Tην Κρήτη και τα ανατολικά επηρεάζει σήμερα η κακοκαιρία, ενώ η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κηρύξει την Περιφέρεια Κρήτης σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Στην Αττική, οι βροχές θα είναι περιορισμένες την Τρίτη, με μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται την Πέμπτη

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν τη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Κρήτη σε κατάσταση «Red Code», καλώντας τις τοπικές αρχές και τους δήμους να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων.

Tρία κύματα κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του τονίζει ότι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη ξεκινήσει και πλήττει τις ανατολικές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, το επόμενο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Τετάρτη έως την Πέμπτη και το τρίτο κύμα από το Σάββατο έως την Κυριακή.

Στην Αττική, οι βροχές θα είναι περιορισμένες την Τρίτη, με μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται την Πέμπτη. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για το Φεβρουάριο δείχνουν ότι ο μήνας θα ξεκινήσει με ήπιο καιρό, με θερμοκρασίες που θα παραμείνουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα, και χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα ψυχρές συνθήκες.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Τρίτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κατά τόπους. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας και από το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, και στα ορεινά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 13, στη Θεσσαλία από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 2 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 13, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί, κυρίως στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.