Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες

Ένα μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη σε μια οροσειρά έξω από το χωριό Ρουιδόσο, στο Νέο Μεξικό, σκοτώνοντας και τους τέσσερις επιβαίνοντες, ξημερώματα Πέμπτης. Η συντριβή του αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά στο δάσος.

Η πυρκαγιά είχε επεκταθεί σε 35 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι (τοπική ώρα) λόγω ξηρασίας και ανέμων.

Ο διοικητής της κομητείας Λίνκολν, Τζέισον Μπερνς, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι της κομητείας ήταν «πολύ ανήσυχοι» για την πυρκαγιά. Οι τοπικές υπηρεσίες συνεργάζονταν με την Υπηρεσία Δασών των ΗΠΑ για να την περιορίσουν.

— Cody (@Designed2Think) May 14, 2026

Άγνωστα τα αίτια της συντριβής

Η αιτία της συντριβής είναι άγνωστη, είπε ο Μπερνς. Το ιατρικό αεροπλάνο εντοπίστηκε μεταξύ 8 π.μ. και 9 π.μ. (1 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) σε απότομο, βραχώδες έδαφος στα βουνά Καπιτάν. Το σημείο της συντριβής είναι δυσπρόσιτο και τα πληρώματα περπάτησαν περίπου ένα χιλιόμετρο για να φτάσουν στο σημείο της συντριβής, πρόσθεσε.

Τα θύματα ήταν πλήρωμα πτήσης και ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τον Μπερνς. Τα ονόματά τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

«Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες, τα αγαπημένα πρόσωπα, τους φίλους και τους συναδέλφους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό περιστατικό», δήλωσε ο Μπερνς σε συνέντευξη Τύπου.

Το ιατρικό αεροπλάνο αναχώρησε από το αεροπορικό κέντρο Roswell και κατευθυνόταν προς το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Sierra Blanca. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών θα διερευνήσουν τη συντριβή.

Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία εκμετάλλευσης Trans Aero MedEvac, που λειτουργεί στο νοτιοανατολικό Νέο Μεξικό και το δυτικό Τέξας από το 1966.

Το Ρουιδόσο είναι μια ορεινή πόλη με πληθυσμό λιγότερους από 8.000 κατοίκους όλο το χρόνο. Βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Sierra Blanca στο κεντρικό Νέο Μεξικό. Η γύρω περιοχή, η οποία περιλαμβάνει το Εθνικό Δάσος Λίνκολν, είναι πυκνά δασωμένη και αγροτική.

25 δυστυχήματα σε 25 χρόνια

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στην περιοχή Devil’s Canyon του Εθνικού Δρυμού Λίνκολν το 2007. Η συντριβή αυτή συνέβη σχεδόν αμέσως μετά την αναχώρηση της πτήσης από το Περιφερειακό Αεροδρόμιο Ruidoso με προορισμό το Αλμπουκέρκι.

Πριν από αυτό το αεροπορικό δυστύχημα, υπήρξαν 25 θανατηφόρες συντριβές ιατρικών αεροσκαφών τα τελευταία 25 χρόνια. Σε αυτά σκοτώθηκαν σχεδόν 70 άνθρωποι.