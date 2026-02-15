Η Νέα Ζηλανδία στο έλεος νέων καταιγίδων και ισχυρών ανέμων μετά από πλημμύρες με έναν νεκρό

Στη Νέα Ζηλανδία η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε την Κυριακή για εντατικοποίηση των ισχυρών βροχοπτώσεων και των σφοδρών ανέμων στο Βόρειο Νησί της χώρας, μια μέρα μετά τις πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου, διακοπές ρεύματος, κατάρρευση δρόμων και εκκενώσεις σπιτιών.

«Σήμερα, ένα σημαντικό χαμηλό βαρομετρικό σύστημα εντείνεται ανατολικά της Βόρειας Νήσου, φέρνοντας ισχυρές βροχές και ισχυρούς ανέμους στην ανατολική, κεντρική και νότια Βόρεια Νήσο», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι χειρότερες καιρικές συνθήκες προβλέπεται να πλήξουν την περιοχή αργά την Κυριακή, ακολουθούμενες από μια αργή βελτίωση των συνθηκών τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που άρχισαν να πλήττουν μεγάλες περιοχές της χώρας την Παρασκευή, προκαλώντας τις πλημμύρες.

Οι αρχές κήρυξαν την Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή Οτοροχάνγκα , μια αγροτική περιοχή με περίπου 10.000 κατοίκους που βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νότια της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της χώρας, του Όκλαντ.

🟡🟠Severe Weather Warnings and Watches for Heavy Rain and Gale to Severe Gale south to southwesterly winds updated 🍃🌧. ⏲Valid for today Sunday and Monday. All the details herehttps://t.co/qHyE5zzql5@NZcivildefence @nztamain pic.twitter.com/464eIisPTC — MetService NZ (@MetService) February 14, 2026

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις πλημμύρες στη Νέα Ζηλανδία

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτοροχάνγκα ανέφερε στο Facebook ότι ομάδες γεωτεχνικών «πέρασαν τη νύχτα αξιολογώντας τις κατολισθήσεις και ελέγχοντας τη δομική σταθερότητα των δρόμων» στην περιοχή. Περίπου 2.452 ακίνητα παρέμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Βόρειο Νησί, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας ενέργειας Powerco.

Το Σάββατο, ένας άνδρας φαίνεται να έχασε τη ζωή του στο αυτοκίνητό του μέσα στα νερά της πλημμύρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες πρόσθεσαν ότι περίπου 80 άτομα μεταφέρθηκαν σε κέντρο έκτακτης ανάγκης.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τεράστιες ημιαστικές περιοχές να έχουν κατακλυστεί από τα νερά και τμήματα δρόμων να έχουν καταρρεύσει όπου τα νερά της πλημμύρας είχαν υποχωρήσει.