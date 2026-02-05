Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή του Ηφαίστου στην Κομοτηνή, καθώς ένας οδηγός αγνοείται μετά την προσπάθειά του να διασχίσει την ιρλανδική διάβαση της περιοχής.
Ο άτυχος οδηγός φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.
Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονται να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο όχημα επέβαινε και άλλο ένα άτομο στη θέση του συνοδηγού το οποίο πρόλαβε να βγει από το αυτοκίνητο πριν παρασυρθεί και ήταν αυτός που κάλεσε για βοήθεια.
Δείτε το σημείο που παρασύρθηκε ο άτυχος οδηγός
