Επιμένει η κακοκαιρία και την Παρασκευή: Καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι

Συνεχίζεται και την Παρασκευή η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις αναμένονται μέχρι τις πρωινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές κυρίως ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόνησο και τα νησιά του Ιονίου θα είναι ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 και στην περιοχή των Κυθήρων τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρωινές θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες μέχρι και τις πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς εξασθενούντες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.