Ευχάριστα νέα για τον τραυματισμό του Μέσι ενόψει Μουντιάλ

Ευχάριστα νέα για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους και ειδικά τους φιλάθλους της εθνικής Αργεντινής, καθώς όπως προέκυψε από τις σχετικές εξετάσεις, ο Λιονέλ Μέσι υποφέρει από «τραυματισμό από υπερβολική χρήση που σχετίζεται με μυϊκή κόπωση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Ιντερ Μαϊάμι, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όλα δείχνουν ότι ο «pulga» θα λάβει μέρος σε Μουντιάλ για έκτη (!) φορά στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 38χρονος Μέσι ζήτησε να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια του αγώνα του MLS εναντίον της Φιλαδέλφεια Γιούνιον, κρατώντας το πίσω μέρος του αριστερού μηρού του.

«Αφού υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις αυτήνν την Δευτέρα, η προκαταρκτική διάγνωση υποδηλώνει τραυματισμό από υπερβολική χρήση που σχετίζεται με μυϊκή κόπωση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου με την προσθήκη:

«Η επιστροφή του στην σωματική δραστηριότητα θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κλινικής και λειτουργικής του κατάστασης».

Πρόκειται για καθησυχαστικά νέα για τον οκτάκις νικητή της «Χρυσής Μπάλας», καθώς στο δελτίο Τύπου δεν αναφέρεται μυϊκή ρήξη ή οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός τραυματισμός, κάτι που θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την πρωταθλήτρια κόσμου, εθνική Αργεντινής.

Σημειώνεται, ότι ο Λιονέλ Μέσι διαχειρίζεται προσεκτικά τον φόρτο εργασίας του από τότε που εντάχθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023, με το προπονητικό επιτελείο να τον ξεκουράζει τακτικά σε ιδιαίτερα φορτωμένες περιόδους του προγράμματος