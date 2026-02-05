Αφρικανική σκόνη: Τι να προσέξουν όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα
Συστάσεις για αυξημένη προσοχή λόγω αφρικανικής σκόνης απευθύνει η πρόεδρος του ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη.
Έντονη είναι η παρουσία της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα σήμερα, με την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, να απευθύνει συστάσεις, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, για αυξημένη προσοχή.
H πρόληψη και ο περιορισμός της έκθεσης στη σκόνη είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, όπως ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα.
Η κ. Παγώνη τόνισε ότι τις ημέρες που θα διαρκέσει το φαινόμενο –περίπου δύο με τρεις ημέρες– τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καλό είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.
Σε περίπτωση που χρειαστεί να βγουν εκτός σπιτιού, συνέστησε τη χρήση μάσκας και την όσο το δυνατόν συντομότερη επιστροφή, επισημαίνοντας ότι τα αιωρούμενα σωματίδια προκαλούν ερεθισμό των βλεννογόνων και επιδεινώνουν τα χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα παιδιά με αναπνευστικά νοσήματα, σημειώνοντας ότι και σε αυτές τις ηλικίες η αφρικανική σκόνη μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των συμπτωμάτων. Για τον λόγο αυτό, συνέστησε στους γονείς να αποφεύγουν για ένα με δύο εικοσιτετράωρα τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, όπως το παιχνίδι σε παιδότοπους και πλατείες.
Όπως υπογράμμισε, η πρόληψη και ο περιορισμός της έκθεσης στη σκόνη είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
