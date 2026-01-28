Κακοκαιρία με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας την Πέμπτη. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για οκτώ περιοχές.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με ανάρτησή του στα social media, αναφέρει πως η συγκεκριμένη κακοκαιρία ονομάζεται Kristin. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επηρεάσει με καταιγίδες και βροχές αρκετές περιοχές κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

«Kristin το όνομα της νέα κακοκαιρίας. Ακολουθούν περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα (κυρίως από το χαμηλό Kristin) τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα», αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης ανεβάζοντας και σχετικούς χάρτες με το που θα χτυπήσει η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Πέμπτη:

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Βροχές και το Σάββατο

Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Τστατραφύλλια έντονα φαινόμενα θα υπάρξουν και το Σάββατο.

«Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο» καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο», σημειώνει.