
Περίπου 850.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό σήμερα το πρωί στη χώρα, εκ των οποίων 450.000 στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία, τις δύο περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας.
Με τις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων το χώμα δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο ευάλωτα στον άνεμο.
Η καταιγίδα Nils που έφερε σημαντικές βροχές έπειτα από μία ήδη πολύ βροχερή έναρξη του έτους 2026, μετακινείται σήμερα προς τη Μεσόγειο.
Το καιρικό επεισόδιο αναμένεται να λάβει τέλος σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Γαλλία, απόψε το βράδυ στις μεσογειακές περιοχές, τη νύχτα στην Κορσική, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, η οποία συνιστά «προσοχή».
