newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:50

Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Spotlight

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές σε Ηλεία και Μεσσηνία καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να σφυροκοπά τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, έχουν καταρρεύσει οικήματα ενώ παραμένει ο κίνδυνος για νέες κατολισθήσεις.

Η ανησυχία είναι έντονη καθώς ο κορεσμός του εδάφους από τις συνεχείς βροχοπτώσεις καθιστά την περιοχή εξαιρετικά ευάλωτη, ενόψει και του επερχόμενου νέου κύματος κακοκαιρίας.

Oρμητικοί χείμαρροι ξεχειλίζουν, δρόμοι καταρρέουν, τεράστιοι βράχοι αποκολλώνται από πλαγιές

εικόνα που δείχνει δρόμο στην Ηλεία που έχει κλείσει καθώς υπέστη καθίζηση

Δρόμος στην Ηλεία που έχει κλείσει καθώς υπέστη καθίζηση (Πηγή: Patris News)

Στο Κατάκολο Ηλείας απειλούνται κατοικίες από έναν τεράστιο βράχο που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου. Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου αποφασίστηκε η άμεση και προληπτική απομάκρυνση δέκα οικογενειών από τα σπίτια τους.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κατακόλου, Φραγκίσκος Κολόσακας, έκανε λόγο στο ilialive.gr για πολύ επικίνδυνη κατάσταση: «Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίπτωση, γιατί είναι πρωτόγνωρο το νερό που πέφτει. Η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια και όλοι οι κάτοικοι είναι επί ποδός. Έχουν εκκενωθεί 10 σπίτια, είναι ένας βράχος στρογγυλός και αν ξεφύγει θα κυλήσει μέχρι τη θάλασσα. Δεν ξέρουμε αν πέσει και προς τα πού θα πάει. Υπάρχει κίνδυνος να διαλύσει το σούπερ μαρκετ ή το λιμεναρχείο».

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι γίνονται προσπάθειες να συγκρατηθεί στο σημείο και να μην πέσει. «Υπάρχουν και άλλες ζημιές, με πτώση δέντρου πάνω σε σπίτι στην Αλκιώνα» προσθέτει.

εικόνα που δείχνει τεράστιους βράχους να έχουν πέσει σε δρόμο στη Ζαχάρω

Τεράστιοι βράχοι έχει πέσει σε δρόμο στη Ζαχάρω (Πηγή: Patris News)

Με απόφαση του δήμου, ο κεντρικός δρόμος προς το Κατάκολο παραμένει κλειστός, ενώ επίφοβα για πτώση θεωρούνται κάποια δέντρα της περιοχής. Πολλές περιοχές στην Ηλεία έχουν πληγεί και, όπως σημειώνει το patrisnews.com, oρμητικοί χείμαρροι ξεχειλίζουν, δρόμοι καταρρέουν, τεράστιοι βράχοι αποκολλώνται από πλαγιές και καταπλακώνουν το οδικό δίκτυο, αποκόπτοντας χωριά και εγκλωβίζοντας κατοίκους.

Οι ασταμάτητες βροχοπτώσεις έχουν διαβρώσει το έδαφος, προκαλώντας καθιζήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες, ενώ ο φόβος για νέες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει έντονος.

εικόνα που δείχνει πλημμυρισμένα χωράφια στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Πλημμυρισμένα χωράφια στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Patris News)

Στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα την ίδια πηγή που επικαλείται επίσημη ενημέρωση, οι έντονες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και πολλές ημέρες στην περιοχή έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές κοινότητες.

Υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού καταγράφηκε στα Άσπρα Σπίτια, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ποτάμι σκέπασε τα οδικά δίκτυα, ενώ η συσσώρευση υλικών προκάλεσε την επιχωμάτωση καλλιεργήσιμων χωραφιών, όπως και την απόφραξη υδραυλάκων και λοιπών αποστραγγιστικών υποδομών, με συνέπεια την παρεμπόδιση της ομαλής απορροής των υδάτων.

Προβλήματα έχουν καταγραφεί και στην περιοχή Πεύκες, όπου σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και αγροτικούς δρόμους. Ο δήμος έχει κινητοποιήσει μηχανήματα έργου και συνεργεία για την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία της περιοχής.

εικόνα που δείχνεκι υπερχειλισμένο ρέμα στη Μεσσηνία

Υπερχειλισμένο ρέμα στη Μεσσηνία

Οι έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου 24ώρου έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στο σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου Ζαχάρως. Ο όγκος νερού που δέχθηκε η περιοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλος και σπάνιος για τα δεδομένα της, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς και σε βασικές υποδομές.

Εικόνα καταστροφής στη Μεσσηνία

Τις πληγές της μετρά η Μεσσηνία έπειτα από 36 ώρες αδιάκοπης βροχόπτωσης, που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από θυελλώδεις ανέμους. Οι Eπιτροπές Eλέγχου και Eκτίμησης Zημιών που συγκροτήθηκαν για κάθε δήμο έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης.

Σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με πλημμυρισμένα θερμοκήπια και καλλιέργειες, ενώ τα ποτάμια και οι χείμαρροι της περιοχής έχουν υπερχειλίσει. Σημαντικά είναι τα προβλήματα στα όρια των νομών Μεσσηνίας και Ηλείας λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Νέδα.

Υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού καταγράφηκε στα Άσπρα Σπίτια, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το ποτάμι σκέπασε τα οδικά δίκτυα, ενώ η συσσώρευση υλικών προκάλεσε την επιχωμάτωση καλλιεργήσιμων χωραφιών, όπως και την απόφραξη υδραυλάκων και λοιπών αποστραγγιστικών υποδομών, με συνέπεια την παρεμπόδιση της ομαλής απορροής των υδάτων.

Στη Μεσσήνη σημειώθηκε κατάρρευση ολόκληρου τοιχίου σε πλινθόκτιστο σπίτι στην περιοχή της Κρεμάλας. Αν και το σπίτι ήταν κατοικήσιμο και καλά συντηρημένο, η υγρασία οδήγησε στην αιφνίδια πτώση του τοίχου σε πολυσύχναστο δρόμο κοντά στο κέντρο της πόλης. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν περνούσαν πεζοί ή οχήματα.

Στον Ταΰγετο, το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές καθιζήσεις, με αποτέλεσμα ο δρόμος που συνδέει την Αλαγονία με την Αρτεμισία να έχει κλείσει εντελώς.

Οι τοπικές αρχές και τα συνεργεία των δήμων βρίσκονται επί ποδός για την απομάκρυνση μπάζων και την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο η πρόβλεψη για έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα και την Τρίτη εντείνει τον φόβο για νέες καθιζήσεις και περαιτέρω καταστροφές σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή.

Αρκετές δημοτικές κοινότητες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Δυτικής Μάνης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με αποφάσεις του υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει το messinialive.gr.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Τράπεζες
Τράπεζες: Τι γυρεύουν στις αγορές – Οι στρατηγικοί στόχοι

Τράπεζες: Τι γυρεύουν στις αγορές – Οι στρατηγικοί στόχοι

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης
Έρευνα 14.02.26

Η αλήθεια για τον «πολύνεκρο» σεισμό της Χάλκης

Πρόσφατη έρευνα της σεισμολόγου Ιωάννας Τριανταφύλλου καταδεικνύει ότι, σε αντίθεση με τις έως τώρα εκτιμήσεις, η δόνηση των 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε το 1843 δεν προκάλεσε θύματα και τσουνάμι

Κατερίνα Ροββά
Λαμία: Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 γυναικών και 5χρονου κοριτσιού
Λαμία 14.02.26

Θρίλερ με απανθρακωμένη σορό και απεγκλωβισμό γυναικών και 5χρονου κοριτσιού

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έπειτα από κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, όπου στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών και ενός 5χρονου κοριτσιού.

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του
Ελλάδα 14.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα που το παιδί του έβαλε τέλος στη ζωή του

Ένας πατέρας μίλησε για το οικογενειακό δράμα με την αυτοκτονία της έφηβης κόρης του, ώστε να ωθήσει περισσότερους γονείς να μην επαναπαύονται πως γνωρίζουν τα πάντα για τα παιδιά τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Τον είδαν να φοράει την ακριβή καδένα της» – Μαρτυρία για τη δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

Οι δύο γιοι της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, περιέγραψαν τη σχέση τους με τον πατέρα τους, την παρουσία τρίτου προσώπου, αλλά και ένα κρίσιμο εύρημα που έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας τους.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης
Ελλάδα 14.02.26

Σαλαμίνα: «Όταν είδα δεμένη τη μητέρα μου έπαθα αμόκ» λέει ο γιος της δολοφονημένης

Η φρίκη εκείνης της δολοφονίας δεν χαράχτηκε μόνο στις ψυχές των παιδιών της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη, αλλά και στο βλέμμα του εγγονού της, που βρέθηκε αντιμέτωπο με μια εικόνα αδιανόητης αγριότητας.

Σύνταξη
Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα
Ελλάδα 14.02.26

Στο φως η δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη – «Της έστησαν καρτέρι στο εξοχικό της» στη Σαλαμίνα

Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη στη Σαλαμίνα ερευνάται εκ νέου, πρόκειται για την μητέρα τριών παιδιών, που πήγε στο εξοχικό της για ένα Σαββατοκύριακο και δεν γύρισε ποτέ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγίου Βαλεντίνου: Dating apps, sexting και AI – Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα
Ημέρα των Ερωτευμένων 14.02.26

Dating apps, sexting και AI - Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα

Τελικά ερωτευόμαστε ακόμα με τον ίδιο τρόπο; Ή μήπως αυτό που βιώνουμε την εποχή της AI και του φλερτ μέσα από τις οθόνες είναι μια παρατεταμένη διέγερση χωρίς συναισθηματικό βάθος;

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών
Τι προτείνουν οι ειδικοί 14.02.26

Πώς διαμορφώνονται οι συντάξεις αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών αυξάνονται κατά 2,5%, ποσοστό που προσδιορίστηκε σύμφωνα με μέσο ετήσιο τον πληθωρισμό του 2025

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)
Euroleague 14.02.26

Η στιγμή που έγινε έξαλλος ο Λεσόρ με τον Μπόλντγουιν (pics, vid)

Το νικητήριο καλάθι του Γουέιντ Μπόλντγουιν προκάλεσε χαμός στο ΟΑΚΑ, με τον Ματίας Λεσόρ να κάνει «ντου» στον Αμερικανό και να τον συγκρατούν οι ψυχραιμότεροι – Δείτε καρέ-καρέ την αντίδραση του Γάλλου.

Σύνταξη
Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό
Solo travelers 14.02.26

Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο