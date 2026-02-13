view
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 13 Φεβρουαρίου 2026, 09:28
Eνσωμάτωση

Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και στη Χίο, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Μία από τις περιοχές της Κρήτης όπου κατεγράφησαν σοβαρά προβλήματα ήταν ο Δήμος Φαιστού. Υπενθυμίζεται ότι τα έντοντα φαινόμενα να επιμείνουν και σήμερα, Παρασκευή, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές του δήμου Φαιστού, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά, αναφέρουν τα τοπικά μέσα. Στη Μεσαρά, γέφυρα «κόπηκε στα δύο» στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου και ως εκ τούτου η διέλευση είναι επικίνδυνη και οι οδηγοί καλούνται να μην το επιχειρούν.

Από τον Δήμο Φαιστού συνιστάται η χρήση εναλλακτικών οδών, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση για την αποτροπή ατυχημάτων.

Πυροσβέστες επιχειρούν διαρκώς στη Χίο, για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης

Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται και στον παραλιακό δρόμο Μύρτου Ιεράπετρας – Τερτσών Βιάννου, λόγω καταλισθήσεων τεράστιων βράχων την περασμένη Τρίτη. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο δήμοι αποφάσισαν το επ’ αόριστον κλείσιμο του δρόμου.

Οι βράχοι που έπεσαν από την πλαγιά στο οδόστρωμα είναι πολύ μεγάλοι και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στον δρόμο, ανοίγοντας μια τάφρο βάθους μισού μέτρου.

Στο μεταξύ, από τις μικρής έκτασης βροχές τη νύχτα της Τετάρτης, οι κατολισθήσεις συνεχίστηκαν λίγο πριν από τη Μύρτο στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Βιάννου, αλλά και στην Κοινότητα του Χριστού, στον δρόμο που οδηγεί προς το Σελάκανο. Και στα δύο σημεία έγιναν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις από χωματουργικά μηχανήματα της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Εκτεταμένες πλημμύρες στη Χίο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Χίο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 28 απαντλήσεις υδάτων σε σπίτια, υπόγεια και αποθήκες από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, έπειτα από δεκάδες κλήσεις πολιτών.

Όπως αναφέρει το politischios.gr, περισσότερα περιστατικά κατεγράφησαν στον Μέγα Λιμνιώνα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε κατοικίες και βοηθητικούς χώρους.

Παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα Θυμιανά καθώς και στην Αγία Ερμιόνη, με συνεργεία της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν επίσης στον Κάμπο και στην Καρδαμάδα, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται κατά τη διέλευση του οδικού άξονα από τον Βροντάδο έως και τη Λαγκάδα, καθώς το οδόστρωμα γέμισε με χώματα και μικρές πέτρες που έπεσαν από παρακείμενες πλαγιές.

Προβλήματα καταγράφτηκαν και στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συγκεντρώθηκε και στη νότια πλευρά του νησιού. Ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο της υπερχείλισης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Χίο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ανέδειξαν για ακόμα μία φορά την ευαλωτότητα συγκεκριμένων περιοχών του νησιού κατά την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων.

Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο

Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, η Ήπειρος λόγω νέας κατολίσθησης έχει ουσιαστικά αποκοπεί από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλο το δυτικό τμήμα της χώρας.

Η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας έκλεισε και η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αστυνομικές αρχές εκτρέπουν την κυκλοφορία στην παρακαμπτήρια οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο 127ο χλμ. (παλαιά Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων) προς τα Ιωάννινα και την Αμβρακία Οδό.

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται, προτού ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν περαιτέρω ταλαιπωρία.

Οι κατολισθήσεις συνεχίζονται σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής, ενώ από τον μεγάλο όγκο νερού λόγω των πρόσφατων ισχυρών βροχοπτώσεων σχηματίζονται στην πλαγιά μικροί καταρράκτες που παρασύρουν πετρώματα, λάσπη και χώμα.

ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)
Δείτε βίντεο 13.02.26

Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)

Στα 41 του, ο «Βασιλιάς» του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει ασταμάτητος, συνεχίζοντας να καταρρίπτει αμύθητα ρεκόρ στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ιράν: Κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν – Δορυφορικές φωτογραφίες
Μέτρα προφύλαξης 10.02.26

Το Ιράν κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Δορυφορικές φωτογραφίες

Δεξαμενή σκέψης παρουσιάζει δορυφορικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα μέτρα που έχει πάρει το Ιράν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Τι φοβάται η Τεχεράνη, σύμφωνα με το think tank

Σύνταξη
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζιο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα
Κενό δεδομένων 13.02.26

Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα

Στις περισσότερες μελέτες για τα φάρμακα αδυνατίσματος υπάρχει μεγάλη εμπλοκή των εταιρειών που τα παρασκευάζουν, χωρίς επαρκή στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη επίδραση και τις παρενέργειές τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
Τι ισχυρίζονται 13.02.26

Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο

Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο μέχρι που ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» συνομιλίες με κωδικοποιημένες ονομασίες για ναρκωτικά - «άσπρο», «φου», «κόκκινο κρέας» - και έθεσε τα μέλη υπό στενή παρακολούθηση

Σύνταξη
Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Να παρουσιάσει ένα success story για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα επιχειρεί η κυβέρνηση, μην κρύβοντας την πίεση που αισθάνεται για την κριτική που δέχεται (και) μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία εντείνεται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος

Ο επικεφαλής της ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε στους λόγους που συμπορεύεται με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και το γνωστικό του πεδίο»

Σύνταξη
Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)

Οι οπαδοί της Βέλο έκαναν «ντου» στο προπονητικό κέντρο και ουσιαστικά ζήτησαν από τους παίκτες της ομάδας -αν χρειαστεί- να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ στο επικείμενο ματς με τη Σάντος – Επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου και... ψύχραιμη απάντηση του Βραζιλιάνου σούπερσταρ.

Σύνταξη
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
«Ηρωική πορεία» 13.02.26

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ 13.02.26

Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος
Πολιτική 13.02.26

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για όσα του καταμαρτυρούν. Οι απαντήσεις δεν κάλυψαν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μετά τις αποκαλύψεις, ενώ ο κ. Παναγόπουλος ουδέποτε απάντησε πειστικά τις κατηγορίες περί ξεπλύματος των χρημάτων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αγρότες: Σε εξέλιξη η απόβαση στην Αθήνα – Υποδοχή από τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα
Ξεσηκωμός 13.02.26 Upd: 13:10

Σε εξέλιξη η απόβαση των αγροτών στην Αθήνα - Υποδοχή από τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα

Οι αγρότες συνεχίζουν με συλλαλητήριο στο Σύνταγμα μετά τις 55 ημέρες στα μπλόκα και αφού τα αιτήματά τους παραμένουν ανικανοποίητα - Ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει
Νέα Αριστερά 13.02.26

Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει

«Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα
Περιβάλλον 13.02.26

Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα

Το «Πόρισμα περί Επικινδυνότητας» εκδόθηκε το 2009 και αποτελεί τη βάση για όλες τις αμερικανικές πολιτικές μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό

Η Λιβαδειά «κοκκινίζει», καθώς ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό το Σάββατο και οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο τους - Ανοίγουν δύο έξτρα θύρες.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ
Πίεση στο Ιράν 13.02.26

Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική - Τι λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν ενώ ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν ένα μήνα - Δεύτερο αεροπλανοφόρο θα πάει από την Καραϊβική στον Κόλπο

Σύνταξη
Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του
Θλίψη 13.02.26

Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του

Προτού γνωρίσει, παντρευτεί και αποκτήσει έξι παιδιά με την Κίμπερλι, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την ηθοποιό Χέδερ ΜακΚομπ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
