Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων

Η κακοκαιρία που σάρωσε σήμερα τη χώρα άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής, σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και δεκάδες αποκομμένους πολίτες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ ένας άνδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο και έχασε τη ζωή του.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με κύριο χαρακτηριστικό τις ραγδαίες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, δοκίμασαν τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών.

Η περιοχή της Ηλείας δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία, η κατάσταση περιγράφεται ως δραματική.

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκε στο Λαντζόι, όπου η γέφυρα του ποταμού Ενιπέα κυριολεκτικά «έσπασε» λόγω της ορμής των υδάτων.

Η κατάρρευση της γέφυρας είχε ως αποτέλεσμα να αποκοπούν τουλάχιστον δέκα οικογένειες, καθώς η πρόσβαση στα σπίτια τους είναι πλέον αδύνατη.

Παράλληλα, ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία βρέθηκαν χωρίς νερό, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρή ζημιά και κατολίσθηση στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Ερυμάνθου στο ύψος του Κλαδέου.

Οι αρχές κάνουν λόγο για μια δύσκολη αποκατάσταση που απαιτεί χρόνο. Ο Δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία του δήμου θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή (6/2), καθώς η πόλη πλήττεται από πλημμύρες, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται σε επικίνδυνα σημεία.

Η Πελοπόννησος μέτρησε πολλές πληγές, με τη Λακωνία να έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες ζημιές στις παρυφές του Ταΰγετου. Χείμαρροι υπερχείλισαν, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια λάσπης, ενώ καταγράφηκαν καταστροφές σε καλλιέργειες και υπόγεια σπιτιών.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ειδικά στις περιοχές της Κυπαρισσίας και της Τριφυλίας, όπου εστάλη και μήνυμα από το 112 για τον περιορισμό των μετακινήσεων.

Στη Λακωνία, το επαρχιακό οδικό δίκτυο παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λόγω κατολισθήσεων, με τον δρόμο Σπάρτης-Γυθείου να κλείνει προσωρινά σε ορισμένα σημεία. Οι τοπικοί φορείς βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν υπερχείλιση του ποταμού Ευρώτα, καθώς η στάθμη του ανέβηκε επικίνδυνα.

Το κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε στον νότο. Στη Σαμοθράκη, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με πολλούς δρόμους να γίνονται απροσπέλαστοι λόγω των φερτών υλικών και της λάσπης.

Η στάθμη των υδάτων σε ρέματα του νησιού ανέβηκε σε οριακά επίπεδα, θέτοντας σε συναγερμό την Πολιτική Προστασία. Αντίστοιχες εικόνες αναφέρθηκαν και στη Θράκη, όπου η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από πολύ ισχυρούς νοτιάδες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Ανδρίτσαινα, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα των φαινομένων στη Δυτική Πελοπόννησο.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε νέες συστάσεις, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από ιρλανδικές γέφυρες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη.

Πρόγνωση για αύριο

Αύριο ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει μια σταδιακή ύφεση ως προς την ένταση των βροχοπτώσεων στα δυτικά, ωστόσο, το κύμα θα μετατοπιστεί προς το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Φαινόμενα: Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τη Θράκη και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 17-19 βαθμούς στα νότια, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι: Οι νοτιάδες θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή: Θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη λόγω τοπικών ομιχλών.

Live η πορεία της κακοκαιρίας: