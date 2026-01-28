Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα πλήξουν την Αττική
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για έντονες βροχοπτώσεις την Πέμπτη σε πολλές περιοχές της χώρας
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Πέμπτη (29-01-26)
α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.
β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.
γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
Βροχές και το Σάββατο
Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, εκτιμά ότι τις επόμενες ημέρες βρίσκονται δύο κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν και την Αττική.
Όπως τονίζει περιμένουμε δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
«Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι , το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.
Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι «ζόρικο» καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.
Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο», σημειώνει.
