Επιμένει η κακοκαιρία και σήμερα, Παρασκευή, με κατολισθήσεις, πλημμύρες, ακόμα και ανεμοστρόβιλους να πλήττουν περιοχές της χώρας, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη.

Ειδικότερα, στην Ηλεία ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την κοινότητα Μπόρσι του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με αποτέλεσμα είκοσι στρέμματα θερμοκηπίων να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν πάνω από εκατό ελιές.

Η έντονη κακοκαιρία που εκδηλώθηκε από προχθές στην αγροτική ζώνη της περιοχής, άφησε πίσω της μεγάλες ζημιές. Στο πέρασμά της παρέσυρε δέντρα, καλλιέργειες και τις μεταλλικές κατασκευές των θερμοκηπίων.

Στο Κατάκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων ένα μεγάλο δέντρο έπεσε επάνω σε οικία και την κατέστρεψε

«Φαίνονται σαν να έχει περάσει κάποιος από πάνω τους και να τα έχει πατήσει. Δεν μιλάμε για επιδιόρθωση. Ξεκινάμε από την αρχή. Εκεί που περιμέναμε εισόδημα, δεν θα εισπράξουμε τίποτα», λέει στο Patris News ο αγρότης και ιδιοκτήτης της σύγχρονης μονάδας παραγωγής καρπουζιού, Αλέξης Παναγόπουλος, ο οποίος εκτιμά τη ζημιά σε πάνω από 100.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Νίκος Παναγόπουλος, κάνει λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο. Όπως λέει, «τα θερμοκήπια που καταστράφηκαν είναι από τις καλύτερες και ακριβότερες κατασκευές. Δίπλα, ελιές εικοσαετίας ξεριζώθηκαν».

«Όταν βλέπετε δέντρα κομμένα και ξεριζωμένα έτσι, καταλαβαίνετε τι δύναμη είχε ο άνεμος. Αν περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα. Ήταν ευτύχημα που δεν υπήρχε κάποιος στο χωράφι εκείνη την ώρα», τονίζει ο ίδιος.

Ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα του δρόμου Μπόρσι – Βάρδα οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας.

Ο μηχανισμός του κινητοποιήθηκε άμεσα. Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, προχώρησαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κορμών και καθαρισμού του δρόμου.

Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες για καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών.

Κατολισθήσεις στο Κατάκολο – Δέντρο έπεσε και διέλυσε σπίτι

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο Κατάκολο, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό της περιοχής. Ο βράχος ήταν ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων, συγκρίσιμος με μικρό φορτηγό, και έπεσε κοντά σε κατοικίες και σε βασικό οδικό άξονα, αναφέρει το pelop.gr.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές υπηρεσίες, ενώ για λόγους ασφάλειας εκκενώθηκαν προληπτικά περίπου δέκα σπίτια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου.

Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, μηχανικοί του δήμου και της Περιφέρειας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εκτιμηθεί η σταθερότητα του εδάφους και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Στο Κατάκολο σημειώθηκε και άλλο σοβαρό περιστατικό το πρωί της Παρασκευής. Όπως αναφέρει το ilialive.gr, λόγω των ισχυρών ριπών αέρα ένα μεγάλο δέντρο έπεσε επάνω σε οικία και την κατέστρεψε, ενώ σε αυτό συνέτεινε και το σαθρό έδαφος λόγω παρατεταμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Το δέντρο δεν άντεξε την πίεση, ξεριζώθηκε και έπεσε με δύναμη πάνω στο σπίτι, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στη στέγη και στα δομικά στοιχεία του οικήματος, το οποίο κρίθηκε προσωρινά μη κατοικήσιμο.

«Από τον πολύ αέρα έπεσε το δέντρο πάνω στο σπίτι μου και το κατέστρεψε. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε», δήλωσε αναστατωμένος ο ιδιοκτήτης.

Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει υπαρκτός, ειδικά εφόσον συνεχιστούν ή ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.

Κακοκαιρία: Κατολίσθηση στη Ζάκυνθο

Κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν τμήμα πλαγιάς υποχώρησε και μεγάλος όγκος χωμάτων κατέληξε σε αυλή κατοικίας. Από την πτώση των χωμάτων σημειώθηκαν ζημιές.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το συγκεκριμένο σπίτι και η γειτονική πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν νέες κατολισθήσεις στη περιοχή της Μπόχαλης και πάνω από το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου υποχώρησε το χώμα και κατέληξε στις κερκίδες του θεάτρου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψίες για τη διερεύνηση των αιτίων και την αξιολόγηση του κινδύνου.

Κρήτη: Σάρωσε θερμοκήπια ανεμοστρόβιλος στην Ιεράπετρα

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα στη περιοχή Λιβάδια στα ανατολικά της πόλης.

Αργά τη νύχτα, ανεμοστρόβιλος που σχηματίστηκε στην περιοχή σάρωσε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ισοπεδώνοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τουλάχιστον δύο θερμοκήπια και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αρκετά ακόμα, αναφέρει το radiolasithi.gr. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μεταλλικές κατασκευές, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής.

Από τη δύναμη του ανέμου καλώδια ηλεκτροδότησης έπεσαν πάνω σε θερμοκήπιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή για αρκετή ώρα, ενώ κατέρρευσε από τη βάση του και ένας ανεμόμυλος.

Γενικότερα, σε όλη την Ιεράπετρα επικράτησαν δυνατοί άνεμοι και έντονη βροχόπτωση, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων εκδηλώθηκαν τοπικά και άλλα φαινόμενα ανεμοστροβίλων, μικρότερης έντασης.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών, ενώ οι πληγέντες παραγωγοί καταγράφουν τις απώλειές τους.