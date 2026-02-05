Σαρώνει τη δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Βροχές και τις επόμενες ώρες στην Αττική

Η χώρα βρίσκεται αυτή την ώρα στη δίνη ενός έντονου καιρικού συστήματος, το οποίο ξεκίνησε την επέλασή του από τα δυτικά και σταδιακά μετατοπίζεται ανατολικότερα.

Στο Ιόνιο και την Ήπειρο τα φαινόμενα υπήρξαν ιδιαίτερα σφοδρά από τις πρώτες πρωινές ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, την έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τους θυελλώδεις νοτιάδες, οι οποίοι τοπικά αγγίζουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Παρόλο που η δυτική Ελλάδα παραμένει σε καθεστώς αστάθειας, η μετεωρολογική πρόγνωση δείχνει μια τάση σχετικής εκτόνωσης από το απόγευμα, καθώς το κύμα κακοκαιρίας θα κατευθύνεται προς την κεντρική και ανατολική χώρα.

Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ο καιρός παρουσιάζει ήδη επιδείνωση με πυκνές νεφώσεις που θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες μέσα στις επόμενες ώρες.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 16 βαθμούς, ενώ η βελτίωση του σκηνικού αναμένεται αργά το απόγευμα.

Αντίθετα, στα βόρεια, η Θεσσαλονίκη θα βιώσει παρόμοια φαινόμενα με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Η μεγαλύτερη προσοχή, ωστόσο, στρέφεται πλέον στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως και 9 μποφόρ και τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα μέχρι το βράδυ, συνοδευόμενα από ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης κεραυνών.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Η Πολιτική Προστασία συστήνει την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και την αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου σε κλειστούς χώρους.

Αν βρεθείτε σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, μείνετε μακριά από ψηλά δέντρα, μεταλλικές επιφάνειες και περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων.

Σε περίπτωση που είστε στο αυτοκίνητο, ακινητοποιήστε το σε ασφαλές σημείο με τα αλάρμ αναμμένα και αποφύγετε να το εγκαταλείψετε μέχρι να εξασθενήσουν τα φαινόμενα.