Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 12:30
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία
Kαταιγίδα Nils: Σαρώνει τη Γαλλία – Ένας νεκρός και 850.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 14:41

Kαταιγίδα Nils: Σαρώνει τη Γαλλία – Ένας νεκρός και 850.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό λόγω της καταιγίδας Nils

Σύνταξη
A
A
Οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Γαλλία σε δυστύχημα που είχε σχέση με το πέρασμα της καταιγίδας Nils, που σημαδεύτηκε από ανέμους άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα και περίπου 850.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στη χώρα, όπως δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα κοντά στην Νταξ, στο διαμέρισμα Λαντ, «συνδέεται με πτώση κορμού δέντρου» σύμφωνα με εκπρόσωπο της νομαρχίας. Στο διαμέρισμα αυτό, οι ριπές ανέμου στη διάρκεια της νύχτας έφθασαν τα 162 χλμ/ώρα στην Μπισκαρός στην ακτή.

Περίπου 850.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό σήμερα το πρωί στη χώρα, εκ των οποίων 450.000 στη Νέα Ακουιτανία και 318.000 στην Οξιτανία, τις δύο περιφέρειες της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

YouTube thumbnail

Με τις έντονες βροχές των τελευταίων εβδομάδων το χώμα δεν μπορεί να συγκρατήσει το νερό με αποτέλεσμα δέντρα και υποδομές να καθίστανται πιο ευάλωτα στον άνεμο.

Η καταιγίδα Nils που έφερε σημαντικές βροχές έπειτα από μία ήδη πολύ βροχερή έναρξη του έτους 2026, μετακινείται σήμερα προς τη Μεσόγειο.

Το καιρικό επεισόδιο αναμένεται να λάβει τέλος σήμερα το πρωί στη νοτιοδυτική Γαλλία, απόψε το βράδυ στις μεσογειακές περιοχές, τη νύχτα στην Κορσική, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, η οποία συνιστά «προσοχή».

Economy
Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Μισθοί: Η Ελλάδα παραμένει στον «πάτο» της Ευρώπης παρά τις αυξήσεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

inWellness
inTown
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Τραμπ: Καλεί σε δείπνο όλους τους κυβερνήτες των ΗΠΑ εκτός από δύο «ανάξιους» Δημοκρατικούς
Κόσμος 12.02.26

Ο Τραμπ δήλωσε ότι κάλεσε όλους τους κυβερνήτες εκτός από τον Γουές Μουρ και τον Τζάρεντ Πόλις, τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες του Μέριλαντ και του Κολοράντο

Σύνταξη
Κιρ Στάρμερ – O Σερ, το βρετανικό Game of Thrones και ο «πρίγκιπας του σκότους»
Πολιτικό ψυχόδραμα 12.02.26

Με την ηγεσία του ήδη υπό αμφισβήτηση, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κινδυνεύει να γίνει η πρώτη πολιτική παράπλευρη απώλεια του σκανδάλου Έπσταϊν, τελώντας πια υπό προθεσμία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κόσοβο: Εξελέγη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλμπιν Κούρτι
Πρίστινα 12.02.26

Την τρίτη κυβερνητική θητεία του αναλαμβάνει ο Αλμπιν Κούρτι, καθώς το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε τη νέα κυβέρνησή του, βάζοντας τέλος στην πολιτική κρίση που διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έχοντας μαζί τους φίλους του, στιγμές γεμάτες αγάπη: Οι τελευταίες ημέρες του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Συγκίνηση 12.02.26

Το βράδυ της Τετάρτης, ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών, καθώς έχασε τη μάχη με τον καρκίνο που έδινε τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Σύνταξη
Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η αποστολή του ΟΦΗ επέστρεψε στη βάση της και οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωσαν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τα 5 ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον από τη Γροιλανδία στον Καναδά
Αποκλειστικό 12.02.26

Πέντε ταινίες, που έρχονται στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τεκμηρίωσης εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το περιβάλλον και μας καλούν να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας μαζί του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

Σύνταξη
Η Αυστραλία στους 50 βαθμούς – Ρεκόρ ζέστης και πυρκαγιές σημαδεύουν το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο
Περιβάλλον 12.02.26

Το νότιο ημισφαίριο θερμαίνεται πιο αργά από το βόρειο λόγω της μικρότερης έκτασης της ξηράς. Παρόλα αυτά, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές.

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
Ξίφος, λόγος, αισθητική 12.02.26

Από μισθοφόροι του 10ου αιώνα σε παγκόσμιο σύμβολο, οι σαμουράι δεν ήταν μόνο οι ατρόμητοι πολεμιστές της ποπ κουλτούρας. Η ιστορία τους είναι πιο σύνθετη, γεμάτη μεταμορφώσεις, εξουσία και πολιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Σύνταξη
Καταγγέλει τον Ηλιόπουλο η ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Στην αντεπίθεση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκαθαρίζουν ότι θα κινηθούν νομικά κατά του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για όσα είπε κατά την απολογία του στην ΕΠΟ.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Oποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις διαφθορά και καθεστώς Μητσοτάκη, η ΝΔ στα σκάνδαλα έχει άριστη κατάρτιση» 
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

«Η μόνη σταθερότητα που προσφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η σταθερότητα στα σκάνδαλα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση στη Βουλή για τα εργασιακά

Σύνταξη
Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο
Εβδομάδα Μόδας ΝΥ 12.02.26

Συνδυάζοντας μεσαιωνικά μεταλλικά στοιχεία με την κομψότητα του Μανχάταν, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή με ρίζες στην παράδοση, αλλά με μια αίσθηση περιπέτειας. Ο Ralph Lauren ξέφυγε από την clean cut κοσμοθεωρία του αμερικανικού ονείρου περνώντας στην ανάγκη για ελπίδα κι αλλαγή του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους να κάνουν στην άκρη όλους τους ξεπουλημένους
Πολιτική 12.02.26

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημείωσε ότι η ΝΔ κατακρεουργεί τα εργασιακά δικαιώματα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι μπορεί να φέρει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας
Πολιτική 12.02.26

Ο δικηγόρος Απόστολος Πόντας απαντά στο in για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η αφαίρεση της Ελληνικής Ιθαγένειας, ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε υποθέσεις που αφορούν κατασκοπεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα νέα δηλητηριώδη βέλη του Άδωνη στον Δένδια με φόντο τη μετά-Μητσοτάκη εποχή
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ακόμα και μέσω... Πλεύσης Ελευθερίας επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης να επιδίδεται σε δηλητηριώδεις δηλώσεις σε βάρος του Νίκου Δένδια, τον οποίο προσπαθεί να «κοντύνει» και με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
