Υψηλή συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη, στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού, λόγω των νότιων ανέμων που σαρώνουν την περιοχή.

Όσοι υποφέρουν από άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου

Ως εκ τούτου καταγράφεται αύξηση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, η οποία έχει επίπτωση στην ποιότητα του αέρα.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης και προστασίας της δημόσιας υγείας, εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα, σήμερα Πέμπτη (29 /1) αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10) σε όλη την Κρήτη. Όπως αναφέρεται, βάσει των προβλέψεων οι συγκεντρώσεις ΑΣ10 ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα υπέρβασης των ημερήσιων ορίων, ιδίως στο Ηράκλειο (24hrs median <150μg/m 3).

«Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται σε συνεχή βάση και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και θα επανέλθει με νεώτερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί».

Συστάσεις προς τους πολίτες

Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις προστασίας του γενικού πληθυσμού, επισημαίνεται ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα εάν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στον λαιμό.

Οι ευπαθείς ομάδες, υπογραμμίζεται, και συγκεκριμένα άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, καρδιοπαθείς, παιδιά καθώς και άτομα άνω των 65 ετών, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και τον χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους. Ε

Επιπρόσθετα, όσοι υποφέρουν από άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.