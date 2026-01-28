Πολλές βροχές αναμένονται στη χώρα αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, ενώ σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι ο αεροχείμαρρος (Jet stream) με δυτική-βορειοδυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο.

Την Πέμπτη αναμένονται πολλές βροχές ειδικά στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξηγεί ότι «η παρουσία του Jet Stream με δυτική-βορειοδυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα αύριο να επηρεαστούμε από βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα προκαλέσει πολλές βροχές στη χώρα μας, κυρίως στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο».

Ο κ. Κολυδάς στην ανάρτησή του παραθέτει και χάρτες, όπου παρουσιάζεται η πορεία του αεροχειμάρρου, η δορυφορική εικόνα σήμερα το πρωί, ο προγνωστικός χάρτης από τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τα συστήματα που επηρεάζουν την Ευρώπη καθώς και ο αθροιστικός υετός με βάση τα δεδομένα του ECMWF από την Windy.

Η ΕΜΥ τονίζει ότι η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας που προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) θα χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Δύο 48ωρες κακοκαιρίες

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε χθεσινή του ανάρτηση, έκανε λόγο για δύο κύματα κακοκαιρίας αρχής γενομένης από αύριο. Όπως έγραψε ο γνωστός μετεωρολόγος, «τις επόμενες ημέρες περιμένουμε δύο 48ωρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες».

«Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο» καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους γι’ αυτές τις ημέρες.

Ο ίδιος τόνισε στην ανάρτησή του ότι η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. «Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο σε ανάρτησή του την Τετάρτη για «το νέο κύμα κακοκαιρίας σήμερα και από τα δυτικά και όπως όλα δείχνουν έτσι θα πάμε μέχρι και τις αρχές της άλλης εβδομάδας».