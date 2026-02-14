Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές σε Ηλεία και Μεσσηνία καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να σφυροκοπά τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, έχουν καταρρεύσει οικήματα ενώ παραμένει ο κίνδυνος για νέες κατολισθήσεις.

Η ανησυχία είναι έντονη καθώς ο κορεσμός του εδάφους από τις συνεχείς βροχοπτώσεις καθιστά την περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη, ενόψει και του επερχόμενου νέου κύματος κακοκαιρίας.

Oρμητικοί χείμαρροι ξεχειλίζουν, δρόμοι καταρρέουν, τεράστιοι βράχοι αποκολλώνται από πλαγιές

Στο Κατάκολο Ηλείας απειλούνται κατοικίες από έναν τεράστιο βράχο που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η άμεση και προληπτική απομάκρυνση δέκα οικογενειών από τα σπίτια τους.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κατακόλου, Φραγκίσκος Κολόσακας, έκανε λόγο στο ilialive.gr για πολύ επικίνδυνη κατάσταση: «Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση, γιατί είναι πρωτόγνωρο το νερό που πέφτει. Η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και όλοι οι κάτοικοι είναι επί ποδός. Έχουν εκκενωθεί 10 σπίτια, είναι ένας βράχος στρογγυλός και αν ξεφύγει θα κυλήσει μέχρι τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε αν πέσει και προς τα πού θα πάει. Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσει το σούπερ μαρκετ ή το λιμεναρχείο».

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι γίνονται προσπάθειες να συγκρατηθεί στο σημείο και να μην πέσει. «Υπάρχουν και άλλες ζημιές, με πτώση δέντρου πάνω σε σπίτι στην Αλκιώνα» προσθέτει.

Με απόφαση του δήμου, ο κεντρικός δρόμος προς το Κατάκολο παραμένει κλειστός, ενώ επίφοβα για πτώση θεωρούνται κάποια δέντρα της περιοχής. Πολλές περιοχές στην Ηλεία έχουν πληγεί και, όπως σημειώνει το patrisnews.com, oρμητικοί χείμαρροι ξεχειλίζουν, δρόμοι καταρρέουν, τεράστιοι βράχοι αποκολλώνται από πλαγιές και καταπλακώνουν το οδικό δίκτυο, αποκόπτοντας χωριά και εγκλωβίζοντας κατοίκους.

Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις έχουν διαβρώσει το έδαφος, προκαλώντας καθιζήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες, ενώ ο φόβος για νέες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει έντονος.

Στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα την ίδια πηγή που επικαλείται επίσημη ενημέρωση, οι έντονες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και πολλές ημέρες στην περιοχή έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές κοινότητες.

Υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού καταγράφηκε στα Άσπρα Σπίτια, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ποτάμι σκέπασε τα οδικά δίκτυα, ενώ η συσσώρευση υλικών προκάλεσε την επιχωμάτωση καλλιεργήσιμων χωραφιών, όπως και την απόφραξη υδραυλάκων και λοιπών αποστραγγιστικών υποδομών, με συνέπεια την παρεμπόδιση της ομαλής απορροής των υδάτων.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην περιοχή Πεύκες, όπου σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους. Ο δήμος έχει κινητοποιήσει μηχανήματα έργου και συνεργεία για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία της περιοχής.

Οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου 24ώρου έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στο σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου Ζαχάρως. Ο όγκος νερού που δέχθηκε η περιοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλος και σπάνιος για τα δεδομένα της, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και σε βασικές υποδομές.

Εικόνα καταστροφής στη Μεσσηνία

Τις πληγές της μετρά η Μεσσηνία έπειτα από 36 ώρες αδιάκοπης βροχόπτωσης, που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από θυελλώδεις ανέμους. Οι Eπιτροπές Eλέγχου και Eκτίμησης Zημιών που συγκροτήθηκαν για κάθε δήμο έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης.

Σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με πλημμυρισμένα θερμοκήπια και καλλιέργειες, ενώ τα ποτάμια και οι χείμαρροι της περιοχής έχουν υπερχειλίσει. Σημαντικά είναι τα προβλήματα στα όρια των νομών Μεσσηνίας και Ηλείας λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Νέδα.

Στη Μεσσήνη σημειώθηκε κατάρρευση ολόκληρου τοιχίου σε πλινθόκτιστο σπίτι στην περιοχή της Κρεμάλας. Αν και το σπίτι ήταν κατοικήσιμο και καλά συντηρημένο, η υγρασία οδήγησε στην αιφνίδια πτώση του τοίχου σε πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο κέντρο της πόλης. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν περνούσαν πεζοί ή οχήματα.

Στον Ταΰγετο, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές καθιζήσεις, με αποτέλεσμα ο δρόμος που συνδέει την Αλαγονία με την Αρτεμισία να έχει κλείσει εντελώς.

Οι τοπικές αρχές και τα συνεργεία των δήμων βρίσκονται επί ποδός για την απομάκρυνση μπάζων και την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η πρόβλεψη για έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα και την Τρίτη εντείνει τον φόβο για νέες καθιζήσεις και περαιτέρω καταστροφές σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή.

Αρκετές δημοτικές κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Δυτικής Μάνης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με αποφάσεις του υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει το messinialive.gr.