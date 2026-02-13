newspaper
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Ελλάδα 13 Φεβρουαρίου 2026, 14:38

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Spotlight

Επιμένει η κακοκαιρία και σήμερα, Παρασκευή, με κατολισθήσεις, πλημμύρες, ακόμα και ανεμοστρόβιλους να πλήττουν περιοχές της χώρας, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη.

Ειδικότερα, στην Ηλεία ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την κοινότητα Μπόρσι του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με αποτέλεσμα είκοσι στρέμματα θερμοκηπίων να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν πάνω από εκατό ελιές.

Η έντονη κακοκαιρία που εκδηλώθηκε από προχθές στην αγροτική ζώνη της περιοχής, άφησε πίσω της μεγάλες ζημιές. Στο πέρασμά της παρέσυρε δέντρα, καλλιέργειες και τις μεταλλικές κατασκευές των θερμοκηπίων.

Στο Κατάκολο, λόγω των ισχυρών ανέμων ένα μεγάλο δέντρο έπεσε επάνω σε οικία και την κατέστρεψε

εικόνα που δείχνει τις εκτεταμένες ζημιές στα θερμοκήπια παραγωγής καρπουζιού στο Μπόρσι

Εκτεταμένες ζημιές στα θερμοκήπια παραγωγής καρπουζιού στο Μπόρσι

«Φαίνονται σαν να έχει περάσει κάποιος από πάνω τους και να τα έχει πατήσει. Δεν μιλάμε για επιδιόρθωση. Ξεκινάμε από την αρχή. Εκεί που περιμέναμε εισόδημα, δεν θα εισπράξουμε τίποτα», λέει στο Patris News ο αγρότης και ιδιοκτήτης της σύγχρονης μονάδας παραγωγής καρπουζιού, Αλέξης Παναγόπουλος, ο οποίος εκτιμά τη ζημιά σε πάνω από 100.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Νίκος Παναγόπουλος, κάνει λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο. Όπως λέει, «τα θερμοκήπια που καταστράφηκαν είναι από τις καλύτερες και ακριβότερες κατασκευές. Δίπλα, ελιές εικοσαετίας ξεριζώθηκαν».

εικόνα που δείχνει ξεριζωμένες ελιές στην κοινότητα Μπόρσι

Ξεριζωμένες ελιές στην κοινότητα Μπόρσι

«Όταν βλέπετε δέντρα κομμένα και ξεριζωμένα έτσι, καταλαβαίνετε τι δύναμη είχε ο άνεμος. Αν περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα. Ήταν ευτύχημα που δεν υπήρχε κάποιος στο χωράφι εκείνη την ώρα», τονίζει ο ίδιος.

Ο ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Πτώσεις δέντρων στο οδόστρωμα του δρόμου Μπόρσι – Βάρδα οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας.

Ο μηχανισμός του κινητοποιήθηκε άμεσα. Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, προχώρησαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κορμών και καθαρισμού του δρόμου.

Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες για καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών.

Κατολισθήσεις στο Κατάκολο – Δέντρο έπεσε και διέλυσε σπίτι

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο Κατάκολο, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό της περιοχής. Ο βράχος ήταν ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων, συγκρίσιμος με μικρό φορτηγό, και έπεσε κοντά σε κατοικίες και σε βασικό οδικό άξονα, αναφέρει το pelop.gr.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές υπηρεσίες, ενώ για λόγους ασφάλειας εκκενώθηκαν προληπτικά περίπου δέκα σπίτια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του κινδύνου.

Στην περιοχή βρίσκονται συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, μηχανικοί του δήμου και της Περιφέρειας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εκτιμηθεί η σταθερότητα του εδάφους και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

εικόνα που δείχνει το σπίτι στο Κατάκολο που κρίθηκε μη κατοικήσιμο μετά την πτώση του δέντρου

Το σπίτι στο Κατάκολο που κρίθηκε μη κατοικήσιμο μετά την πτώση του δέντρου

Στο Κατάκολο σημειώθηκε και άλλο σοβαρό περιστατικό το πρωί της Παρασκευής. Όπως αναφέρει το ilialive.gr, λόγω των ισχυρών ριπών αέρα ένα μεγάλο δέντρο έπεσε επάνω σε οικία και την κατέστρεψε, ενώ σε αυτό συνέτεινε και το σαθρό έδαφος λόγω παρατεταμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Το δέντρο δεν άντεξε την πίεση, ξεριζώθηκε και έπεσε με δύναμη πάνω στο σπίτι, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στη στέγη και στα δομικά στοιχεία του οικήματος, το οποίο κρίθηκε προσωρινά μη κατοικήσιμο.

«Από τον πολύ αέρα έπεσε το δέντρο πάνω στο σπίτι μου και το κατέστρεψε. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε», δήλωσε αναστατωμένος ο ιδιοκτήτης.

Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει υπαρκτός, ειδικά εφόσον συνεχιστούν ή ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα.

εικόνα που δείχνει το σημείο στη Ζάκυνθο όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση απειλώντας σπίτια

Το σημείο στη Ζάκυνθο όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση απειλώντας σπίτια

Κακοκαιρία: Κατολίσθηση στη Ζάκυνθο

Κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν τμήμα πλαγιάς υποχώρησε και μεγάλος όγκος χωμάτων κατέληξε σε αυλή κατοικίας. Από την πτώση των χωμάτων σημειώθηκαν ζημιές.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν το συγκεκριμένο σπίτι και η γειτονική πολυκατοικία μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν νέες κατολισθήσεις στη περιοχή της Μπόχαλης και πάνω από το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου υποχώρησε το χώμα και κατέληξε στις κερκίδες του θεάτρου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυτοψίες για τη διερεύνηση των αιτίων και την αξιολόγηση του κινδύνου.

εικόνα που δείχνει καταστροφές στα θερμοκήπια στην Ιεράπετρα

Καταστροφές στα θερμοκήπια στην Ιεράπετρα

Κρήτη: Σάρωσε θερμοκήπια ανεμοστρόβιλος στην Ιεράπετρα

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα στη περιοχή Λιβάδια στα ανατολικά της πόλης.

Αργά τη νύχτα, ανεμοστρόβιλος που σχηματίστηκε στην περιοχή σάρωσε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, ισοπεδώνοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τουλάχιστον δύο θερμοκήπια και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αρκετά ακόμα, αναφέρει το radiolasithi.gr. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μεταλλικές κατασκευές, αφήνοντας πίσω εικόνες καταστροφής.

Από τη δύναμη του ανέμου καλώδια ηλεκτροδότησης έπεσαν πάνω σε θερμοκήπιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην περιοχή για αρκετή ώρα, ενώ κατέρρευσε από τη βάση του και ένας ανεμόμυλος.

Γενικότερα, σε όλη την Ιεράπετρα επικράτησαν δυνατοί άνεμοι και έντονη βροχόπτωση, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων εκδηλώθηκαν τοπικά και άλλα φαινόμενα ανεμοστροβίλων, μικρότερης έντασης.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών, ενώ οι πληγέντες παραγωγοί καταγράφουν τις απώλειές τους.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Παραμένει ο υψηλός κίνδυνος για την Ελλάδα

Δημόσιο Χρέος: Παραμένει ο υψηλός κίνδυνος για την Ελλάδα

Business
Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

inWellness
inTown
Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
Τι ισχυρίζονται 13.02.26

Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο

Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο μέχρι που ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» συνομιλίες με κωδικοποιημένες ονομασίες για ναρκωτικά - «άσπρο», «φου», «κόκκινο κρέας» - και έθεσε τα μέλη υπό στενή παρακολούθηση

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ξαναθυμήθηκε το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης

Πανηγυρίζοντας για επιτυχίες της ΑΑΔΕ στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διστάζει να πει ότι το σύνθημα είναι «Νομιμότητα Παντού». Διαρκής δέσμευση, λέει ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης... των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «υπόθεσης Παναγόπουλου»

Σύνταξη
Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Σοκ προκαλεί η είδηση του απόηχου του σοβαρού τραυματισμού της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, μετά από τρία χειρουργεία ήδη, κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη
Βουλή 13.02.26

Χαρίτσης: Καμία ανοχή στη μετατροπή της Βουλής σε πλυντήριο των σκανδάλων Μητσοτάκη

«Πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου» - τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Όσον αφορά τη κινητοποίηση των αγροτών ανέφερε πως «σήμερα θα είμαστε στο Σύνταγμα με τους αγρότες»

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνικοί εταίροι 13.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην ετήσια εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης, ευχήθηκε χρόνια πολλά και δημιουργικά στους εμπόρους της πόλης, τονίζοντας ότι η συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς είναι άριστη.

Σύνταξη
Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά
Culture Live 13.02.26

Ακόμα ένα χτύπημα για το Λούβρο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με εισιτήρια – Στα 10 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά

Αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα στο Λούβρο, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα ατόμων, ανάμεσά τους υπάλληλοι του μουσείου και ξεναγοί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ – Θυμήθηκε τον Τσοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις
Στη Βουλή 13.02.26

Κρεσέντο Λαζαρίδη κατά ΠΑΣΟΚ: Θυμήθηκε τον Τζοχατζόπουλο για να αποφύγει τις νέες αποκαλύψεις - Ένταση με Μάντζο

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή με τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ να εξαπολύει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ανασύροντας σκάνδαλα της δεκαετίας του 1990 την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις νέες αποκαλύψεις με τα κέντρα κατάρτισης ανέργων

Σύνταξη
Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Μετακινήσεις 13.02.26

Την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στη Βοιωτία θέλει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Σιδηρόδρομος, ΚΤΕΛ και υδατοδρόμια τέθηκαν ως ζητήματα στη συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού με τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σύνταξη
Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)
Euroleague 13.02.26

Οι επιλογές του Χίφι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του στην Παρί (vids)

O Ναντίρ Χίφι είναι ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague, έχει ανανεώσει με την Παρί, όμως στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα «καυτό» καλοκαίρι – Ποιες είναι οι 2+1 επιλογές που έχει ο 23χρονος και τα δεδομένα με το συμβόλαιο του.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα
Κενό δεδομένων 13.02.26

Τα νέα φάρμακα αδυνατίσματος φέρνουν αποτελέσματα αλλά και αναπάντητα ερωτήματα

Στις περισσότερες μελέτες για τα φάρμακα αδυνατίσματος υπάρχει μεγάλη εμπλοκή των εταιρειών που τα παρασκευάζουν, χωρίς επαρκή στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη επίδραση και τις παρενέργειές τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»

Με πρωτόγνωρα δηκτική γλώσσα απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας στην «Ομάδα Αλήθειας» προσχωρώντας, όπως λέει ο Τσίπρας, στο «κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Ασκώντας φαρμακερή κριτική στη στάση που κράτησε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας καταλήγει με την ευχή ο Μητσοτάκης να ανταμείψει τον κ. Στουρνάρα για τις υπηρεσίες του.

Σύνταξη
Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
Τι ισχυρίζονται 13.02.26

Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο

Το κύκλωμα δρούσε ανενόχλητο μέχρι που ο κοριός της ΕΥΠ «έπιασε» συνομιλίες με κωδικοποιημένες ονομασίες για ναρκωτικά - «άσπρο», «φου», «κόκκινο κρέας» - και έθεσε τα μέλη υπό στενή παρακολούθηση

Σύνταξη
Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Να παρουσιάσει ένα success story για το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα επιχειρεί η κυβέρνηση, μην κρύβοντας την πίεση που αισθάνεται για την κριτική που δέχεται (και) μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία εντείνεται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος

Ο επικεφαλής της ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης αναφέρθηκε στους λόγους που συμπορεύεται με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «έχει ουσιαστικά εμπλουτίσει και το γνωστικό του πεδίο»

Σύνταξη
Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)

Οι οπαδοί της Βέλο έκαναν «ντου» στο προπονητικό κέντρο και ουσιαστικά ζήτησαν από τους παίκτες της ομάδας -αν χρειαστεί- να τραυματίσουν τον Νεϊμάρ στο επικείμενο ματς με τη Σάντος – Επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου και... ψύχραιμη απάντηση του Βραζιλιάνου σούπερσταρ.

Σύνταξη
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
«Ηρωική πορεία» 13.02.26

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.

Σύνταξη
