Ισχυρές καταιγίδες σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες – Live η πορεία της κακοκαιρίας

Ο καιρός αλλάζει εκ νέου πρόσωπο με μια νέα, πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση, θέτοντας σε ετοιμότητα τις Αρχές και τους πολίτες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα εκδηλωθεί με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Θα διαρκέσει έως και το απόγευμα της Παρασκευής.

Έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, με έμφαση στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος.

Καθώς το σύστημα κινείται ανατολικά, η κακοκαιρία θα επεκταθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα. Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους αυτών των περιοχών, καθώς η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων μπορεί να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Την Παρασκευή, με το πέρας των ωρών η ένταση των φαινομένων θα μετατοπίζεται προς το Αιγαίο και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα δεχθούν ισχυρές πιέσεις έως τις πρωινές ώρες, ενώ στα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με αυξομειώσεις μέχρι και το απόγευμα.

Παράλληλα, η Θράκη θα βρεθεί στο στόχαστρο των έντονων φαινομένων πρόσκαιρα κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Συνοψίζοντας, οι οκτώ περιοχές που θα πληγούν είναι τα νησιά του Ιονίου, η δυτική Πελοπόννησος, η νότια Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και η Θράκη.

Εκτός από τις βροχές, το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι. Στη δυτική Ελλάδα, οι νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα στραφούν την Παρασκευή σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Στα Κύθηρα και την Κρήτη, οι δυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής.

Παρά την ένταση του καιρού, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση, παραμένοντας σε επίπεδα κάπως υψηλά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 17 με 19 βαθμούς στα νότια και νησιωτικά τμήματα.