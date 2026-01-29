newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Καιρός: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin
Ελλάδα 29 Ιανουαρίου 2026, 10:54

Καιρός: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin

Πότε αναμένεται να πλήξουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την Αττική - Ποιες άλλες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία Kristin σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Σύνταξη
Πορτοκαλί προειδοποίηση για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin, που φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από την κακοκαιρία Kristin το μεσημέρι της Πέμπτης

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, για σήμερα Πέμπτη προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, στις εξής περιοχές:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται βροχές και νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.  Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, «το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε Kristin και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο».

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26

Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. - Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
Η εγκύκλιος 29.01.26

Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών - Απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Επιστρέφουν δύο από τους τρεις τραυματίες – Τι είπε η ελληνίδα πρέσβειρα [βίντεο]
Ελλάδα 29.01.26 Upd: 12:23

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Επιστρέφουν δύο από τους τρεις τραυματίες - Τι είπε η ελληνίδα πρέσβειρα [βίντεο]

Ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής για τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ο τρίτος τραυματίας υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί

Σύνταξη
Κακοκαιρίες: Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν τις βαφτίζουν όλες – Ποιος ο σκοπός του ονόματος
Η διαδικασία 29.01.26

Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν βαφτίζουν όλες τις κακοκαιρίες - Ποιος ο σκοπός του ονόματος

Η πρακτική να δίνονται ονόματα στις κακοκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά στην ενιαία ενημέρωση πολιτών, Αρχών και ΜΜΕ - Ο παράγοντας της διασυνοριακής επίδρασης των καιρικών φαινομένων

Σύνταξη
Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις

Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
Ελλάδα 29.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Σύνταξη
Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
Τραγωδία 29.01.26

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

Σύνταξη
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηράκλειο: Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. – Τι λένε οι ειδικοί
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26

Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. - Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
ΗΠΑ: Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE
Κόσμος 29.01.26

Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE

Ειρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας ζητώντας την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος που συνελήφθη στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE

Σύνταξη
Αλέξ Πρέτι: Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να τον βγάλει ο Τραμπ – Το βίντεο που ανάρτησε
Κόσμος 29.01.26

Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να βγάλει ο Τραμπ τον Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε από την ICE - Το βίντεο που ανάρτησε

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν στις 13 Ιανουαρίου έρχονται εν μέσω αυξανόμενης δημόσιας κατακραυγής για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
Η εγκύκλιος 29.01.26

Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών - Απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού

Σύνταξη
