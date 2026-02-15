newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 03:33

Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Η Νέα Ζηλανδία ήρθε αντιμέτωπη για πολλοστή φορά με γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα εκατό χρόνια, ως απότοκο της κλιματικής κρίσης που την χτύπησε με πλημμύρες και ανέμους 9 Μποφόρ.

Στη Νέα Ζηλανδία η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε την Κυριακή για εντατικοποίηση των ισχυρών βροχοπτώσεων και των σφοδρών ανέμων στο Βόρειο Νησί της χώρας, μια μέρα μετά τις πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου, διακοπές ρεύματος, κατάρρευση δρόμων και εκκενώσεις σπιτιών.

«Σήμερα, ένα σημαντικό χαμηλό βαρομετρικό σύστημα εντείνεται ανατολικά της Βόρειας Νήσου, φέρνοντας ισχυρές βροχές και ισχυρούς ανέμους στην ανατολική, κεντρική και νότια Βόρεια Νήσο», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι χειρότερες καιρικές συνθήκες προβλέπεται να πλήξουν την περιοχή αργά την Κυριακή, ακολουθούμενες από μια αργή βελτίωση των συνθηκών τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που άρχισαν να πλήττουν μεγάλες περιοχές της χώρας την Παρασκευή, προκαλώντας τις πλημμύρες.

Οι αρχές κήρυξαν την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή Οτοροχάνγκα , μια αγροτική περιοχή με περίπου 10.000 κατοίκους που βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νότια της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της χώρας, του Όκλαντ.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις πλημμύρες στη Νέα Ζηλανδία

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτοροχάνγκα ανέφερε στο Facebook ότι ομάδες γεωτεχνικών «πέρασαν τη νύχτα αξιολογώντας τις κατολισθήσεις και ελέγχοντας τη δομική σταθερότητα των δρόμων» στην περιοχή. Περίπου 2.452 ακίνητα παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Βόρειο Νησί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας ενέργειας Powerco.

Το Σάββατο, ένας άνδρας φαίνεται να έχασε τη ζωή του στο αυτοκίνητό του μέσα στα νερά της πλημμύρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες πρόσθεσαν ότι περίπου 80 άτομα μεταφέρθηκαν σε κέντρο έκτακτης ανάγκης.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τεράστιες ημιαστικές περιοχές να έχουν κατακλυστεί από τα νερά και τμήματα δρόμων να έχουν καταρρεύσει όπου τα νερά της πλημμύρας είχαν υποχωρήσει.

World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας
Μέτε Φρέντερικσεν 15.02.26

Ο Τραμπ ακόμη «ποθεί» η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, τονίζει η πρωθυπουργός της Δανίας

Σύμφωνα με την Μέτε Φρέντερικσεν ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη «ποθεί» τη Γροιλανδία, όμως η Δανία αρνείται να πουλήσει κομμάτι του εδάφους της.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15.02.26

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ολόκληρη η επιστολή 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa. Το in δημοσιεύει όλη την επιστολή των γερουσιαστών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
