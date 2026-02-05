newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05 Φεβρουαρίου 2026, 19:54

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του Ηφαίστου στην Κομοτηνή, καθώς ένας οδηγός αγνοείται μετά την προσπάθειά του να διασχίσει την ιρλανδική διάβαση της περιοχής.

Ο άτυχος οδηγός φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονται να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο όχημα επέβαινε και άλλο ένα άτομο στη θέση του συνοδηγού το οποίο πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο πριν παρασυρθεί και ήταν αυτός που κάλεσε για βοήθεια.

Δείτε το σημείο που παρασύρθηκε ο άτυχος οδηγός

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΓΣΕΕ 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύνταξη
Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα – Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη – Συγκλονιστικό βίντεο
Ναυπακτία 05.02.26

Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα - Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη - Συγκλονιστικό βίντεο

Όταν ένας πυροσβέστης προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό και να τραυματιστεί

Σύνταξη
Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή
Ελλάδα 05.02.26

Ανατροπή: Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για κάτι που δεν έκανε – Αθωώθηκε στο Εφετείο μετά από δύο χρόνια φυλακή

27χρονος που καταδικάστηκε για τέσσερις ληστείες, για απόπειρα ληστείας και για παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, αθωώθηκε στο δεύτερο βαθμό για το σύνολο των κατηγοριών γιατί δεν ήταν ο ίδιος που τις τέλεσε.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Υπολογισμός τόκων 05.02.26

Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010) υπήρξε το βασικό «καταφύγιο» για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για σημαντική ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου.

Σύνταξη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Ελλάδα 05.02.26

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από το σημείο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες

Σύνταξη
Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους
Ελλάδα 05.02.26

Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση όσοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στη Χίο έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν στον θάνατό τους.

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

Κατρίνης: Να ενημερώσει άμεσα το ΥΠΕΘΑ για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπεία

«Η σύλληψη Έλληνα αξιωματικού με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ άλλης χώρας είναι εξαιρετικά σοβαρή και αφορά ευθέως την εθνική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Ιμάμογλου: Απευθύνει έκκληση από τη φυλακή για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας
Κόσμος 05.02.26

Έκκληση για επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας απευθύνει από τη φυλακή ο Ιμάμογλου

Ο φυλακισμένος Εκρέμ Ιμάμογλου συνδέει τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης με τη δημοκρατική πορεία της χώρας του και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων με βεληνεκές 2.000 χλμ.

Η Τεχεράνη έχει διαμηνύσει πως οι αυριανές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν θα πρέπει να περιοριστούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ιταλία
Πόλο γυναικών 05.02.26

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Οι Μαϊάμι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο» – Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν
Μπάσκετ 05.02.26

«Οι Χιτ επιμένουν για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο» - Ποιες άλλες ομάδες τον θέλουν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στις ΗΠΑ οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες πριν το trade deadline στο NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ
Στο μικροσκόπιο 05.02.26

Η Βαρσοβία ερευνά τις σχέσεις Επστάιν με την Πολωνία – Ενδέχεται να ζητηθούν απόρρητα έγγραφα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ ανέλαβε επικεφαλής της ομάδας. «Όπως το γνωρίζετε, χάρη στα ΜΜΕ, το περιβάλλον του Επστάιν περιελάμβανε Πολωνούς», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας

Σύνταξη
«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
