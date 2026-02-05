Για την πιθανότητα να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέσα στις επόμενες 2 με 3 ώρες στην Αττική, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Στην ανάρτησή του, που τιτλοφορεί «ENA NOWCASTING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ», σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα αλλά χωρίς μεγάλη διάρκεια.

Κολυδάς: Θα επηρεαστούν δυτική και κεντρική Αττική

Ειδικότερα αναφέρει: «Το σύστημα καταιγίδων που εντοπίζεται δυτικά της Αττικής παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης οργανωμένης νεφικής μάζας. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες κορυφής των νεφών κυμαίνονται κοντά στους -52°C έως -53°C, τιμές που υποδηλώνουν έντονη ανοδική κίνηση και πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η κίνηση του συστήματος εκτιμάται προς ανατολικές – βορειοανατολικές διευθύνσεις με ταχύτητα περίπου 60 km/h, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να επηρεάσει τμήματα της δυτικής και κεντρικής Αττικής μέσα στις επόμενες 2 -3 ώρες. Παράλληλα, ο μέγιστος ρυθμός υετού που υπολογίζεται στα 7 mm ανά ώρα. Λόγω της σχετικά γρήγορης μετακίνησης του πυρήνα, η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή εκτιμάται ότι δεν θα είναι παρατεταμένη, αλλά ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές εξάρσεις έντασης κατά τη διέλευση των κυριότερων πυρήνων καταιγίδων».

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Ήδη η κακοκαιρία έχει δείξει τα «δόντια» της στην Κέρκυρα όπου στο χωριό Αφιώνας ανεμοστρόβιλος ξήλωσε στέγες σπιτιών ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες.