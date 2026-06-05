Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο – Διασωληνωμένος νεαρός οδηγός μηχανής
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο νεαρός με το μηχανάκι συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε τουρίστρια περιοχή Χαβάνια
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) στην περιοχή Χαβάνια Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, όταν μηχανή που οδηγούσε νεαρός άνδρας και ΙΧ αυτοκίνητο -που κατά πληροφορίες οδηγούσε τουρίστρια- συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Τραυματίστηκε στο κεφάλι
Σύμφωνα με το cretalive.gr από τη σύγκρουση ο νεαρός αναβάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Αυτή την ώρα υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, μεταξύ των οποίων και αξονική τομογραφία, ώστε οι γιατροί να εκτιμήσουν το μέγεθος των κακώσεων και του τραυματισμού του.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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