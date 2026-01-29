Πολλά προβλήματα έφερε η κακοκαιρία Kristin σε περιοχές της Ηλείας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατολισθήσεις συνθέτουν το σκηνικό σε περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Σύμφωνα με το ilialive. gr πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στην περιοχή της Βάρδας και ευρύτερα της Βουπρασίας στο Ψάρι Βάρδας, στο Κουρτέσι στην Αρετή καθώς και στην περιοχή των Λεχαινών και συγκεκριμένα στο Νιοχώρι της Κυλλήνης.

Εκεί χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε μία περίπτωση όπου τα νερά της βροχής μπήκαν σε σπίτι όπου διέμενε ηλικιωμένος και χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνσή του.

Στην πόλη της Βάρδας, κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν τα ξημερώματα από την έντονη βροχόπτωση. Η ορμή και η μεγάλη ποσότητα των νερών είχαν ως αποτέλεσμα να σηκωθεί πλάκα του δρόμου που καλύπτει υπόγειο αγωγό ομβρίων υδάτων και η απορρόφησή τους να μην μπορεί να γίνει άμεσα.Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, για άλλη μια φορά η Βάρδα βρέθηκε στο στόχαστρο της κακοκαιρίας.

Όπως δηλώνει στο ilialive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτης Παναγόπουλος, οι δρόμοι πλημμύρισαν εξ’ αιτίας της μεγάλης ποσότητας του νερού και της ορμής, με την εικόνα πλέον να είναι πολύ καλύτερη.

«Αυτή τη στιγμή ευτυχώς η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Δεν πλημμύρισε όλη η πόλη, πλην δύο δρόμων. Ήταν πάρα πολύ το νερό και η απορρόφηση ήθελε χρόνο. Ευτυχώς ούτε περιουσίες κινδύνεψαν ούτε καταστήματα πλημμύρισαν. Λόγω της μεγάλης ορμής του νερού, και καθώς διέσχιζε ένα υπόγειο αγωγό, σηκώθηκε η πλάκα-η οποία αποτελεί κομμάτι του δρόμου και διευκολύνει στο να ανοίγει για να καθαρίζεται ο υπόγειος αγωγός ομβρίων υδάτων. Πλέον η πλάκα είναι στη θέση της και διασχίζεται κανονικά ο δρόμος» εξηγεί ο κ. Παναγόπουλος.

Προβλήματα στην Πατρών – Πύργου

Στην περιοχή της Βουπρασίας υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο στην Πατρών – Πύργου που λόγω των πλημμυρικών φαινομένων και των εκτεταμένων λασποροών.

Τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα βγήκαν εκτός δρόμου και ακινητοποιήθηκαν κοντά στο Βουπράσιο όπου το ρέμα έγινε ποτάμι και πέρασε από την Ε.Ο φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν.