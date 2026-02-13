Κακοκαιρία: Κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι από την βροχή [βίντεο]
Η επαρχιακή οδός που συνδέει το Λαγολιό με το Τυμπάκι διακόπηκε πλήρως
Κατέρρευσε πλήρως τμήμα της επαρχιακής οδού μεταξύ Λαγολιού και Τυμπακίου, στον δήμο Φαιστού, στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τις διαρκείς προειδοποιήσεις των κατοίκων για την επικινδυνότητα του δρόμου.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το οδόστρωμα στη γέφυρα έχει υποχωρήσει εντελώς. Η άσφαλτος έχει κοπεί κάθετα, δημιουργώντας απότομη υψομετρική διαφορά, γεγονός που καθιστά το σημείο απολύτως απροσπέλαστο.
Η βροχή προκάλεσε την κατάρρευση του δρόμου στο Τυμπάκι
Κάτοικοι, σύμφωνα με το neakriti.gr, υποστηρίζουν ότι το νερό διάβρωσε τη βάση του τεχνικού έργου, προκαλώντας την κατάρρευση του δρόμου.
Και στο παρελθόν προειδοποιούσαν για μια «παγίδα» που μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Σήμερα, η ανησυχία τους μετατρέπεται σε πραγματικότητα, καθώς ο δρόμος δεν είναι πλέον απλώς επικίνδυνος – είναι κομμένος στα δύο!
Δείτε το βίντεο:
