Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
Ελλάδα 05 Φεβρουαρίου 2026, 22:15

Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων

Υποδομές υπό κατάρρευση και αποκομμένοι πολίτες σε ένα εφιαλτικό 24ωρο - Γκρεμισμένες γέφυρες, αποκομμένα χωριά και εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η κακοκαιρία που σάρωσε σήμερα τη χώρα άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και δεκάδες αποκομμένους πολίτες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ ένας άνδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο και έχασε τη ζωή του.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με κύριο χαρακτηριστικό τις ραγδαίες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, δοκίμασαν τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών.

Η περιοχή της Ηλείας δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία, η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική.

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκε στο Λαντζόι, όπου η γέφυρα του ποταμού Ενιπέα κυριολεκτικά «έσπασε» λόγω της ορμής των υδάτων.

@patrisnewsΣοβαρή βλάβη στον αγωγό ύδρευσης Ερυμάνθου μετά την κακοκαιρία♬ πρωτότυπος ήχος – Εφημερίδα Πατρίς – Patrisnews

Η κατάρρευση της γέφυρας είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν τουλάχιστον δέκα οικογένειες, καθώς η πρόσβαση στα σπίτια τους είναι πλέον αδύνατη.

Παράλληλα, ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία βρέθηκαν χωρίς νερό, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρή ζημιά και κατολίσθηση στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Ερυμάνθου στο ύψος του Κλαδέου.

YouTube thumbnail

Οι αρχές κάνουν λόγο για μια δύσκολη αποκατάσταση που απαιτεί χρόνο. Ο Δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία του δήμου θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή (6/2), καθώς η πόλη πλήττεται από πλημμύρες, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται σε επικίνδυνα σημεία.

Η Πελοπόννησος μέτρησε πολλές πληγές, με τη Λακωνία να έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες ζημιές στις παρυφές του Ταΰγετου. Χείμαρροι υπερχείλισαν, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια λάσπης, ενώ καταγράφηκαν καταστροφές σε καλλιέργειες και υπόγεια σπιτιών.

YouTube thumbnail

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ειδικά στις περιοχές της Κυπαρισσίας και της Τριφυλίας, όπου εστάλη και μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Στη Λακωνία, το επαρχιακό οδικό δίκτυο παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λόγω κατολισθήσεων, με τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου να κλείνει προσωρινά σε ορισμένα σημεία. Οι τοπικοί φορείς βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν υπερχείλιση του ποταμού Ευρώτα, καθώς η στάθμη του ανέβηκε επικίνδυνα.

Το κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε στον νότο. Στη Σαμοθράκη, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με πολλούς δρόμους να γίνονται απροσπέλαστοι λόγω των φερτών υλικών και της λάσπης.

Η στάθμη των υδάτων σε ρέματα του νησιού ανέβηκε σε οριακά επίπεδα, θέτοντας σε συναγερμό την Πολιτική Προστασία. Αντίστοιχες εικόνες αναφέρθηκαν και στη Θράκη, όπου η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από πολύ ισχυρούς νοτιάδες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Ανδρίτσαινα, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων στη Δυτική Πελοπόννησο.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε νέες συστάσεις, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από ιρλανδικές γέφυρες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη.

Πρόγνωση για αύριο

Αύριο ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει μια σταδιακή ύφεση ως προς την ένταση των βροχοπτώσεων στα δυτικά, ωστόσο, το κύμα θα μετατοπιστεί προς το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Φαινόμενα: Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη Θράκη και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 17-19 βαθμούς στα νότια, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι: Οι νοτιάδες θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή: Θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη λόγω τοπικών ομιχλών.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Τι συνέβη 05.02.26

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Ο άνδρας, 55 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του από το απόγευμα της Πέμπτης (5/2)

Σύνταξη
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα – Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη – Συγκλονιστικό βίντεο
Ναυπακτία 05.02.26

Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα - Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη - Συγκλονιστικό βίντεο

Όταν ένας πυροσβέστης προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό και να τραυματιστεί

Σύνταξη
Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή
Ελλάδα 05.02.26

Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή

27χρονος που καταδικάστηκε για τέσσερις ληστείες, για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, αθωώθηκε στο δεύτερο βαθμό για το σύνολο των κατηγοριών γιατί δεν ήταν ο ίδιος που τις τέλεσε.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Υπολογισμός τόκων 05.02.26

Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010) υπήρξε το βασικό «καταφύγιο» για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για σημαντική ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου.

Σύνταξη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Ελλάδα 05.02.26

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από το σημείο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες

Σύνταξη
Όμοιος τον όμοια αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
«Πάρτο όλο δεξιά» 05.02.26

Όμοιος τον όμοια αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Τι συνέβη 05.02.26

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Ο άνδρας, 55 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του από το απόγευμα της Πέμπτης (5/2)

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ

Παίκτης του Άρη κι επίσημα ο Μπέντζαμιν Γκαρέ καθώς οι κίτρινοι τον ανακοίνωσαν με τη μορφή δανεισμού για ένα ημερολογιακό έτος από τη Βάσκο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων
«Καταιγίδα» 05.02.26

Αποκαλύψεις «φωτιά» από τα αρχεία Έπσταϊν για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων

«Σεισμό» προκαλεί η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Οι νέες αποκαλύψεις φωτίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο που έχει ο πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ και γιατί είχε τακτικές επισκέψεις στην Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Ντελίριο 05.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του - «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)
Πόλο γυναικών 05.02.26

Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάρης Παυλίδης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει πολύ μέλλον και πως το χρυσό θα έρθει στο κατάλληλο σημείο...

Σύνταξη
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις
Πόλο Γυναικών 05.02.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε τα 16 μετάλλια σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».

Σύνταξη
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
