Πορτοκαλί προειδοποίηση για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin, που φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από την κακοκαιρία Kristin το μεσημέρι της Πέμπτης

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, για σήμερα Πέμπτη προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, στις εξής περιοχές:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται βροχές και νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, «το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε Kristin και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο».

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.