Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη και στη Χίο, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Μία από τις περιοχές της Κρήτης όπου κατεγράφησαν σοβαρά προβλήματα ήταν ο Δήμος Φαιστού. Υπενθυμίζεται ότι τα έντοντα φαινόμενα να επιμείνουν και σήμερα, Παρασκευή, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν πολλές περιοχές του δήμου Φαιστού, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά, αναφέρουν τα τοπικά μέσα. Στη Μεσαρά, γέφυρα «κόπηκε στα δύο» στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου και ως εκ τούτου η διέλευση είναι επικίνδυνη και οι οδηγοί καλούνται να μην το επιχειρούν.

Από τον Δήμο Φαιστού συνιστάται η χρήση εναλλακτικών οδών, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση για την αποτροπή ατυχημάτων.

Πυροσβέστες επιχειρούν διαρκώς στη Χίο, για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης

Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται και στον παραλιακό δρόμο Μύρτου Ιεράπετρας – Τερτσών Βιάννου, λόγω καταλισθήσεων τεράστιων βράχων την περασμένη Τρίτη. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο δήμοι αποφάσισαν το επ’ αόριστον κλείσιμο του δρόμου.

Οι βράχοι που έπεσαν από την πλαγιά στο οδόστρωμα είναι πολύ μεγάλοι και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στον δρόμο, ανοίγοντας μια τάφρο βάθους μισού μέτρου.

Στο μεταξύ, από τις μικρής έκτασης βροχές τη νύχτα της Τετάρτης, οι κατολισθήσεις συνεχίστηκαν λίγο πριν από τη Μύρτο στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Βιάννου, αλλά και στην Κοινότητα του Χριστού, στον δρόμο που οδηγεί προς το Σελάκανο. Και στα δύο σημεία έγιναν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις από χωματουργικά μηχανήματα της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Εκτεταμένες πλημμύρες στη Χίο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Χίο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 28 απαντλήσεις υδάτων σε σπίτια, υπόγεια και αποθήκες από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, έπειτα από δεκάδες κλήσεις πολιτών.

Όπως αναφέρει το politischios.gr, περισσότερα περιστατικά κατεγράφησαν στον Μέγα Λιμνιώνα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε κατοικίες και βοηθητικούς χώρους.

Παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα Θυμιανά καθώς και στην Αγία Ερμιόνη, με συνεργεία της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν επίσης στον Κάμπο και στην Καρδαμάδα, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται κατά τη διέλευση του οδικού άξονα από τον Βροντάδο έως και τη Λαγκάδα, καθώς το οδόστρωμα γέμισε με χώματα και μικρές πέτρες που έπεσαν από παρακείμενες πλαγιές.

Προβλήματα καταγράφτηκαν και στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συγκεντρώθηκε και στη νότια πλευρά του νησιού. Ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο της υπερχείλισης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Χίο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ανέδειξαν για ακόμα μία φορά την ευαλωτότητα συγκεκριμένων περιοχών του νησιού κατά την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων.

Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο

Μετά το κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, η Ήπειρος λόγω νέας κατολίσθησης έχει ουσιαστικά αποκοπεί από την υπόλοιπη Ελλάδα, την ώρα που οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλο το δυτικό τμήμα της χώρας.

Η παλαιά Εθνική Οδός στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας έκλεισε και η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αστυνομικές αρχές εκτρέπουν την κυκλοφορία στην παρακαμπτήρια οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο 127ο χλμ. (παλαιά Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων) προς τα Ιωάννινα και την Αμβρακία Οδό.

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται, προτού ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν περαιτέρω ταλαιπωρία.

Οι κατολισθήσεις συνεχίζονται σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής, ενώ από τον μεγάλο όγκο νερού λόγω των πρόσφατων ισχυρών βροχοπτώσεων σχηματίζονται στην πλαγιά μικροί καταρράκτες που παρασύρουν πετρώματα, λάσπη και χώμα.