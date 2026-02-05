Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Νεκρός εντοπίστηκε ο 55χρονος που πέρασε με ΙΧ αυτοκίνητο τη «φουσκωμένη» ιρλανδική διάβαση του Ηφαίστου του Δήμου Κομοτηνής, στη Ροδόπη, σύμφωνα με το xronos.gr.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός παραβίασε τους απαγορευτικούς κώνους και κορδέλες που είχε τοποθετήσει από τις προηγούμενες μέρες η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών και ειδικά της σημερινής ημέρας που έβρεχε ασταμάτητα από το πρωί.

Βίντεο από το σημείο της παράσυρσης:

Τις έρευνες διεξήγαγαν η 4η ΕΜΑΚ και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ συνέδραμαν η Ελληνική Αστυνομία και διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Εικόνες του xronos.gr: